Renta Ciudadana y Devolución del IVA: 49% de las familias beneficiarias quedarían sin apoyo tras reprogramación en septiembre

La revisión técnica del Registro Universal de Ingresos podría afectar la continuidad de los subsidios para cerca del 49 % de los hogares beneficiarios - crédito VisualesIA/Prosperidad Social

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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó la reprogramación para septiembre del cuarto ciclo de pagos de los subsidios Renta Ciudadana y Compensación del IVA en Colombia, tras una revisión técnica del Registro Universal de Ingresos (RUI) que podría afectar la continuidad de las transferencias para cerca del 49% de los hogares beneficiarios.

La decisión, que modifica el cronograma anunciado inicialmente para el 21 de agosto, según la entidad, busca garantizar una transición responsable a los nuevos criterios de focalización y evitar suspensiones masivas de apoyo económico a las familias más vulnerables.

La revisión, adelantada en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), responde a la necesidad de evaluar los efectos del RUI sobre la permanencia de los hogares en los programas de transferencias monetarias.

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El DPS y el DNP evaluaron los efectos del RUI porque su aplicación bajo el Decreto 662 de 2026 suspendería ayudas para casi la mitad de las familias - crédito Prosperidad Social

La dependencia explicó que aplicar el RUI bajo los términos actuales del Decreto 662 de 2026 implicaría la suspensión inmediata de las ayudas para casi la mitad de los beneficiarios, un impacto que Prosperidad Social califica de “significativo” y que exige transparencia y responsabilidad en la comunicación con los ciudadanos.

¿Qué es el RUI y cómo afecta la continuidad de los subsidios?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una nueva herramienta que modifica la información utilizada para determinar la situación económica de los hogares y establecer quiénes cumplen los requisitos de acceso y permanencia en los programas sociales del Estado. Bajo el RUI, cambian los criterios de focalización y pueden quedar excluidos aquellos que no cumplan los nuevos parámetros, incluso si hoy reciben Renta Ciudadana o Compensación del IVA.

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La revisión técnica del RUI es clave porque, de implementarse sin los ajustes necesarios, podría dejar sin ayuda a cerca del 49% de las familias actualmente beneficiarias, es decir, casi uno de cada dos hogares que dependen de estas transferencias para cubrir necesidades básicas como alimentación.

¿Por qué se reprograman los pagos y qué deben saber las familias?

La administración de Prosperidad Social detectó que los trámites y gestiones requeridas para la transición al RUI no se adelantaron a tiempo durante el gobierno anterior, a pesar de que existían advertencias sobre los riesgos de retraso en los pagos si no se cumplían los plazos antes del 10 de agosto.

El Registro Universal de Ingresos cambia los criterios de focalización y redefine qué hogares pueden acceder y permanecer en los programas sociales - crédito Prosperidad Social

El 21 de agosto se había anunciado como fecha de inicio para el cuarto ciclo de pagos, pero ante la falta de condiciones técnicas y jurídicas, el DPS decidió reprogramar los giros para septiembre. Prosperidad Social aclaró que la reprogramación no significa que todos los hogares vinculados tengan garantizada su permanencia en los programas.

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La continuidad dependerá de que cada hogar cumpla las nuevas reglas de acceso y permanencia definidas con base en el RUI y demás normativas aplicables. Los criterios de selección siguen priorizando a los hogares en Grupo A (pobreza extrema) y Grupo B (pobreza moderada) del Sisbén IV, así como a comunidades indígenas registradas oficialmente.

Características y montos de los programas

Renta Ciudadana: entrega transferencias de hasta $500.000 cada 45 días a cerca de 700.000 hogares seleccionados, que deben firmar actas de corresponsabilidad y cumplir compromisos para continuar recibiendo el beneficio.

Compensación del IVA: busca proteger la capacidad de consumo de los hogares más pobres frente al impacto del impuesto al valor agregado, mediante transferencias a listados cerrados de hasta dos millones de hogares.

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Prosperidad Social indicó que la reprogramación de los pagos no garantiza la permanencia de todos los hogares en Renta Ciudadana y Compensación del IVA - crédito Prosperidad Social

¿Qué deben hacer los beneficiarios ante la reprogramación?

Prosperidad Social enfatiza que las familias no deben realizar ningún trámite adicional, ni pagar intermediarios ni inscribirse de nuevo. Toda la información oficial sobre fechas, condiciones o novedades se comunicará exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad (www.prosperidadsocial.gov.co).

La entidad reitera que no basta con aplazar un giro: se trata de explicar con claridad la situación, evitar falsas expectativas y actuar con rigor técnico y transparencia sobre una decisión que afecta directamente los ingresos de cientos de miles de familias.

¿Cuándo se conocerán las nuevas fechas de pago?

Aunque la reprogramación fija septiembre como el mes para el cuarto ciclo, Prosperidad Social informará la fecha exacta solo cuando estén dadas todas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas. La entidad insiste en que la transición al RUI debe hacerse sin poner en riesgo a quienes dependen de estos recursos.

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Los criterios de selección de los subsidios priorizan a los hogares del Grupo A y Grupo B del Sisbén IV y a comunidades indígenas registradas oficialmente - crédito Prosperidad Social

El futuro de Renta Ciudadana y la Compensación del IVA

El DPS continuará trabajando con el DNP para revisar a fondo la consistencia técnica del RUI y sus efectos sobre la población beneficiaria. Solo cuando se garantice la equidad y la viabilidad de la transición, se procederá a realizar los pagos reprogramados. La permanencia de los hogares dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos en las nuevas reglas.

Mientras tanto, las familias deben estar atentas a los canales oficiales y evitar cualquier tipo de gestión informal o fraude, recordando que los subsidios están dirigidos a quienes más lo necesitan y su acceso debe ser transparente y seguro.