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Bogotá inició el cambio gradual de medidores de agua: así será el proceso, costos y beneficios para los usuarios

La empresa puso en marcha un plan de modernización que, en su primera fase, contempla 319.000 equipos para mejorar la exactitud del registro de consumo y aumentar la confiabilidad de la facturación

El programa de medidores de agua de la Eaab solo aplica a usuarios notificados y comenzó con 11.000 usuarios de Usaquén, Chapinero y Suba - crédito Acueducto de Bogotá
El programa de medidores de agua de la Eaab solo aplica a usuarios notificados y comenzó con 11.000 usuarios de Usaquén, Chapinero y Suba - crédito Acueducto de Bogotá
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) comenzó la renovación progresiva de medidores de agua en toda la ciudad, con el objetivo de modernizar la medición del consumo y mejorar la confiabilidad en la facturación, en cumplimiento de los estándares técnicos y legales vigentes.

El programa, que cubrirá 319.000 equipos en una primera fase, responde a la necesidad de actualizar dispositivos cuyo desgaste afecta la exactitud del registro y puede generar submedición o cobros no ajustados al consumo real.

¿Por qué cambia la Eaab los medidores de agua?

La medida se fundamenta en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que autoriza la actualización de medidores cuando existan tecnologías más precisas en el mercado. Según análisis de la Eaab, el 82,7% de los equipos instalados en Bogotá requieren renovación por obsolescencia técnica o desgaste.

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La Eaab cambió medidores de agua con base en la Ley 142 de 1994 y señaló que el 82,7% de los equipos instalados en Bogotá requiere renovación por obsolescencia técnica o desgaste - crédito Acueducto de Bogotá
La Eaab cambió medidores de agua con base en la Ley 142 de 1994 y señaló que el 82,7% de los equipos instalados en Bogotá requiere renovación por obsolescencia técnica o desgaste - crédito Acueducto de Bogotá

El recambio busca garantizar a los usuarios mediciones confiables y alineadas con los desarrollos tecnológicos actuales, permitiendo una facturación más justa y el uso eficiente del recurso hídrico.

La modernización también responde a la estrategia de seguridad hídrica de Bogotá, implementada tras el reciente periodo de racionamiento, y se ejecuta bajo criterios de sostenibilidad ambiental, seguridad y calidad del servicio.

¿A quiénes aplica y cómo se seleccionan los usuarios?

El cambio de medidor solo aplica a usuarios previamente notificados por la Eaab. La selección responde a la programación gradual del proyecto y no a situaciones individuales o problemas particulares. En la primera etapa, el programa incluye 11.000 usuarios en Usaquén, Chapinero y Suba, quienes están siendo informados y acompañados por personal autorizado.

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La empresa también implementará un piloto de medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales seleccionadas, permitiendo mayor control sobre el consumo en áreas comunes y detección temprana de fugas.

El proceso de cambio de medidor de agua incluye notificación previa, visita técnica, agendamiento, instalación con pruebas y entrega del medidor antiguo al usuario - crédito Acueducto de Bogotá
El proceso de cambio de medidor de agua incluye notificación previa, visita técnica, agendamiento, instalación con pruebas y entrega del medidor antiguo al usuario - crédito Acueducto de Bogotá

Etapas y pasos del proceso de cambio

El proceso de cambio del medidor se realiza de manera organizada y contempla las siguientes etapas:

  • Comunicación previa: la Eaab notifica al usuario sobre su inclusión en el programa.
  • Visita técnica: expertos evalúan las condiciones de instalación y determinan el tipo de medidor adecuado (volumétrico, ultrasónico o electromagnético).
  • Agendamiento: se programa la visita de instalación, informando previamente costos y procedimientos.
  • Instalación y pruebas: personal autorizado realiza el cambio, verifica el funcionamiento y formaliza el proceso mediante un acta firmada.
  • Entrega del medidor antiguo: el equipo retirado es propiedad del usuario, quien puede autorizar su disposición ambiental o gestionarla por cuenta propia.

Si se requieren trabajos adicionales, el usuario será informado y, si corresponde, estos costos podrán ser cargados a la factura.

Costos, financiación y propiedad del medidor

De acuerdo con la normativa, el medidor es propiedad del usuario y su adquisición e instalación corren por cuenta del suscriptor. El valor del equipo y los servicios asociados aparecen reflejados en la factura del acueducto, en la sección “Otros Cobros” o “Cobros a favor de terceros”.

La Eaab ofrece opciones de financiación de hasta 36 meses, dependiendo del tipo de usuario y estrato. En ningún caso los funcionarios están autorizados para recibir pagos directos: los cobros se hacen únicamente a través de la factura.

La renovación de medidores de agua de la Eaab cubrirá 319.000 equipos en una primera fase para corregir el desgaste que afecta la exactitud del registro - crédito Acueducto de Bogotá
La renovación de medidores de agua de la Eaab cubrirá 319.000 equipos en una primera fase para corregir el desgaste que afecta la exactitud del registro - crédito Acueducto de Bogotá

El usuario también puede adquirir un medidor por cuenta propia, siempre que cumpla las especificaciones técnicas y haya sido aprobado previamente por la Eaab.

¿Puedo escoger el tipo de medidor y el instalador?

El tipo de medidor (volumétrico, ultrasónico o electromagnético) lo define la EAAB según las condiciones técnicas del predio y el servicio. El usuario puede adquirir el equipo directamente, pero debe ajustarse a los requisitos y certificaciones exigidas por la empresa.

La instalación debe ser realizada por técnicos autorizados, quienes portarán una credencial oficial y pueden ser verificados a través de la Acualínea 116.

¿El cambio es obligatorio? ¿Puede aumentar la factura?

Sí. El cambio es exigible para los usuarios incluidos en el programa de renovación tecnológica, con plazo para autorizarlo según su ciclo de facturación. El nuevo equipo medirá con mayor exactitud, por lo que en algunos casos el consumo reportado podría aumentar (si previamente había submedición) o disminuir. El primer cobro tras el cambio puede reflejar consumos no registrados anteriormente si antes se facturaba por promedio.

La Eaab implementará un piloto de medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales para controlar el consumo en áreas comunes y detectar fugas - crédito Acueducto de Bogotá
La Eaab implementará un piloto de medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales para controlar el consumo en áreas comunes y detectar fugas - crédito Acueducto de Bogotá

Garantía, mantenimiento y seguridad

Todos los equipos cuentan con garantía por fallas de fabricación, instalación o funcionamiento. Si se presenta un defecto durante el periodo de garantía, el equipo será reemplazado sin costo. No requieren mantenimiento de corto plazo, aunque la Eaab realiza controles técnicos cuando es necesario. El usuario debe mantener el espacio donde está instalado el medidor en buen estado.

Canales de atención y recomendaciones

La Eaab recuerda que solo los usuarios notificados forman parte del programa y pone a disposición sus canales de atención para resolver inquietudes: Acualínea 116, línea nacional 018000116007, puntos de atención y la red CADE. Para agendar o cambiar la cita, puede escribirse a renovacionmedidores@acueducto.com.co.

Durante todo el proceso, la empresa insiste en que ningún funcionario está autorizado para recibir dinero en efectivo y que los cobros se realizan exclusivamente por la factura del servicio.

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