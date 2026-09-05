Gobernador de Nariño le contestó a Abelardo De la Espriella, tras advertencia en cumbre de mandatarios regionales: “Una paz desarmada”

El presidente confirmó que no pueden existir negociaciones paralelas con grupos criminales por parte de mandatarios regionales - crédito @santiuribedel10/X

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Luego de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó una dura advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante una cumbre de mandatarios regionales celebrada en Mompox (Bolívar), el mandatario del sur del país le contestó al jefe de Estado.

La respuesta por parte de Escobar se conoció luego de que “el Tigre” advirtió durante su intervención en el evento que ningún gobernador o alcalde puede adelantar conversaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas.

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Además, el mandatario sostuvo que quienes lo hagan deberán responder ante la justicia.

El pronunciamiento ocurrió después de que Escobar cuestionara la política de seguridad del Gobierno nacional y alertara sobre el riesgo de pasar de la Paz Total (mismo nombre de la política de la administración de Gustavo Petro) a una “guerra total”.

El gobernador no ocultó su preocupación por los operativos militares contra grupos armados ilegales y pidió que la discusión no profundizara la polarización política en el país.

“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, dijo De la Espriella ante los asistentes al encuentro de gobernadores.

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Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella se conocieron durante la Cumbre de Gobernadores que se realizó en Mompox (Bolívar) el viernes 4 de septiembre de 2026 - crédito @FNDCol / X

Qué le respondió Luis Alfonso Escobar al jefe de Estado Abelardo de la Espriella

Por medio de una publicación que compartió desde sus redes sociales la misma noche del viernes 4 de septiembre de 2026 (día en que se llevó la jornada dentro de la Cumbre de Gobernadores, organizado por la Federación Nacional de Departamentos), Escobar le señaló a De la Espriella que ambos coinciden “en algo fundamental”, y es que “los diálogos y negociaciones de paz son competencia del Gobierno Nacional”.

No obstante, por eso es importante hacer una precisión, añadió más adelante en su réplica el mandatario regional.

“El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas, ni acuerdos por debajo de la mesa. Los Diálogos Regionales de Paz no fueron competencia del gobierno territorial, sino que fueron conducidos por el Gobierno Nacional a través de sus delegados, entendiendo de manera diferencial para Nariño que, si el conflicto tiene expresiones territoriales, la construcción de paz también debía reconocer las particularidades de cada territorio”, argumentó el gobernador en su mensaje hacia el presidente.

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Desde la posición que sentó el mandatario regional, Escobar cree, pero “respetando la orientación” de la política de De la Espriella frente a la paz, “que los resultados alcanzados en Nariño merecen ser conocidos y evaluados”.

El gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar compartió la respuesta al presidente De la Espriella la noche del viernes 4 de septiembre vía X - crédito @LuisAlfonsoEsc/X

Frente a lo anterior, Escobar recordó un fragmento del discurso del mismo presidente, y mencionó en su respuesta: “Usted mismo lo señaló en la Cumbre de Gobernadores: ‘los territorios de la patria no tienen las mismas capacidades, ni enfrentan los mismos problemas por eso no voy a imponer un modelo idéntico para todos’, por eso consideramos que esa misma premisa debe aplicarse al criterio de la seguridad”.

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El gobernador de Nariño le bajó el tono de polémica a la advertencia que recibió por parte de De la Espriella, y aseguró que otro cosa en común que ambos comparten es “el objetivo de proteger la vida, recuperar la seguridad y garantizar la presencia efectiva del Estado”.

Por lo anterior, Escobar recordó que “en Nariño creemos que ese propósito debe construirse también desde la paz territorial que simboliza seguridad, transformación, desarrollo y oportunidades”, y hasta le dijo al jefe de Estado que “en el sur las puertas están abiertas”.

Al final, la invitación quedó abierta para el presidente para que conozca “de primera mano lo que hemos hecho en materia de Paz Territorial, sus resultados y los enormes desafíos que todavía enfrentamos”, aseveró el gobernador.

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Al fina, y a modo de reflexión, Escobar recordó al máximo jerarca de la Iglesia católica, y en su réplica al jefe de Estado concluyó: “Como nos enseña el Papa León XIV @Pontifex_es, les deseo que alberguen en sus corazones una paz desarmada, desarmante en el lenguaje y perseverante, todos los días”.

El presidente De la Espriella dejó advertido al gobernador Escobar - créditos @luisalfonsoesc/IG | @FNDCol / X

Escobar cuestionó los bombardeos y pidió evitar una escalada de violencia

Luis Alfonso Escobar había expresado críticas frente al despliegue militar del Gobierno nacional. En una entrevista con Caracol Radio, señaló que el debate sobre seguridad no debía dividir al país entre quienes respaldan al Ejecutivo y quienes podrían ser señalados de apoyar a la criminalidad.

“Yo hago un llamado a la reflexión en que esto no puede ser un escenario para polarizar más el país entre quienes están con el Gobierno y quienes se supone pueden estar con la criminalidad”, afirmó el gobernador.

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Escobar también mostró su inquietud por los efectos que una intensificación de las operaciones armadas pueda tener sobre la población de Nariño, uno de los departamentos con presencia de grupos ilegales y disputas por corredores estratégicos, y en donde hace presencia el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, otro de los objetivo de alto valor para el Gobierno nacional.

“No podemos pasar de la paz total a la guerra total. Yo, como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”, expresó el mandatario regional.

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El presidente dijo que no tolerará acuerdos “por debajo de la mesa”

El presidente también aseguró que no permitirá que autoridades regionales adelanten acuerdos con grupos ilegales mientras integrantes de la fuerza pública realizan operaciones en distintas regiones.

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, agregó “el Tigre” en su discurso.

De la Espriella le puso fin dos de las mesas de diálogo que se iniciaron en la administración de Gustavo Petro - crédito Raúl Arboleda / AFP | Presidencia de la República

La declaración se suma a los anuncios hechos por el mandatario sobre la revisión de los espacios de diálogo que habían sido abiertos bajo la política de Paz Total, y cuyas mesas que se habían iniciado con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur (disidencia del Ejército de Liberación Nacional —ELN—) y los cabecillas de las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, se finalizaron por parte del Gobierno nacional, luego de que De la Espriella derogó la Resolución número 369 del 13 de septiembre de 2024, tras firmar las resoluciones ejecutivas 365 y 368 de 2026 el jueves 3 de septiembre de 2026, y en vísperas del operativo que acabó con la vida de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o “Bendito Menor”, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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De la Espriella pidió que los consejos de seguridad adopten decisiones operativas

El jefe de Estado afirmó que evaluará los resultados de su política de seguridad a partir de la situación de los ciudadanos en los territorios.

“No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”, expresó De la Espriella.

Por lo anterior, “el Tigre” pidió transformar el funcionamiento de los consejos de seguridad y de los comités territoriales de orden público. Según dijo, esas instancias deben superar la revisión de informes y asumir tareas concretas de decisión, distribución de responsabilidades y seguimiento, para que no sean un “simple comité de evaluaciones de informes”.