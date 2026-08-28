Colombia

Petro defendió a Gabriela Muñoz tras el retiro de su esquema de seguridad y anunció acciones penales: “Están dejando expuesta a la militancia progresista”

El expresidente cuestionó el retiro de protección de la creadora de contenido que ha sido el centro de polémicas recientes y aseguró que la mujer ha recibido amenazas de muerte

Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Petro negó nuevamente cualquier relación sentimental con Gabriela Muñoz y explicó que su vínculo con ella está relacionado con la trayectoria política de su familia y su participación en el proyecto progresista - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
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El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de seguridad de Gabriela Muñoz, militante del partido Pacto Histórico e influencer política, luego de que se conociera que la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema que le había sido asignado durante su administración.

La controversia alrededor de Muñoz se intensificó en los últimos días por las dudas planteadas sobre las condiciones bajo las cuales recibió protección estatal y por las versiones sobre una supuesta relación sentimental con Petro. La creadora de contenido ha rechazado esas versiones y ha sostenido que las medidas de seguridad fueron solicitadas por la Fiscalía General de la Nación después de que denunciara amenazas contra su integridad.

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En su pronunciamiento, Petro también negó cualquier vínculo sentimental con Muñoz y explicó que su relación con ella se limita al ámbito político. “No conocí a Gabriela hasta ahora que decidió continuar también con las luchas de su abuelo y su mamá, no tiene ni ha tenido ninguna relación sentimental conmigo”, escribió el expresidente.

Gustavo Petro asegura que Gabriela Muñoz fue amenazada

Petro cuestionó el papel de algunos medios en la difusión de información sobre Muñoz y los responsabilizó, según su declaración, de contribuir a la exposición de personas que estarían enfrentando amenazas - crédito @petrogustavo/X
Petro cuestionó el papel de algunos medios en la difusión de información sobre Muñoz y los responsabilizó, según su declaración, de contribuir a la exposición de personas que estarían enfrentando amenazas - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Petro afirmó que Gabriela Muñoz ha sido objeto de amenazas provenientes, según su versión, de personas vinculadas a su universidad y de mensajes difundidos en redes sociales. “La señorita Gabriela Muñoz efectivamente ha sido amenazada de muerte por núcleos al interior de su universidad, ha sido objeto de amenazas completamente injustas y desaforadas en las redes”, señaló el exmandatario en su cuenta de X.

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En su extenso mensaje, Petro también hizo referencia al vínculo político de la familia de Muñoz con el progresismo. Según explicó, la joven fue contratista y estuvo vinculada a la administración pública durante parte de su formación profesional.

“Gabriela Muñoz fue contratista de acuerdo a su estudio: buena parte de la carrera de derecho, se vinculó a la administración porque pertenece a una familia cuyo abuelo fue militante hasta el último día de sus días del M19 y su hija, madre de Gabriela, también continuó en mis luchas políticas que le permitió trabajar con eficiencia en la alcaldía de la Bogotá Humana y participar con decencia y lealtad en el transcurso del proyecto progresista”, escribió.

El exmandatario cuestionó específicamente la decisión de retirar el esquema de seguridad que tenía Muñoz. En ese sentido, sostuvo que: “El que le quiten su escolta ante la inminencia de un atentado desatado por el odio en redes fabricado y por las consignas de Abelardo (de la Espriella) es de una injusticia total. Están dejando expuesta a la militancia del progresismo para la campaña de asesinato que ya se está adelantando”, manifestó Petro.

Gabriela Muñoz respondió al respaldo de Petro y defendió su trayectoria política

El exdirector de la Aerocivil sostuvo que Gabriela Muñoz y su hermano Santiago no acreditaban la formación ni la experiencia para aspirar a cargos de mayor nivel - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
La joven reiteró que las amenazas en su contra fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación y aseguró que fue esa entidad la que solicitó las medidas de protección debido al riesgo que enfrentaba - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Tras el pronunciamiento del expresidente, Gabriela Muñoz respondió al respaldo recibido y se refirió nuevamente a su trayectoria familiar y política. “Así como lo he contado, así es: mi familia tiene una historia dentro del proyecto político que inició Gustavo Petro. Fui educada por personas que han militado en esta causa y, después de la muerte de mi abuelo, decidí continuar su lucha con convicción, lealtad y conciencia”, manifestó.

Muñoz también rechazó las versiones y comentarios que, según afirmó, han centrado la discusión en su apariencia física o en supuestos vínculos sentimentales.

“No se equivoquen, mi cerebro es mucho más interesante que cualquier relato construido sobre mi cuerpo. No necesito utilizar ningún “encanto femenino” para posicionarme. Mi inteligencia, mi preparación, mi trabajo y mi historia de vida han sido más que suficientes”, afirmó.

En su respuesta, además, cuestionó a sectores del Pacto Histórico que, según dijo, se han sumado a los señalamientos en su contra. “Qué lamentable que incluso personas que apoyan y son parte del Pacto Histórico se sumen a la estigmatización y al ataque injusto contra una mujer. El partido también está siendo víctima de las narrativas sucias de una extrema derecha que ha tomado el país y pretende dividirnos, enfrentarnos y silenciarnos”, señaló.

Y agregó: “Como joven, rechazo profundamente esa forma de hacer política. Me niego a guardar silencio y seguiré defendiendo mis ideas, mi dignidad y el proyecto político en el que creo”.

Muñoz también cuestionó a sectores del Pacto Histórico que, según dijo, se han sumado a los señalamientos en su contra y sostuvo que esas narrativas contribuyen a dividir y enfrentar al movimiento político - crédito @gabymunozz_/X
Muñoz también cuestionó a sectores del Pacto Histórico que, según dijo, se han sumado a los señalamientos en su contra y sostuvo que esas narrativas contribuyen a dividir y enfrentar al movimiento político - crédito @gabymunozz_/X

Muñoz también volvió a referirse a las amenazas que, según ha denunciado, motivaron la solicitud de medidas de protección. En ese sentido, responsabilizó al Estado de garantizar su seguridad.

Ya lo advertí: si algo me sucede, responsabilizo al Estado por no garantizar mi seguridad pese a las amenazas denunciadas”, afirmó. No obstante, señaló que su participación política no depende del esquema de seguridad que le había sido asignado. “Pero que quede claro, mi voz no nace de un esquema de protección ni depende de una escolta. Nace de mis convicciones, de mi historia y de la lucha de mi familia que seguiré llevando. No van a silenciarme ni voy a detenerme”, concluyó la creadora de contenido en su respuesta.

Cabe recordar que el 20 de agosto, mediante un video publicado en redes sociales, afirmó que había iniciado un proceso ante las autoridades por afectaciones a su seguridad y que las amenazas estaban documentadas.

“Hace meses inicié el proceso correspondiente ante las autoridades por las graves afectaciones a mi seguridad. Las amenazas están denunciadas ante la Fiscalía, y fue esta institución la que solicitó medidas de protección debido al riesgo que enfrento. No se trata de una historia inventada ni de un escándalo reciente. Las denuncias, las amenazas y las actuaciones institucionales existen, están documentadas y son anteriores a esta campaña mediática”, afirmó.

Petro anunció acciones penales contra quienes expongan a personas amenazadas

Expresidente Gustavo Petro y Gabriela Muñoz Olaya en una reunión del Pacto Histórico - crédito @gabymunozz_/X
La controversia por su esquema de seguridad surgió después de que se conociera que la UNP le había asignado protección antes de finalizar el gobierno de Petro, mientras distintos sectores cuestionaban si cumplía con los requisitos para acceder a ella - crédito @gabymunozz_/X

En su publicación del viernes 28 de agosto, el expresidente Petro también cuestionó el tratamiento que algunos medios de comunicación han dado a la situación de Muñoz. También mencionó expresamente algunos medios a los que responsabilizó de contribuir, según su versión, a la exposición de personas vinculadas con el progresismo.

Revista Semana, Pulzo y otros medios se corrupción son cómplices de esa posibildad al hacer parte de las redes de la matrix de la mentira que ya esta siendo investigada penalmente en Bolivia y que debe ser investigada en Colombia, EEUU, Chile, Ecuador, Mexico, Argentina, y Brasil”, escribió el expresidente.

Petro sostuvo que, en el caso de Muñoz, se ha intentado generar un enfrentamiento entre ella y sectores del Pacto Histórico. “En el caso de Gabriela Muñoz tratan de aislarla enfrentándola hasta con el Pacto como si yo me dejara influenciar en mis decisiones políticas por la sexualidad o la belleza física”, afirmó.

“Olvidénse de eso, mis decisiones políticas están influenciadas por mis ideas , la búsqueda del mejor bienestar del pueblo y la libertad de la humanidad y la expansión de la vida”, agregó.

Finalmente, Petro anunció que impartió instrucciones a su abogado para emprender acciones judiciales relacionadas con la exposición de personas que, según su denuncia, estarían siendo amenazadas, “(...) incluido el que dirija la UNP y los medios que se han prestado a la calumnia exponiendo la vida de personas”, escribió.

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