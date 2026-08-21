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Histórico de la Juventus, Cesare Prandelli, eligió a Jhon Lucumí como el mejor fichaje del club: “Es una garantía”

El exjugador y extécnico italiano destacó el crecimiento del defensor colombiano tras seguir de cerca su etapa en Bologna y aseguró que puede formar una defensa de primer nivel junto a Gleison Bremer

El colombiano podría debutar este domingo en la primera jornada de la Serie A frente al Frosinone -crédito @juventusfc/X/REUTERS
El colombiano podría debutar este domingo en la primera jornada de la Serie A frente al Frosinone -crédito @juventusfc/X/REUTERS
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Jhon Janer Lucumí ya empieza a recibir respaldo de una figura histórica de la Juventus. Antes de disputar su primer partido oficial, Cesare Prandelli aseguró que el colombiano es el fichaje que más le entusiasma del nuevo proyecto del club de Turín.

El exjugador y extécnico italiano, ganador de tres títulos de Serie A, una Copa Italia, una Champions League, una Copa Intercontinental, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa con la Vecchia Signora, habló sobre la construcción del plantel en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Cesare Prandelli aseguró que Jhon Lucumí es el refuerzo que más le gusta de la nueva Juventus -crédito Massimo Pinca/ REUTERS
Cesare Prandelli aseguró que Jhon Lucumí es el refuerzo que más le gusta de la nueva Juventus -crédito Massimo Pinca/ REUTERS

Allí sostuvo que el mercado todavía no está cerrado, aunque destacó la participación de Luciano Spalletti en las decisiones deportivas.

“Las negociaciones aún no han terminado, pero ahora mismo la Juventus todavía está lejos del Inter. Pero más allá del mercado de fichajes en sí, al que nunca le doy demasiada importancia, lo importante es que Spalletti ha sido involucrado por la nueva directiva en la selección de jugadores: es fundamental, es el futuro”, afirmó.

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Para Prandelli, el protagonismo del entrenador será cada vez más determinante incluso durante las negociaciones. Considera que la experiencia y la visión del actual técnico representan un valor añadido para potenciar el rendimiento del grupo durante la temporada. Entre todos los movimientos recientes, el nombre de Lucumí ocupa un lugar especial. El italiano explicó que conoce de cerca la evolución del defensor gracias a la experiencia de su hijo Nicolò Prandelli, quien trabaja como preparador físico del Bologna desde 2017.

Ese vínculo le permitió seguir durante años el crecimiento del colombiano en la región de Emilia-Romaña, donde terminó consolidándose como uno de los zagueros más confiables del equipo que estos últimos años compitió de mejor manera al punto de disputar la Champions League. Su paso por el club dejó un registro de 152 partidos, dos goles y cuatro asistencias antes de asumir un nuevo desafío.

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La operación con el Bologna se estructura en tres ejercicios e incluye hasta 2 millones en incentivos, además de 0,6 millones en cargos; el defensor colombiano firma hasta el 30 de junio de 2030 - crédito Juventus
El defensor colombiano firmó contrato con el club de Turín hasta junio de 2030 - crédito Juventus

Sobre esa etapa fue contundente: “Preveo que el papel del entrenador será cada vez más importante, incluso en las negociaciones. Luciano sigue siendo un valor añadido para la Juventus gracias a su conocimiento, experiencia y visión: es un entrenador que saca lo mejor de los jugadores que tiene a su disposición. De los nuevos fichajes, me gusta mucho Lucumí. He seguido de cerca al colombiano durante años en el Bologna, donde trabaja mi hijo: es una garantía, y con Bremer formará una dupla de primer nivel”.

El siguiente capítulo para el defensor comenzará en Turín, donde firmó contrato hasta junio de 2030. Su estreno oficial podría llegar el domingo 23 de agosto a las 11:30 a.m., hora colombiana, cuando la Juventus visite al Frosinone en el estadio Benito Stirpe durante la primera jornada de la Serie A. Mientras crece la expectativa por ese debut, el propio Lucumí compartió cómo entiende la responsabilidad de vestir una camiseta con tanta historia. El colombiano recordó el legado de otros futbolistas que dejaron huella en el club italiano.

“Cuadrado ha hecho un gran trabajo aquí y es una figura clave para Colombia por su trayectoria en este equipo. Además, la Juventus ha tenido grandes defensores: Chiellini, Bonucci, Barzagli”, manifestó en un video.

El zaguero firma hasta el 30 de junio de 2030 tras un acuerdo con el Bologna que incluye 0,6 millones en costes y pagos en tres ejercicios, después de cuatro campañas de alto ritmo en Italia - crédito Juventus
El zaguero firma hasta el 30 de junio de 2030 tras un acuerdo con el Bologna que incluye 0,6 millones en costes y pagos en tres ejercicios, después de cuatro campañas de alto ritmo en Italia - crédito Juventus

El central considera que llega en un momento oportuno de su carrera y confía en aportar desde el primer día. “Siento que he alcanzado un buen nivel de madurez y que he dado el paso correcto. Con compañeros de tanto nivel, sé que puedo hacer una contribución importante y aportar un valor real a la Juventus”, afirmó. El reto aparece después de una etapa sólida en Bologna, donde consiguió continuidad y ahora aspira a trasladar ese rendimiento a uno de los clubes más grandes del mundo y con la mayor cantidad de títulos a nivel local.

La posibilidad de compartir la defensa con el brasileño Bremer alimenta la expectativa sobre una pareja que, según Prandelli, puede convertirse en una referencia para la Juventus que, año a año, tiene como objetivo ser campeón de todos los títulos que dispute, con el componente especial de competir para derrotar la hegemonía del Inter de Milán quien está siendo la referencia del fútbol italiano estos últimos años.

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