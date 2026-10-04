Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad en el centro comercial Diverplaza de Bogotá: todo quedó en video

Comerciantes y visitantes detuvieron a un hombre señalado de intimidar clientes en Engativá - crédito @PasaenBogota/X

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Un hombre señalado de participar en un posible hurto fue retenido por comerciantes y visitantes del centro comercial Diverplaza, ubicado en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.

Según versiones preliminares, el hecho ocurrió en la noche del sábado 3 de octubre de 2026, en el segundo piso del establecimiento, donde el sospechoso habría intimidado a varias personas con un cuchillo.

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Testigos advirtieron la situación y persiguieron al individuo por las instalaciones hasta detenerlo. Durante la retención, algunas personas lo agredieron antes de la llegada de los uniformados, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

En un fragmento del video, se puede apreciar como el presunto ladrón aparece a las afueras del centro comercial tirado en el piso lleno de sangre, mientras varias personas a su alrededor piden que “ya no le peguen más”.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial que precisara la denuncia ni la situación judicial del retenido.

Un presunto hurto en Diverplaza terminó con la retención de un hombre por ciudadanos - crédito @PasaenBogota/X

El episodio generó comentarios en redes sociales. Una usuaria destacó a quienes rodearon al señalado y pidió que “pague sus delitos según la ley”.

Otra reacción cuestionó a quienes intentaron defenderlo, mientras un tercer mensaje dirigió críticas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por la situación de inseguridad que vive la capital colombiana.

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Estas opiniones no constituyen información verificada sobre el caso ni determinan la responsabilidad del hombre retenido. Su eventual responsabilidad penal dependerá de las pruebas que recopilen las autoridades y de las decisiones que adopten las instancias judiciales.

El centro comercial Diverplaza está ubicado en Engativá, al occidente de la capital colombiana. El caso se conoció en medio de la afluencia de clientes y trabajadores, quienes intervinieron antes de que llegaran los agentes.

La información disponible indica que el presunto responsable permaneció retenido mientras se esperaba la presencia policial. Corresponde a las autoridades esclarecer si existió un delito, identificar a las posibles víctimas y definir si habrá cargos por el supuesto hurto o por las agresiones ocurridas durante la captura ciudadana.

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Presunto ladrón fue retenido por la comunidad en Engativá - crédito @PasaenBogota/X