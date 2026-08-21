Gobierno de De la Espriella ratificó al coronel Daniel Gutiérrez como director del Inpec: exministro de Justicia de Petro aplaudió la decisión

El coronel de la Policía Daniel Gutiérrez continuará siendo el director del Inpec en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @MinjusticiaCo/X

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El coronel de la Policía Nacional Daniel Fernando Gutiérrez fue ratificado el jueves 20 de agosto como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras tomar juramento de su cargo ante el ministro de Justicia, Iván Cancino. La decisión, que causó sorpresa en la escena política nacional, fue bien recibida por el extitular de la cartera Jorge Iván Cuervo, que aplaudió la determinación y destacó la trayectoria profesional del alto oficial.

Pese a la polémica que hace cuatro meses rodeó a la entidad por una fiesta en la cárcel de Itagüí (Antioquia), en la que participaron jefes de bandas delincuenciales de Medellín. “El ministro Iván Cancino González posesionó este jueves al director del Inpec, Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Muchos éxitos en su gestión, Coronel Gutiérrez Rojas”, fue el mensaje con el que se comunicó al país la continuidad de Gutiérrez al frente del cargo.

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El coronel de la Policía Daniel Gutiérrez continuará al frente del Inpec, tras ser posesionado en este nuevo periodo por el ministro de Justicia, Iván Cancino - crédito @MinJusticiaCO/X

Gutiérrez, oficial de la institución policial, con más de 20 años de trayectoria, venía al frente del Inpec desde 2022 y, de acuerdo con su perfil institucional, centró su gestión en combatir la corrupción interna y promover reformas en el sistema carcelario.

¿Quién es el ratificado director del Inpec?

Nacido el 30 de septiembre de 1981 en Sogamoso, Boyacá, el coronel Gutiérrez se formó como oficial en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en 2002. Además, el posesionado director es administrador de empresas, administrador policial y especialista en derechos humanos; con estudios complementarios en derecho internacional humanitario, seguridad, lucha antidrogas y operaciones de paz

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En su carrera, acumuló más de 15 años de servicio en la Dirección de Antinarcóticos y recibió entrenamientos en cursos de operaciones cívico-militares y operaciones de paz de la ONU en Fort Benning, en Estados Unidos. Ya en el Inpec, asumió la dirección con el encargo de fortalecer el control de los centros de reclusión; y desde entonces ha tenido que afrontar las amenazas contra el personal penitenciario, que ha derivado incluso en asesinatos.

En su gestión como director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez ha combatido las estructuras criminales que siguen delinquiendo tras las rejas; lo que le ha valido amenazas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Como el ocurrido con el coronel retirado Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, que murió el 16 de mayo de 2024 tras un ataque armado en la carrera 30 de la capital. Hombres en motocicleta interceptaron su vehículo y le dispararon a la altura de la calle 80 cuando se desplazaba hacia su domicilio; en un caso que estremeció al país, pues había asumido la dirección del penal pocas semanas antes y ya había reportado amenazas.

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Frente a este nombramiento, el exministro Cuervo reconoció lo que para él es el acierto en la determinación. “Muy buena decisión, si hay alguien que conoce bien el Inpec es el Coronel Gutiérrez, tuve la oportunidad de trabajar con él y puedo dar fe de su profesionalismo y sentido de servicio”, indicó el exfuncionario, que alcanzó a tener una serie de encuentros con su sucesor, Cancino, en el que identificaron puntos de encuentro en la materia.

El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se mostró de acuerdo la ratificación de Daniel Gutiérrez como director del Inpec - crédito @cuervoji/X

Durante su paso por la entidad, el director del instituto penitenciario lideró la Operación Dominó, basada en operativos y traslados continuos de cabecillas de estructuras criminales con el objetivo de frenar delitos ordenados desde las cárceles. También es bien sabido que, por ello, afrontó amenazas de grupos ilegales y redes de corrupción por los controles estrictos y las incautaciones de elementos prohibidos en los penales.

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Recientemente, el alto oficial lideró un amplio operativo que implicó el traslado de 117 internos considerados de alto perfil, la mayoría de ellos recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí. Entre los trasladados se encontraban reconocidos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, como alias Douglas y “Carlos Pesebre”, en una intervención que respondió a directrices emitidas por el nuevo Gobierno, que busca combatir el crimen.