Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Lotería del Valle resultados miércoles 19 de agosto: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del último sorteo

El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos. (Infobae)
El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos. (Infobae)
Guardar

¿Ganó la Lotería del Valle? Verifique el número ganador del premio mayor de $9.000 millones y la lista completa de premios secos de hoy miércoles 19 de agosto de 2026. Resultados en vivo.

La Lotería del Valle dio a conocer los resultados de su más reciente sorteo. Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 19 de agosto de 2026.

Número de sorteo: 4862.

Número ganador: 5201.

Serie: 119.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

La Lotería del Valle únicamente celebra un sorteo semanal, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Para reclamar tu premio, puedes hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tienes un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?

Conoce cuáles son las diferencia de los premios de esta lotería de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae]
Conoce cuáles son las diferencia de los premios de esta lotería de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae]

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.

En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.

El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.

Temas Relacionados

Lotería del Valle miércolesLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jaime Pumarejo es designado director de Colombia y Perú ante el BID: reemplaza a Roy Barreras

El exalcalde de Barranquilla asumirá sus nuevas funciones desde Washington D. C., donde participará en decisiones relacionadas con recursos, inversiones y programas de desarrollo en áreas como infraestructura, empleo, crecimiento económico y transición energética

Jaime Pumarejo es designado director de Colombia y Perú ante el BID: reemplaza a Roy Barreras

Baloto y Revancha: números ganadores del lunes 17 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Baloto y Revancha: números ganadores del lunes 17 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 19 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 19 de agosto

Lotería de Meta resultados 19 de agosto: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Lotería de Meta resultados 19 de agosto: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 19 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 19 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón preocupó a sus seguidores con una mancha roja en su ojo izquierdo durante concierto benéfico por las víctimas del terremoto

Jorge Celedón preocupó a sus seguidores con una mancha roja en su ojo izquierdo durante concierto benéfico por las víctimas del terremoto

Miss Universe Colombia ya dio a conocer a sus 20 aspirantes a la corona en 2026

Margarita Ortega anunció su salida de Canal 1 Noticias: “No tengo nada que ver con la firma”

Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Deportes

Santa Fe igualó sin goles con River Plate en la ida por los octavos de la Suramericana: fecha y hora confirmada para el duelo de vuelta

Santa Fe igualó sin goles con River Plate en la ida por los octavos de la Suramericana: fecha y hora confirmada para el duelo de vuelta

Santa Fe dejó vivo a River en Bogotá por la Copa Sudamericana: empate sin goles en la ida de octavos

Este sería el rival del Deportes Tolima, si clasifica a cuartos de la Copa Libertadores: no la tendría fácil

Bolsa única y reparto por mérito para los derechos de televisión del fútbol colombiano: la propuesta que tendría en vilo a la Dimayor

Atlético Nacional igualó 2-2 con Once Caldas el partido de Juntos Por Colombia: la cronología del encuentro