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Cnsc abrió a consulta pública la convocatoria para 28.000 plazas docentes: las pruebas del concurso 2026 se harán en más de 50 ciudades

La evaluación incluirá aptitudes, psicotécnica, entrevista y antecedentes, con citaciones publicadas con al menos diez días de anticipación por los canales oficiales de la entidad

- crédito Ministerio de Educación
La ciudadanía podrá presentar observaciones hasta el 25 de agosto sobre la convocatoria docente 2026 a través de los canales habilitados por la Cnsc - crédito Ministerio de Educación
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La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la publicación de los proyectos de acuerdo de convocatoria, el anexo técnico y la Oferta Pública de Empleos de Carrera (Opec) preliminar para el proceso de selección docente y directivos docentes 2026, que abre más de 28.000 vacantes en todo el país.

Hasta el 25 de agosto, la ciudadanía podrá consultar y presentar observaciones a los documentos, marcando el inicio de la mayor convocatoria docente del año, caracterizada por su enfoque de mérito, transparencia y participación ciudadana.

El nuevo concurso docente incorpora, por primera vez, la reserva legal del 7% de vacantes para personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 2418 de 2024 y la Sentencia C-117 de 2026 de la Corte Constitucional. La Cnsc convoca a docentes, directivos y a la ciudadanía a revisar los acuerdos y anexo técnico, ejerciendo control social y sugiriendo mejoras antes de la apertura definitiva de inscripciones.

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- crédito Ministerio de Educación
El concurso docente 2026 incorpora por primera vez la reserva legal del 7% de vacantes para personas con discapacidad, conforme a la Ley 2418 de 2024 y la Sentencia C-117 de 2026 - crédito Ministerio de Educación

ABC del proceso de selección docente 2026

¿Qué se publica y cómo participar en la etapa de observaciones?

La Cnsc publicó el proyecto de acuerdo de convocatoria y el anexo técnico de cada Entidad Territorial Certificada en Educación, junto a la Opec preliminar. En esta fase, toda la ciudadanía puede presentar observaciones sobre artículos, numerales o datos concretos de los documentos. Las observaciones no son recursos ni derechos de petición, y la OPEC puede variar hasta el inicio de inscripciones.

Pasos para participar:

  • Consultar los proyectos de acuerdo y anexo técnico en www.cnsc.gov.co, sección “Procesos de selección”, opción “Nuevos procesos de selección”.
  • Consultar la OPEC en simo.cnsc.gov.co, opción “Proyectos Acuerdo”.
  • Para presentar observaciones, ingresar al formulario dispuesto en la sección del proceso docente 2026 y diligenciarlo.
  • Cada observación será revisada y respondida; todas las respuestas estarán disponibles en una matriz pública para garantizar la transparencia.
Más de 18.000 vacantes estarán disponibles en los 12 concursos programados por la Cnsc - crédito Cnsc
La OPEC preliminar del proceso de selección docente 2026 puede cambiar antes del inicio de inscripciones y las observaciones no constituyen recursos ni derechos de petición - crédito Cnsc

¿Cómo será la valoración y los criterios de selección?

El proceso de selección docente y directivos docentes está compuesto por:

  • Pruebas de Aptitudes y Competencias Básicas
  • Prueba Psicotécnica
  • Prueba de Entrevista
  • Valoración de antecedentes

Las pruebas se aplicarán en más de 50 ciudades y municipios de todo el país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Pereira, Manizales, Santa Marta, Neiva, Montería, Popayán, Riohacha, Armenia, Ibagué, Pasto y muchas otras, asegurando cobertura nacional.

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La Cnscy/o el Icfes, o la universidad encargada, anunciarán con antelación de mínimo 10 días la fecha, hora y lugar de las pruebas a través del portal www.cnsc.gov.co. Los aspirantes deberán ingresar a Simo con usuario y contraseña para consultar su citación.

El proceso de selección docente y directivos docentes 2026 evaluará a los aspirantes con pruebas de aptitudes, prueba psicotécnica, entrevista y valoración de antecedentes - crédito @Educacionbogota / X
El proceso de selección docente y directivos docentes 2026 evaluará a los aspirantes con pruebas de aptitudes, prueba psicotécnica, entrevista y valoración de antecedentes - crédito @Educacionbogota / X

¿Cómo se valora la experiencia, formación y otros méritos?

La valoración de antecedentes varía según el cargo (directivo rural, docente de aula, orientador) y se distribuye en factores como:

  • Educación formal mínima y adicional (licenciatura, especialización, maestría, doctorado)
  • Saber Pro y dominio de segunda lengua
  • Formación continua (cursos recientes en áreas educativas)
  • Experiencia profesional (en cargos docentes, directivos, administración educativa)
  • Otros criterios como experiencia en orientación escolar, psicología educativa, gestión institucional, etc.

Cada criterio suma puntos específicos, hasta un máximo de 100, y prioriza la experiencia relevante, la formación avanzada y la actualización profesional.

¿Qué sigue tras la etapa de observaciones?

Tras el cierre de la etapa de observaciones, la Cnsc consolidará las respuestas y realizará los ajustes que correspondan antes de publicar los acuerdos definitivos y las Opec definitivas. Solo entonces se abrirá la etapa de inscripciones, cuyas fechas y condiciones serán informadas oportunamente por los canales oficiales.

Las pruebas del concurso docente 2026 se aplicarán en más de 50 ciudades y municipios, y la Cnsc informará la citación con al menos 10 días de anticipación a través de su portal y de Simo - crédito Alcaldía de Bogotá
Las pruebas del concurso docente 2026 se aplicarán en más de 50 ciudades y municipios, y la Cnsc informará la citación con al menos 10 días de anticipación a través de su portal y de Simo - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Qué debe tener en cuenta el aspirante?

  • La Opec publicada en esta etapa es preliminar y puede variar.
  • Las observaciones deben ser puntuales y referirse a artículos o datos concretos.
  • La inscripción y el resto del proceso solo iniciarán una vez se adopten los acuerdos en firme.
  • Los aspirantes deben revisar la Guía de Orientación y Ejes Temáticos que elaborará el ICFES o la universidad contratada, con detalles sobre las pruebas, su calificación y criterios de evaluación.
  • Para cada vacante, la reserva del 7% para personas con discapacidad será obligatoria.

Más información y canales oficiales

Toda la información del proceso, documentos y novedades se encuentra en www.cnsc.gov.co y simo.cnsc.gov.co. La Cnsc precisó que la participación ciudadana y el control social son claves para consolidar un proceso basado en el mérito, la transparencia, la inclusión y la equidad en la educación pública de Colombia.

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