El ministro de Justicia pidió al sector bancario involucrarse en la lucha contra la extorsión en Colombia: “No puede ser un espectador”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, instó al sector bancario a establecer canales prioritarios y permanentes para los requerimientos urgentes de la Fiscalía y la Policía Judicial en casos de extorsión - crédito @MinjusticiaCo/X

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En la 60° Convención Bancaria de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió a uno de los flagelos que más angustian a la ciudadanía: la extorsión.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Corporación Excelencia en la Justicia, basadas en datos oficiales del Ministerio de Defensa y del Derecho, en 2025 se reportaron 12.180 casos de extorsión en el país, lo que quiere decir que se documentaron 23,0 casos por cada 100.000 habitantes.

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Ante la persistencia del delito en el territorio nacional, el jefe de la cartera aseguró que las autoridades requieren de la cooperación de otros sectores para hacer frente a la problemática. Se refirió específicamente al sector bancario.

En 2025, se reportaron 23,0 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes en Colombi - crédito Corporación Excelencia en la Justicia

“El sector financiero, el sector bancario, no puede ser un espectador. Su información y trazabilidad pueden convertir un dato oportuno en una actuación judicial eficaz. Por eso hoy quiero invitarlos a asumir cuatro compromisos concretos”, precisó el ministro de Justicia en la convención.

Los compromisos que propuso el jefe de cartera Cancino son:

Contar con canales prioritarios y permanentes para requerimientos urgentes de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial en casos de extorsión, secuestro extorsivo y amenazas. “Un caso de riesgo inmediato no puede entrar en la fila de una solicitud ordinaria. Debe tener contacto, escalamiento y respuesta antes de las veinticuatro horas en lo posible”, aclaró. Establecer tiempos diferenciados según el nivel de riesgo que corra la víctima. El ministro reconoció que no todos los casos pueden ser resueltos de manera inmediata. Sin embargo, aseguró que es necesario “preservar registros, confirmar la entidad vinculada a una cuenta o llave, asegurar la trazabilidad disponible y dar una primera respuesta útil en minutos, en horas, mientras se completa la información por los canales legales”. Fortalecer la cooperación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Según el jefe de la cartera, un reporte debe ser claro, específico, completo y oportuno para que sea verdaderamente útil para la Fiscalía y la Policía Judicial. La información debe incluir entonces señales asociadas con pagos extorsivos, cuentas utilizadas por terceros, movimientos encadenados, patrones, para así poder orientar a las autoridades. Construir un protocolo único de reacción. Según detalló, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, facilitará el desarrollo de mesas técnicas con Asobancaria y las entidades competentes, con el fin de abordar la problemática. Se espera que en esos espacios de trabajo se haga una clasificación de urgencias, se evalúen los tiempos de primera respuesta, se verifique la información estandarizada y se vele por la preservación de registros y el intercambio seguro. “No es otra mesa de diagnóstico, sino una ruta que funcione cuando una víctima está en peligro y un fiscal está actuando”, detalló.

El ministro de Justicia pidió al sector bancario fortalecer la cooperación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para combatir la extorsión - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

De acuerdo con las cifras presentadas por la Corporación Excelencia en la Justicia, el departamento del país que tiene una problemática más grave en materia de extorsión es Guaviare, donde se registraron 61,4 casos por cada 100.000 habitantes en 2025.

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Le sigue el departamento del Meta, en donde se documentaron 57,9 casos por cada 100.000 habitantes; Atlántico, con 45,1 casos; y Chocó, con 42,7 casos. Los departamentos con menor reporte de extorsión son Amazonas, con 1,2 casos por cada 100.000 habitantes; Córdoba, con 3,8 casos; Vaupés, con 4,5 casos; y Caldas y el Archipiélago de San Andrés, con 7,9 casos, respectivamente.

Con datos del Ministerio de Justicia, la Corporación Excelencia en la Justicia presentó estadísticas sobre la extorsión en Colombia. Los departamentos más afectados en 205 fueron Guaviare, Meta y Atlántico - crédito Corporación Excelencia en la Justicia

Además de las propuestas para enfrentar el flagelo, el ministro de Justicia se reunió con autoridades de Bolívar y Cartagena, con el fin de avanzar en el planteamiento y ejecución de acciones para fortalecer las Casas de Justicia y Centros de Convivencia y para atender las necesidades de los territorios.

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“Este Gobierno no solo viene a escuchar; viene a articular soluciones y hacerles seguimiento”, señaló el jefe de cartera, citado por el Ministerio de Justicia en X.