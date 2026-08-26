Alejandro Éder informó que se está evaluando construir un hospital público pediátrico en Cali: “Sería el primero del país”

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que entre los cinco puestos de salud de complejidad media de Cali hay afectaciones - crédito Colprensa/John Paz

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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, se refirió a las afectaciones que se han registrado en la ciudad en el ámbito hospitalario, debido al terremoto de 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el mandatario local en una rueda de prensa, la afectación en la red de puestos de salud en Cali es del 57%. Además, aseguró que los daños son “menores”, por lo que la administración espera poder cubrir las reparaciones con los recursos aportados por los seguros para infraestructura. Sin embargo, el alcalde indicó que hay un centro de salud que genera preocupación, debido a que la sección de pediatría presenta algunos daños que requieren la atención de las autoridades competentes.

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“De los cinco puestos de salud de complejidad media de Cali, también tenemos afectaciones, por ejemplo, en el hospital Carlos Holmes Trujillo, en el Joaquín Paz Borrero, para mencionar dos, pero también vemos que con los seguros podremos cubrir la recuperación. Sí está la preocupación del HV, que si bien se vio afectado parcialmente, se afectó principalmente el ala de pediatría”, precisó.

La afectación en la red de puestos de salud en Cali es del 57% - crédito Raquel Cunha/Reuters

En ese sentido, Alejandro Éder indicó que la administración está evaluando estrategias y procesos para fortalecer la capacidad de la red de salud de Cali en materia de pediatría. También aseguró que se ha contemplado la idea de construir un hospital pediátrico público en la ciudad. “Sería el primero del país, el primer hospital público de aquí en el suroccidente pediátrico”, detalló el mandatario local ante los medios de comunicación.

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El reporte oficial de afectaciones en Cali, publicado el 25 de agosto de 2026 a las 4:00 p. m., deja en evidencia la gravedad de la situación en la que se encuentra su población, como consecuencia del sismo. De acuerdo con los datos suministrados por la Alcaldía de Cali, 154 personas murieron, 149 ciudadanos resultaron heridos y fueron atendidos en centros de salid, 150 cuerpos ya fueron encontrados por los organismos de socorro y entregados a sus familias y todavía hay 22 personas desaparecidas.

En total, 28.310 familias afectadas por el terremoto ya pasaron por una evaluación de daños y por una verificación de sus necesidades. Hay 20.799 familias reportadas como damnificadas, 377 están en alojamientos temporales.

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La Alcaldía de Cali dio a conocer el reporte de afectaciones por el terremoto en la ciudad - crédito @AlcaldiaDeCali/X

De igual manera, se documentó la muerte de 36 animales compañeros y el rescate de 227. Todavía hay 410 animales compañeros desaparecidos y 110 han sido adoptados.

En materia de infraestructura, se reportan 1.147 edificaciones visitadas por expertos que hicieron una evaluación de los daños. De la totalidad, 306 se consideran habitables, lo que quiere decir que quienes las ocupen no corren el riesgo de sufrir afectaciones por eventuales colapsos. Por otro lado, son 543 las edificaciones que no son habitables y 298 de uso restringido. En estos datos fueron incluidas 24 edificaciones con colapso total verificado y 365 con colapso parcial.

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El 25 de agosto, el alcalde visitó uno de los hoteles en donde están recibiendo a las familias damnificadas que perdieron por completo sus hogares o que tuvieron que dejar sus casas por los daños que sufrieron por el sismo. Según precisó, 377 personas, de 118 familias, están pasando de los albergues a hoteles mientras se define la situación de sus viviendas. De la totalidad, 365 ya hicieron ese tránsito.

El alcalde Alejandro Éder visitó un hotel en donde se están quedando las personas damnificadas por el terremoto - crédito @alejoeder/X

“Compartí con ellos, los escuché y les reiteré que no están solos (...). Con #CuidArte ya hemos realizado 1.905 acciones de acompañamiento, cuidado y atención en los albergues, incluidos los Puntos Violeta para prevenir violencias contra las mujeres. En los momentos más difíciles es cuando más demostramos que Cali somos todos: cuidándonos, ayudándonos y levantándonos juntos”, precisó el mandatario local en X.

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