Protección de menores podría frenarse por contratos suspendidos en Defensorías de Familia

Menores de edad en Colombia | Agencia del Gobierno nacional

Guardar

La suspensión de la renovación de contratos de profesionales que apoyan a las Defensorías de Familia encendió una alerta entre los defensores encargados de proteger a niños, niñas y adolescentes en el país.

La Asociación Colombiana de Defensores de Familia, Acodefam, pidió reconsiderar la medida, vigente hasta el 31 de agosto de 2026, porque podría afectar la atención de casos sensibles y retrasar procesos que tienen términos legales definidos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la organización envió una comunicación a la entidad correspondiente en la que reconoce la importancia de revisar la contratación, pero advierte que esa revisión no puede traducirse en una interrupción de los equipos que sostienen la operación diaria de las Defensorías de Familia.

PUBLICIDAD

La preocupación se centra en profesionales de áreas psicosociales, abogados y personal técnico que participan en la verificación de derechos y en los procesos de restablecimiento de derechos. Para Acodefam, estos apoyos no son accesorios, sino parte del engranaje que permite valorar casos, sustanciar expedientes, acompañar decisiones y responder a situaciones en las que hay menores de edad en condición de vulnerabilidad.

Contratos IA genérico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Acodefam advierte impacto en procesos urgentes

El presidente de Acodefam señaló que varios contratistas ya hacen parte de los equipos que atienden procesos de protección. Por eso, suspender la renovación de esos vínculos podría disminuir la capacidad de respuesta de los despachos, justo en áreas donde se requiere continuidad profesional y conocimiento previo de los casos.

PUBLICIDAD

La asociación puso como ejemplo el Centro Zonal Rafael Uribe, en Bogotá. Según explicó, allí una psicóloga, un técnico y un abogado que apoya la sustanciación de procesos están vinculados mediante contrato. Además, el técnico y el abogado prestan apoyo compartido a otro despacho, lo que refleja cómo una sola suspensión puede generar presión en más de una dependencia.

El riesgo, según Acodefam, no se limita a Bogotá. La organización advirtió que una situación similar podría repetirse en decenas de despachos del país, donde los defensores de familia dependen de equipos interdisciplinarios para cumplir sus funciones. Sin ese respaldo, podrían acumularse valoraciones pendientes, trámites jurídicos, informes técnicos y decisiones necesarias para garantizar derechos.

PUBLICIDAD

Los procesos de protección de menores no funcionan como trámites ordinarios. En muchos casos, implican verificar si un niño, niña o adolescente está en riesgo, adoptar medidas urgentes, hacer seguimiento familiar o definir rutas de restablecimiento. Por eso, la asociación insistió en que la continuidad de los equipos resulta clave para evitar retrasos que puedan afectar directamente a la población atendida.

Piden revisar la medida antes del 31 de agosto

Acodefam aclaró que su petición no busca impedir la revisión contractual. El llamado, según la organización, es a evitar que ese proceso administrativo deje sin apoyo a las Defensorías de Familia mientras se define la renovación de los contratos. La asociación pidió encontrar una salida que garantice continuidad en los servicios y, al mismo tiempo, permita adelantar los controles que considere necesarios la entidad.

PUBLICIDAD

La organización también recordó que los procedimientos de verificación y restablecimiento de derechos deben cumplirse dentro de términos establecidos. Una reducción temporal del personal de apoyo podría dificultar el cumplimiento de esos plazos y aumentar la carga de los defensores de familia, que ya tienen responsabilidad directa sobre decisiones sensibles.

El llamado busca prevenir una posible parálisis en la prestación de servicios de protección. Para Acodefam, la atención a niños, niñas y adolescentes no puede quedar expuesta a vacíos operativos, especialmente cuando existen casos abiertos que requieren acompañamiento permanente.

Menores de edad en Colombia | (Cortesía)

La asociación pidió revisar la suspensión antes de que tenga efectos en la capacidad real de atención. Su advertencia apunta a que la protección de menores mantenga equipos completos, continuidad técnica y respuesta oportuna en cada territorio.

PUBLICIDAD

Mientras avanza la revisión de contratos, Acodefam insiste en que las Defensorías de Familia necesitan mantener el personal que apoya su labor diaria. La organización sostiene que esa continuidad es indispensable para cumplir con los términos legales, evitar retrasos y garantizar que los casos de niños, niñas y adolescentes sigan siendo atendidos sin interrupciones.