Un motociclista murió tras ser arrollado por un tractocamión en la autopista Sur de Bogotá

Un motociclista murió tras ser arrollado por un tractocamión en la Autopista Sur con avenida Villavicencio, en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Un motociclista falleció tras ser arrollado por un tractocamión en la autopista Sur con avenida Villavicencio, en Bogotá, mientras su acompañante resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades investigan el incidente, ocurrido en horas de la madrugada del jueves 20 de agosto de 2026, para esclarecer las causas y circunstancias exactas del choque. De acuerdo con lo informado por CityTv, el accidente se registró alrededor de las 2:00 a. m. en el cruce de la autopista Sur y la avenida Villavicencio, en el sur de la capital colombiana.

Según las primeras versiones, el motociclista transitaba por el sector cuando fue embestido por un tractocamión que, aparentemente, no advirtió la presencia del vehículo menor. Testigos y transeúntes que circulaban por la zona realizaron el llamado inmediato a las autoridades de tránsito y a los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

El accidente en la Autopista Sur ocurrió hacia las 2:00 a. m. del jueves 20 de agosto, en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una ambulancia arribó al lugar, pero los paramédicos confirmaron que el conductor de la motocicleta ya no presentaba signos vitales. Su acompañante, con lesiones de consideración, fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Personal de la Policía de Tránsito y de criminalística acordonó el área y efectuó el levantamiento del cuerpo. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar si existió imprudencia por parte de alguno de los conductores, fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros factores asociados al siniestro.

Llamado a la precaución y contexto vial en Bogotá

Ante este nuevo caso fatal, la Policía y la Secretaría Distrital de Movilidad reiteraron el llamado a conductores y motociclistas a extremar precauciones, especialmente en horarios de menor circulación y baja visibilidad. Recomendaron respetar los límites de velocidad, conservar la distancia entre vehículos y evitar maniobras riesgosas, en particular durante la madrugada.

PUBLICIDAD

La acompañante del motociclista resultó herida en el choque y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica - crédito Movilidad Bogotá

El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad vial en Bogotá. Según cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se reportaron 5.477 siniestros viales graves en la ciudad, con 5.161 personas lesionadas y 316 víctimas fatales. Las localidades con mayor incidencia de accidentes son Kennedy, Puente Aranda, Suba y Engativá.

Ante esta problemática, la Secretaría Distrital de Movilidad, advirtió sobre el peligro de conductas como pasarse un pare, cruzar en rojo, acelerar ante la luz amarilla, anticiparse al cambio del semáforo, exceder los límites de velocidad, realizar maniobras peligrosas o no conservar una distancia prudente.

PUBLICIDAD

Otro caso en la agenda: el accidente de Brayan David Ospina Nieves

Mientras avanzan las pesquisas por el accidente de la Autopista Sur, otro siniestro mantiene en vilo a una familia bogotana. El 13 de julio de 2026, Brayan David Ospina Nieves sufrió un grave choque en la carrera 62 con calle 78, en la localidad de Barrios Unidos. El joven, que se movilizaba en motocicleta, colisionó primero con otro vehículo similar y luego impactó contra la pared de una vivienda.

El Observatorio de Movilidad de Bogotá reportó 5.477 siniestros viales graves, 5.161 lesionados y 316 víctimas fatales entre enero y junio de 2026 - crédito Colprensa

Como resultado, Brayan David enfrentó un trauma craneoencefálico y múltiples fracturas, lo que derivó en varios días de internación en una Unidad de Cuidados Intensivos y un complejo proceso de recuperación.

PUBLICIDAD

La familia del joven solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los hechos. Según declaraciones de su hermana, Stefany Ospina, “el otro motociclista al parecer se pasó una señal de pare, hipótesis que está siendo investigada por las autoridades.

La situación de Brayan David ilustra el drama humano detrás de las cifras de siniestralidad vial y el reclamo de las familias por justicia y mayor control en las vías. El concejal David Saavedra precisó: “Desde que conocimos el caso de Brayan, hemos venido acompañando a la familia. Seguimos haciéndole seguimiento y esperamos que las autoridades avancen con prontitud en la investigación para esclarecer plenamente lo ocurrido”.

PUBLICIDAD