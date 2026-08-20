Jaime Pumarejo es designado director de Colombia y Perú ante el BID: reemplaza a Roy Barreras

Jaime Pumarejo asumirá la representación de Colombia y Perú ante el BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Guardar

El exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins fue designado como nuevo director ejecutivo de la representación de Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

La decisión fue adoptada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en su calidad de gobernador titular de Colombia ante el organismo multilateral. Pumarejo asumirá el cargo en reemplazo de Roy Alejandro Barreras, quien ocupaba esta representación.

La designación contempla la representación de Colombia y Perú ante las tres entidades y le permitirá a Pumarejo participar en las decisiones relacionadas con los recursos e inversiones estratégicas para el desarrollo de los países representados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la participación de Colombia en estas instituciones está relacionada con iniciativas en áreas como crecimiento económico, generación de empleo, infraestructura, transición energética y bienestar.

La silla que asumirá Pumarejo reúne 442.130 votos por Colombia y 215.580 por Perú dentro de la entidad multilateral.

¿Qué funciones tendrá Jaime Pumarejo ante el BID?

Como director ejecutivo, Pumarejo representará a Colombia y Perú en las instancias correspondientes del BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones.

Entre sus funciones estará participar en las decisiones relacionadas con la orientación de recursos y las inversiones estratégicas para el desarrollo. La representación también comprende asuntos vinculados con proyectos de infraestructura, generación de empleo, crecimiento económico, transición energética y bienestar social.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Hacienda destacó la importancia de la participación de Colombia en estos organismos multilaterales para impulsar iniciativas estratégicas y fortalecer la capacidad del país para acceder a recursos destinados al desarrollo.

El nombramiento también incluye la representación ante BID Invest, el brazo del Grupo BID enfocado en la financiación del sector privado, y ante el Fondo Multilateral de Inversiones.

El nuevo director ejecutivo tendrá su sede de trabajo en Washington D. C., Estados Unidos, ciudad donde funciona la sede principal del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene su sede principal en Washington D. C. y financia proyectos de desarrollo en la región - crédito REUTERS/Carlos Jasso

Jaime Pumarejo reemplaza a Roy Barreras

Con la designación, Pumarejo reemplazará a Roy Alejandro Barreras como director ejecutivo de la representación de Colombia y Perú ante el BID y las entidades asociadas.

PUBLICIDAD

El cambio se produce mientras Colombia mantiene su participación en las decisiones de estas instituciones multilaterales, que destinan recursos y desarrollan programas relacionados con diferentes sectores de las economías de la región.

Pumarejo asumirá esta responsabilidad después de desempeñarse durante casi un año como director del diario económico Portafolio, de El Tiempo Casa Editorial.

Hasta el miércoles 19 de agosto de 2026, Pumarejo ejerció como director de Portafolio. Había asumido ese cargo el 1 de septiembre de 2025, como director y editor en jefe.

Antes de su paso por el sector de los medios de comunicación, tuvo diferentes responsabilidades en el sector público y privado.

Roy Alejandro Barreras ocupaba la representación de Colombia y Perú ante el BID antes de la designación de Pumarejo. - crédito @RoyBarreras/X

La trayectoria de Jaime Pumarejo

Pumarejo nació en Barranquilla y fue alcalde de esa ciudad entre enero de 2020 y diciembre de 2023. Durante su administración estuvo al frente de proyectos relacionados con infraestructura, sostenibilidad, transformación urbana y modernización institucional.

PUBLICIDAD

Su trayectoria en el sector público también incluye el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio en 2017. Antes de esa responsabilidad se desempeñó como gerente de Desarrollo de Ciudad entre 2016 y 2017.

Entre 2008 y 2011 fue asesor externo de Competitividad y posteriormente, entre 2012 y 2015, ocupó el cargo de gerente general del centro de eventos Puerta de Oro.

En el sector privado, fue gerente general del grupo agrícola Palmariguaní entre 2006 y 2011 y, desde 2024, se desempeña como presidente de su junta directiva.

Su carrera profesional comenzó en Ingersoll-Rand, en Estados Unidos y Singapur, donde hizo parte de un programa de desarrollo de liderazgo entre 2003 y 2005.

PUBLICIDAD

Experiencia internacional y formación

Pumarejo también ha ocupado cargos y participado en iniciativas de carácter internacional. Entre abril de 2024 y junio de 2025 fue director ejecutivo de Breathe Cities, del Clean Air Fund, con sede en Londres.

La iniciativa, respaldada por Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund y C40 Cities, trabaja en políticas de aire limpio en ciudades de América Latina, Europa, África y Asia.

Entre 2023 y 2025, Pumarejo integró el consejo asesor del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

También hizo parte, entre 2023 y 2024, de la Comisión Global de Ciudades Positivas para la Naturaleza del Foro Económico Mundial.

Desde 2023 integra la Comisión de Financiación Urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la SDSN, donde copreside el grupo de trabajo sobre nuevos mecanismos de financiación climática urbana. Además, desde 2024 es senior fellow no residente del Programa Peter D. Bell de Estado de Derecho del Inter-American Dialogue.

PUBLICIDAD

En cuanto a su formación académica, es administrador de la Universidad de Purdue, en West Lafayette, Indiana, con énfasis en gestión de sistemas de información. También cuenta con un MBA ejecutivo internacional con énfasis en finanzas corporativas del IE Business School de Madrid.

Jaime Pumarejo cuenta con experiencia en el sector público, privado, organismos internacionales y medios de comunicación. - crédito EFE/ Chema Moya

Durante su trayectoria como alcalde recibió diferentes reconocimientos. Colombia Líder lo reconoció como mejor alcalde del país durante el periodo 2020-2023. En 2024 recibió el Premio de Liderazgo Urbano del Institute for Urban Research de la Universidad de Pensilvania.

También recibió la Orden de la Democracia en el grado de Gran Cruz del Congreso de Colombia y el premio Leadership for the Americas del Inter-American Dialogue por su trabajo relacionado con el empoderamiento de migrantes y las comunidades inclusivas.

PUBLICIDAD