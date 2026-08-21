Juan Fernando Cristo arremetió contra el Icbf por excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional: “No pase por encima de la ley”

Juan Fernando Cristo criticó duramente la decisión del Icbf de excluir la palabra 'niña' de su lenguaje - crédito @CristoBustos/X

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Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, rechazó la instrucción emitida por la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, referente al uso de la palabra “niñas” en las comunicaciones oficiales de la entidad.

El exfuncionario sostuvo que la decisión administrativa no corresponde a un asunto de redacción, sino que constituye una vulneración a los derechos de las menores de edad en el país.

El pronunciamiento de Juan Fernando Cristo se dio tras la divulgación de una directiva interna suscrita por la cabeza de la institución pública; en el documento enviado al personal, Restrepo solicitó precisar que la misión del Icbf se enfoca en la “protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias en Colombia”.

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El comunicado de la institución precisó que el término “niñez” incluye a todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia, junto con los derechos y garantías establecidos por la Constitución y la ley - crédito Icbf

La directiva explicó que el concepto de “niñez” incluye a toda la población infantil y garantiza los derechos establecidos por la ley, razón por la cual se adoptó esta medida. Sin embargo, la decisión generó críticas entre distintos líderes políticos, quienes advirtieron que podría invisibilizar a las niñas y afectar su representación dentro del Estado social de derecho.

A través de sus redes sociales, el exministro fijó su postura frente a la instrucción interna, por medio de su cuenta en X, escribió: “La decisión de la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo, de excluir la palabra “niñas” del lenguaje institucional va más allá de un tema semántico: es una afrenta política contra los derechos de las menores que desconoce el Código de Infancia y Adolescencia de este país”.

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Cuestionamientos legales y de enfoque de género que hizo Juan Fernando Cristo

En un video que acompañó su publicación, el exministro profundizó en las implicaciones jurídicas de la instrucción institucional. El exfuncionario argumentó que la eliminación del término afecta las herramientas legales diseñadas para proteger a la población femenina menor de edad en el territorio nacional.

Juan Fernando Cristo sostuvo que la decisión va más allá del lenguaje y podría afectar el reconocimiento de los derechos específicos de las menores de edad - crédito @CristoBustos/X

Cristo hizo énfasis en la vigencia del marco normativo aprobado por el Congreso de la República: “¿Es en serio que van a eliminar la palabra “niñas” del lenguaje institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Este no es un debate político. Este no es un debate tampoco semántico, lingüístico. Es un debate jurídico, de fondo”.

El exjefe de la cartera de Gobierno indicó que la medida viola la legislación aprobada hace casi dos décadas en el país: “Esa decisión del instituto viola flagrantemente el Código de la Infancia y del Menor, aprobado en Colombia hace casi 20 años”.

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“Desconoce que las niñas en Colombia tienen derechos igual que los niños, elimina la perspectiva de género y desconoce también una problemática muy particular de las violaciones a los derechos de las niñas en Colombia en distintos escenarios de nuestra sociedad”, afirmó.

Juan Fernando Cristo rechazó que la discusión sea únicamente lingüística y afirmó que se trata de un asunto “jurídico, de fondo” - crédito @CristoBustos/X - ICBF

Llamado a la dirección del Icbf dentro de la legalidad en Colombia

Al cierre de su pronunciamiento, Juan Fernando Cristo solicitó a la directora de la entidad revisar la instrucción interna para evitar discusiones de carácter ideológico en medio de la situación del país. El exfuncionario pidió considerar las implicaciones de esta medida dentro del marco de la política pública de atención a la infancia.

“Quiero creer que esto simplemente es una salida en falso, que no es una decisión del nuevo gobierno pensada, meditada, que no hace parte de una batalla cultural”, señaló el exministro respecto a la orientación dada a los funcionarios del instituto.

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Cristo recordó además la estabilidad normativa que ha tenido el sector en los últimos años: “Los colombianos tenemos suficiente guerra y suficiente conflicto armado en los últimos cincuenta años para ahora meternos en una batalla cultural, que además se convierte también en una batalla legal, desconociendo códigos que han venido siendo aplicados por distintos gobiernos de izquierda, de centro, de derecha en Colombia en las últimas décadas”.

Según Cristo, las niñas cuentan con derechos específicos que deben ser reconocidos dentro de las políticas del Icbf - crédito Icbf

De igual manera, el exministro hizo un llamado directo a la cabeza del organismo: “Por favor, directora del Bienestar Familiar, con todo respeto, reconsidere esa decisión y no pase por encima de la ley”.

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Las observaciones presentadas por el exfuncionario se suman a las reacciones de diversos sectores frente a la directiva del instituto. Hasta el momento, las directivas del Icbf no han emitido una respuesta oficial frente a los señalamientos legales planteados.