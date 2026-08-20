Capturan a alias ‘Nando’, hombre de confianza de ‘Castor’ y señalado jefe de narcotráfico de ‘Los Costeños’

Alias ‘Nando’, señalado por las autoridades como integrante de ‘Los Costeños’, fue capturado en Rionegro, Antioquia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella, confirmó la captura de alias ‘Nando’, señalado como hombre de confianza de alias ‘Castor’ y coordinador del componente de narcotráfico de la organización criminal ‘Los Costeños’. El operativo se realizó en Rionegro, Antioquia, con intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y autoridades del Reino Unido, según informó el mandatario a través de sus redes sociales.

Coordinación internacional en la operación

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Nando’ tenía a su cargo la coordinación del acopio, transporte y despacho de cargamentos de cocaína desde Colombia. Estos envíos utilizaban rutas hacia países de Centroamérica y Europa. El presidente destacó que la captura afecta las actividades de narcotráfico de ‘Los Costeños’ y aseguró que las autoridades continuarán su ofensiva contra los integrantes de la organización.

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“En Rionegro, Antioquia, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y autoridades del Reino Unido, capturó a alias ‘Nando’, señalado como hombre de confianza de alias ‘Castor’ y coordinador del componente de narcotráfico de esta organización criminal”, manifestó el presidente.

El narcotráfico es una de las actividades atribuidas al componente que, según el Gobierno, coordinaba alias ‘Nando’ dentro de ‘Los Costeños’. - crédito EFE/Aeronaval

Rol de alias ‘Nando’ en ‘Los Costeños’

Según De la Espriella, el capturado coordinaba el movimiento de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia rutas internacionales. Hasta ahora, la información oficial no aporta detalles adicionales sobre el procedimiento de captura, la investigación previa, ni los elementos que sustentan los señalamientos en su contra.

Impacto en la organización criminal

El presidente sostuvo que la captura de alias ‘Nando’ golpea directamente las finanzas y la capacidad operativa de ‘Los Costeños’. Además, afirmó que las autoridades seguirán persiguiendo a los principales responsables de la organización, sus recursos y las redes de tráfico de drogas.

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“Les estamos cerrando el cerco. Vamos por los cabecillas, sus finanzas y sus redes de narcotráfico”, sostuvo De la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de alias ‘Nando’ y detalló el operativo realizado en Rionegro. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detención previa de alias ‘Ever’ o ‘Marino’

La captura de alias ‘Nando’ se produjo poco después de que el presidente anunciara otro procedimiento contra un integrante de ‘Los Costeños’. El 19 de agosto, De la Espriella confirmó la captura de Ever Eduardo Camargo, alias ‘Ever’ o ‘Marino’, identificado como cabecilla de zona de la organización en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores.

La captura de alias ‘Ever’ fue realizada por la Policía Nacional en Valledupar, Cesar. Según la información divulgada, lideraba un componente criminal integrado por 25 personas y habría ordenado homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones. La red de sicariato atribuida a alias ‘Ever’ tendría presencia en ocho barrios de Barranquilla.

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“La Policía Nacional capturó en Valledupar a alias ‘Ever’ o ‘Marino’, cabecilla de zona de esta organización criminal en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Después de informar sobre la captura, De la Espriella reiteró su postura frente a la persecución de las estructuras criminales y sus redes de narcotráfico.

“En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia”, expresó el presidente.

Abelardo de la Espriella señaló que en su Gobierno no daría pie para el avance de las bandas criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Avances en la ofensiva contra ‘Los Costeños’

Con la captura de alias ‘Nando’, el Gobierno sumó otro procedimiento contra un miembro señalado de pertenecer a ‘Los Costeños’. En este caso, la operación se realizó en Rionegro y contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía y autoridades del Reino Unido. Según la información entregada, el caso de alias ‘Nando’ está relacionado con actividades de narcotráfico, mientras que la captura de alias ‘Ever’ corresponde a una estructura dedicada al sicariato y la extorsión en Barranquilla.

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Las autoridades deberán avanzar en los procesos judiciales para establecer las responsabilidades individuales de los capturados por los hechos que se les atribuyen.