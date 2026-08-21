Cnsc abrió a consulta pública la convocatoria para 28.000 plazas docentes: las pruebas del concurso 2026 se harán en más de 50 ciudades

La ciudadanía podrá presentar observaciones hasta el 25 de agosto sobre la convocatoria docente 2026 a través de los canales habilitados por la Cnsc - crédito Ministerio de Educación

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La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la publicación de los proyectos de acuerdo de convocatoria, el anexo técnico y la Oferta Pública de Empleos de Carrera (Opec) preliminar para el proceso de selección docente y directivos docentes 2026, que abre más de 28.000 vacantes en todo el país.

Hasta el 25 de agosto, la ciudadanía podrá consultar y presentar observaciones a los documentos, marcando el inicio de la mayor convocatoria docente del año, caracterizada por su enfoque de mérito, transparencia y participación ciudadana.

El nuevo concurso docente incorpora, por primera vez, la reserva legal del 7% de vacantes para personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 2418 de 2024 y la Sentencia C-117 de 2026 de la Corte Constitucional. La Cnsc convoca a docentes, directivos y a la ciudadanía a revisar los acuerdos y anexo técnico, ejerciendo control social y sugiriendo mejoras antes de la apertura definitiva de inscripciones.

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El concurso docente 2026 incorpora por primera vez la reserva legal del 7% de vacantes para personas con discapacidad, conforme a la Ley 2418 de 2024 y la Sentencia C-117 de 2026 - crédito Ministerio de Educación

ABC del proceso de selección docente 2026

¿Qué se publica y cómo participar en la etapa de observaciones?

La Cnsc publicó el proyecto de acuerdo de convocatoria y el anexo técnico de cada Entidad Territorial Certificada en Educación, junto a la Opec preliminar. En esta fase, toda la ciudadanía puede presentar observaciones sobre artículos, numerales o datos concretos de los documentos. Las observaciones no son recursos ni derechos de petición, y la OPEC puede variar hasta el inicio de inscripciones.

Pasos para participar:

Consultar los proyectos de acuerdo y anexo técnico en www.cnsc.gov.co, sección “Procesos de selección”, opción “ Nuevos procesos de selección ”.

Consultar la OPEC en simo.cnsc.gov.co, opción “Proyectos Acuerdo”.

Para presentar observaciones, ingresar al formulario dispuesto en la sección del proceso docente 2026 y diligenciarlo.

Cada observación será revisada y respondida; todas las respuestas estarán disponibles en una matriz pública para garantizar la transparencia.

La OPEC preliminar del proceso de selección docente 2026 puede cambiar antes del inicio de inscripciones y las observaciones no constituyen recursos ni derechos de petición - crédito Cnsc

¿Cómo será la valoración y los criterios de selección?

El proceso de selección docente y directivos docentes está compuesto por:

Pruebas de Aptitudes y Competencias Básicas

Prueba Psicotécnica

Prueba de Entrevista

Valoración de antecedentes

Las pruebas se aplicarán en más de 50 ciudades y municipios de todo el país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Pereira, Manizales, Santa Marta, Neiva, Montería, Popayán, Riohacha, Armenia, Ibagué, Pasto y muchas otras, asegurando cobertura nacional.

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La Cnscy/o el Icfes, o la universidad encargada, anunciarán con antelación de mínimo 10 días la fecha, hora y lugar de las pruebas a través del portal www.cnsc.gov.co. Los aspirantes deberán ingresar a Simo con usuario y contraseña para consultar su citación.

El proceso de selección docente y directivos docentes 2026 evaluará a los aspirantes con pruebas de aptitudes, prueba psicotécnica, entrevista y valoración de antecedentes - crédito @Educacionbogota / X

¿Cómo se valora la experiencia, formación y otros méritos?

La valoración de antecedentes varía según el cargo (directivo rural, docente de aula, orientador) y se distribuye en factores como:

Educación formal mínima y adicional (licenciatura, especialización, maestría, doctorado)

Saber Pro y dominio de segunda lengua

Formación continua (cursos recientes en áreas educativas)

Experiencia profesional (en cargos docentes, directivos, administración educativa)

Otros criterios como experiencia en orientación escolar, psicología educativa, gestión institucional, etc.

Cada criterio suma puntos específicos, hasta un máximo de 100, y prioriza la experiencia relevante, la formación avanzada y la actualización profesional.

¿Qué sigue tras la etapa de observaciones?

Tras el cierre de la etapa de observaciones, la Cnsc consolidará las respuestas y realizará los ajustes que correspondan antes de publicar los acuerdos definitivos y las Opec definitivas. Solo entonces se abrirá la etapa de inscripciones, cuyas fechas y condiciones serán informadas oportunamente por los canales oficiales.

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Las pruebas del concurso docente 2026 se aplicarán en más de 50 ciudades y municipios, y la Cnsc informará la citación con al menos 10 días de anticipación a través de su portal y de Simo - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Qué debe tener en cuenta el aspirante?

La Opec publicada en esta etapa es preliminar y puede variar.

Las observaciones deben ser puntuales y referirse a artículos o datos concretos.

La inscripción y el resto del proceso solo iniciarán una vez se adopten los acuerdos en firme.

Los aspirantes deben revisar la Guía de Orientación y Ejes Temáticos que elaborará el ICFES o la universidad contratada, con detalles sobre las pruebas, su calificación y criterios de evaluación.

Para cada vacante, la reserva del 7% para personas con discapacidad será obligatoria.

Más información y canales oficiales

Toda la información del proceso, documentos y novedades se encuentra en www.cnsc.gov.co y simo.cnsc.gov.co. La Cnsc precisó que la participación ciudadana y el control social son claves para consolidar un proceso basado en el mérito, la transparencia, la inclusión y la equidad en la educación pública de Colombia.