Colombia

Diego Molano asegura que ELN, disidencias y Clan del Golfo enviaron hombres a Ucrania para aprender uso de drones

El exministro afirmó que integrantes de esos grupos habrían combatido durante varios meses y regresado a Colombia con conocimientos sobre drones y nuevas técnicas de ataque

Diego Molano Aponte, durante la rendición de cuentas como ministro de Defensa
Diego Molano Aponte, exministro de Defensa
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El exministro de Defensa Diego Molano aseguró que integrantes del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo habrían viajado a Ucrania durante los últimos dos años para participar en el conflicto y adquirir conocimientos sobre el uso de drones y otras tecnologías aplicadas al campo de batalla.

Durante una intervención en Recap Blu, Molano afirmó que miembros de esas organizaciones permanecieron varios meses en territorio ucraniano antes de regresar a Colombia e incorporarse nuevamente a sus estructuras.

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En los últimos dos años estos grupos, tanto el ELN como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, enviaron algunos de sus integrantes a combatir a Ucrania”, sostuvo.

El exfuncionario aseguró que el objetivo no habría sido únicamente participar en combates, sino también adquirir experiencia en tecnologías que luego podrían ser utilizadas por los grupos armados en Colombia.

Drones en Colombia - crédito Colprensa
Drones en Colombia - crédito Colprensa

Molano habla de entrenamiento en nuevas tecnologías

Según su versión, los integrantes enviados al exterior habrían recibido entrenamiento relacionado con drones y otras herramientas utilizadas en conflictos recientes.

En Ucrania combatieron, aprendieron la técnica de drones, fueron entrenados y, después de seis o siete meses, regresaron y se incorporaron a las filas”, afirmó Molano.

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El exministro sostuvo que, tras su regreso, estos miembros habrían transmitido conocimientos a las organizaciones a las que pertenecían y contribuido a mejorar la capacidad de operación de aeronaves no tripuladas.

Sus afirmaciones no estuvieron acompañadas, en la información suministrada, de documentos, cifras sobre el número de personas que habrían viajado ni detalles sobre los lugares específicos donde habrían recibido entrenamiento.

Molano aseguró además que los grupos armados estarían utilizando equipos con características más avanzadas que las observadas inicialmente.

Ya no son solo los drones de señal, sino inclusive hoy con figura óptica, y por eso son más difíciles de desmontar”, manifestó.

El exministro presentó esta evolución tecnológica como un desafío adicional para las capacidades de detección y neutralización de la Fuerza Pública.

Advierte sobre posibles enjambres de drones

Molano también afirmó que algunas estructuras estarían avanzando hacia la utilización de enjambres de drones, una modalidad en la que varios dispositivos pueden participar coordinadamente en una misma operación.

Están adaptando inclusive ataques con enjambres de drones”, señaló.

Según su planteamiento, parte de estas capacidades tendría relación con experiencias adquiridas en escenarios internacionales y con posteriores adaptaciones realizadas en Colombia.

El exministro advirtió especialmente sobre el uso de aeronaves no tripuladas para transportar dispositivos explosivos y dirigir ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública.

Dones

Como ejemplo mencionó el ataque contra un radar de la Fuerza Aérea Colombiana en Candelaria, Valle del Cauca, que, según afirmó, afectó una capacidad de vigilancia de la institución.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación de las autoridades por el aumento de ataques en los que grupos armados utilizan drones acondicionados con explosivos.

Molano sostuvo que esta situación obliga a fortalecer las capacidades antidrones y mejorar la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad.

En ese punto, destacó el papel que, a su juicio, pueden tener las Fuerzas de Tarea Conjunta, como la Fuerza de Tarea Urano, mediante la integración de capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía.

Las afirmaciones del exministro corresponden a su versión sobre la evolución tecnológica de los grupos armados y sobre presuntos viajes de sus integrantes a Ucrania.

La información suministrada no incluye una confirmación independiente de las autoridades sobre esos desplazamientos ni sobre el número de personas que habrían participado.

Por ahora, el señalamiento de Molano se suma al debate sobre la creciente utilización de drones en el conflicto interno y sobre la necesidad de que la Fuerza Pública refuerce sus sistemas de detección, interferencia y neutralización de aeronaves no tripuladas.

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