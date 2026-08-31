Así estará la rentabilidad de los CDT durante en septiembre de 2026 en Colombia: en qué banco se ahorra mejor

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Los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia se mantienen entre las alternativas más usadas por aquellas personas que buscan rentabilidad para los ahorros sin asumir los mismos riesgos de otras inversiones. En septiembre de 2026, algunas entidades financieras ofrecen tasas por encima del 13%, aunque el rendimiento final depende del monto invertido y del plazo elegido.

En septiembre de 2026, los CDT en Colombia muestran tasas desde 8,15% hasta 13,50%, según la entidad, el plazo y el capital. Para una inversión de $2.000.000, la lista incluida en la información consultada arroja pagos finales entre $2.095.086 y $2.109.025, con opciones en Banco Av Villas, Banco Falabella, Banco Popular, Banco Santander y Banco Finandina.

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Muchas personas buscan invertir para obtener ganancias sobre sus ahorros. Entre los productos que ofrecen los bancos y las entidades financieras, el Certificado de Depósito a Término aparece como una opción conocida y de bajo riesgo.

De acuerdo con MejorCDT, un CDT consiste en destinar un monto específico a un depósito durante un tiempo determinado. Al terminar ese plazo, el cliente recibe el capital inicial junto con los intereses pactados desde la apertura.

El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad del mercado financiero - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Cómo funciona un CDT en Colombia

Como se recordará, un CDT es un producto financiero de inversión segura en el que los bancos asignan un porcentaje de rentabilidad por tiempo. En Colombia, existen plazos de 6, 12, 18 y 24 meses.

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También existe un plazo mínimo de 30 días para este tipo de inversión, aunque puede variar según el banco y sus políticas. Además, la rentabilidad guarda relación con el tiempo de permanencia y con el porcentaje de la inversión. Una vez la persona acepta el plazo, no puede retirar el dinero de forma anticipada. Por eso, debe revisar con cuidado cuánto va a inmovilizar.

El funcionamiento parte de elegir el monto y el plazo. Después, la entidad financiera fija una tasa de interés, que puede ser fija o variable, y en la mayoría de los bancos mencionados también se puede escoger si la rentabilidad se recibe al final o en periodos definidos por la entidad.

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Durante el plazo acordado, el dinero queda inmovilizado en la entidad. Cuando vence el término, el banco devuelve el capital y paga los intereses convenidos. Este tipo de depósito cuenta con un seguro administrado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). La cobertura llega hasta $50 millones por persona y por empresa.

Tasas y montos mínimos de CDT por banco

Dentro de los bancos con tasas y montos a considerar para septiembre de 2026 están:

Banco Pichincha:

10% a 90 días.

10,20% a 120 días.

11,50% a 180 días.

13,50% a 360 días.

La apertura en Banco Pichincha se puede hacer de forma virtual o presencial. El monto mínimo exigido es de $500.000.

Un certificado de depósito a término corresponde a un producto financiero que ofrecen los bancos o instituciones autorizadas - crédito Colprensa

Nu:

9,50% a 90 días.

9,60% a 120 días.

10,50% a 180 días.

11% a 360 días.

Ofrece CDT con un valor mínimo de $50.000.

Banco de Bogotá:

9,45% a 90 días.

9,50% a 120 días.

9,90% a 180 días.

10,30% a 360 días.

Ofrece apertura virtual o presencial desde $100.000 pesos colombianos.

Davivienda:

9% a 90 días.

9,15% a 120 días.

9,3% a 180 días.

9,4% a 360 días.

En el caso de una inversión mínima, en este caso es de $500.000.

Bancolombia:

8,15% a 90 días.

8,75% a 120 días.

8,95% a 180 días.

8,60% a 360 días.

No se puede fijar una sola tasa para ubicar al banco en un listado general, porque el rendimiento depende del monto y del plazo.

Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Cuánto paga un CDT de $2.000.000 en septiembre

Las sucursales físicas y los portales oficiales de cada entidad permiten consultar los rendimientos de la inversión. Esa revisión sirve para comparar con más detalle las condiciones de apertura y el retorno esperado.

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A continuación, se presentan algunas opciones de inversión por las que puede optar un inversionista si desea destinar $2.000.000 durante septiembre.

Banco Av Villas: $2.095.086 (10,15% tasa efectiva anual).

Banco Falabella: $2.096.913 (10,35% E. A.).

Banco Popular: $2.096.457 (10,30% E. A.).

Banco Santander: $2.109.025 (11% E. A.).

Banco Finandina: $2.104.667 (11,2% E. A.).