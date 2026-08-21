Jhon Arias impulsó a Palmeiras de Brasil a cuartos de la Libertadores y respondió a críticas: “Yo respeto mis opiniones y la opinión de los demás”

Asistencia de Jhon Arias. El colombiano la puso para el 1-0 de Palmeiras en su visita a #CerroPorteño, al 41’, por Libertadores. Es el segundo ‘pasegol’ del extremo en lo que va de la competencia internacional - crédito ESPN

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Palmeiras consiguió el pasado miércoles 19 de agosto la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, luego de vencer 0-1 a Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción. El conjunto brasileño había empatado 1-1 en el partido de ida, disputado el 12 del mismo mes en São Paulo, por lo que necesitaba ganar en Paraguay para continuar en la competencia.

Jhon Arias fue titular y tuvo participación directa en el único gol del encuentro con una asistencia para Gustavo Gómez. El colombiano ejecutó un tiro de esquina al minuto 40 que encontró al defensor paraguayo, quien se impuso en el juego aéreo y marcó el tanto que terminó definiendo la serie.

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De esta manera, Palmeiras se instaló entre los ocho mejores de la Libertadores y mantiene su objetivo de conquistar el principal torneo continental.

Después del partido, Arias habló en zona mixta y destacó la manera en la que el equipo afrontó una eliminatoria que tuvo momentos de dificultad. El atacante señaló que Palmeiras respondió con carácter en un compromiso en el que no siempre pudo imponer su juego.

Jhon Arias suma 4 goles y 2 asistencias en 18 partidos en el Brasileirao, además de 3 tantos y 2 pases de gol en 8 encuentros de la Copa Libertadores con el Palmeiras - crédito Jean Carniel/Reuters

Palmeiras logró la clasificación en Libertadores, en medio de críticas

“Fue una eliminatoria muy pareja con Cerro. Vinimos aquí con esa ambición. Feliz por lo que fue el partido, por la garra que nosotros demostramos. Competimos cuando necesitó competir, jugamos cuando fue preciso. Llegamos a cuartos, que era nuestro objetivo, y una vez más el Palmeiras muestra que va a pelear por todo este año”, aseguró el colombiano, en declaraciones recogidas por AS Colombia.

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La clasificación llega después de un periodo de resultados que había generado cuestionamientos alrededor del equipo dirigido por Abel Ferreira. Antes de visitar a Cerro Porteño, Palmeiras acumulaba cuatro partidos sin conseguir una victoria. En ese tramo había empatado 0-0 contra Internacional, perdido 3-2 frente a Fortaleza, ganado 3-0 nuevamente ante Fortaleza por la Copa de Brasil y caído 3-2 contra Fluminense.

Precisamente, el empate de la ida frente a Cerro Porteño, el 12 de agosto, también había dejado algunas críticas. En aquel encuentro, Arias tuvo una oportunidad clara para marcar, pero no consiguió definir debajo del arco. Una semana después, el extremo colombiano respondió con una actuación decisiva en Paraguay y contribuyó a que su equipo avanzara de ronda.

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El colombiano Jhon Arias asistió a Gustavo Gómez para marcar el gol de la victoria (0-1) ante Cerro Porteño, sellando la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores - crédito César Olmedo/Reuters

El propio futbolista se refirió a las opiniones que han surgido alrededor del rendimiento de Palmeiras. Arias explicó que entiende que el club genere expectativas por su historia y por la calidad de su plantilla, pero también defendió la posibilidad de que los jugadores cometan errores durante una temporada con varios objetivos.

“Para mí, crítica u opinión, cada uno tiene la suya. Yo respeto mis opiniones y respeto la opinión de los demás. Es fácil, en el fútbol, que todo el mundo crea que tiene la razón y haga críticas. Nosotros las recibimos. Podemos equivocarnos, podemos acertar, somos humanos”, manifestó.

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El colombiano también reconoció que el nivel de exigencia en Palmeiras es alto. “Claramente, somos conscientes de que esperan mucho del Palmeiras por la institución que es, por los jugadores que tiene y porque las personas se acostumbraron año tras año a ganar”, complementó.

La frase adquiere relevancia por el escenario competitivo que enfrenta el equipo brasileño. Palmeiras no solamente continúa en la Libertadores. También está clasificado a los cuartos de final de la Copa de Brasil, instancia en la que enfrentará a Santos. La serie comenzará el 26 de agosto en el Nubank Parque y tendrá su definición el 2 de septiembre en la Vila Belmiro.

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Liga de Quito jugará este jueves 20 de agosto de 2026, contra Mirassol por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores - crédito AFP

Posibles rivales de Palmeiras en Copa Libertadores 2026

Además, el conjunto paulista compite por el Brasileirao. Por eso, el objetivo expresado por Arias no se limita al torneo continental. La intención del plantel es mantenerse en la pelea por las tres competencias que todavía tiene en disputa.

En la Libertadores, Palmeiras espera ahora por el ganador de la serie entre LDU de Quito y Mirassol para conocer a su rival en los cuartos de final. La clasificación ante Cerro Porteño, además, permitió dejar atrás una eliminatoria cerrada y recuperar confianza antes de afrontar el siguiente tramo de la temporada.