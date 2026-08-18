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La historia de un hombre que fue rescatado con vida, tras pasar 35 horas bajo los escombros en Cali: “Que me escuche alguien, por favor”

El sobreviviente Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, fue hallado por los Bomberos de Bogotá luego de quedar atrapado cuando colapsó una unidad residencial en la capital del Valle del Cauca

Rebolledo contó que estaba a cuatro metros de la salida de su unidad residencial en Cali cuando la estructura se desplomó sobre él - crédito eli.mortal/IG

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El terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto dejó una estela de destrucción y miles de personas afectadas. El último recuento oficial del gobierno reporta un saldo de 304 fallecidos, 4.548 heridos, 426 desaparecidos y más de 123.789 familias damnificadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Una de las historias que emergieron entre los escombros fue la de Carlos Esteban Rebolledo, un hombre de 35 años que permaneció atrapado durante 35 horas bajo los restos de un edificio en Cali. Su testimonio ofrece una mirada directa al drama que vivieron cientos de sobrevivientes.

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Durante los trabajos de rescate en estructuras colapsadas, los equipos de emergencia piden silencio total para detectar los sonidos de personas atrapadas; una voz o un golpe puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por esta razón, los rescatistas ordenan guardar silencio absoluto y utilizan equipos de escucha especializada para captar hasta el más leve indicio que permita ubicar a sobrevivientes.

Carlos Esteban Rebolledo fue rescatado con vida en Cali después de 35 horas bajo los escombros tras el sismo del 10 de agosto - crédito eli.mortal/IG
Carlos Esteban Rebolledo fue rescatado con vida en Cali después de 35 horas bajo los escombros tras el sismo del 10 de agosto - crédito Sergio Acero/Reuters/eli.mortal/IG

Rebolledo explicó que el terremoto lo sorprendió cuando estaba por salir de la unidad residencial: “Salí al lobby, llegué a la puerta, iba a desactivar la puerta y ahí se me vino todo. Yo casi llego, estuve a cuatro metros de salir. Yo, huevón… cuando, en ese momento, se me cae todo encima”.

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Al principio, pensó que solo algunas paredes habían cedido. “Yo no sabía que mi unidad se había colapsado. Yo pensé que se habían colapsado unas paredes o algo encima mío, pero no toda la unidad, las torres, huevón”, confesó.

La intensidad de la presión sobre su cuerpo y la oscuridad del lugar lo llevaron a gritar sin descanso. “Si yo grité mil veces o 500 veces, es poquito. Cuando yo gritaba a las horas y nadie me escuchaba, yo decía dentro de mí: ‘Que me escuche alguien, por favor, de alguna forma, y me saquen de aquí’”. Recordó el eco de sus ruegos: “Y yo gritaba durísimo: ‘¡Ayúdenme!’”.

Las horas bajo los escombros

Mientras esperaba ser rescatado, Rebolledo se aferró a los recuerdos de su abuela y a las oraciones que ella le enseñó. “Estaba desesperado y empecé a orar unas oraciones que mi abuela me enseñó y unos rosarios, todo el tiempo”, relató.

La localización de sobrevivientes en estructuras colapsadas puede apoyarse en voces, golpes, movimientos y dispositivos especializados de escucha - crédito Raquel Cunha/REUTERS
La localización de sobrevivientes en estructuras colapsadas puede apoyarse en voces, golpes, movimientos y dispositivos especializados de escucha - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El pensamiento de su familia lo acompañó en la oscuridad: “Y yo pensaba en mi abuela. Y yo decía: ‘¿mi abuela estará viva? ¿El apartamento? ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó?’. Pero yo sentía mucha, mucha presión encima. Yo tenía que estar muy abajo”.

Entre súplicas, repitió una promesa: “Dios mío, dame esta oportunidad. Yo salgo aquí vivo y yo cambio mi vida. Tengo fe que me vas a sacar, Dios. Creo en ti, Señor”. También recordó un pasaje bíblico que lo sostuvo: “Jeremías 33:3 dice: ‘Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú jamás has visto’”.

El rescate y el papel del silencio

Según relató, los Bomberos de Bogotá lograron identificar su voz durante la noche, aunque al principio lo llamaban por otro nombre. “Ellos me decían Juan Esteban, pero mi nombre es Carlos Esteban”, recordó. El momento clave llegó cuando los rescatistas le pidieron que hablara fuerte: “‘Comuníquese o hable duro’. Papi, yo grité con todas mis fuerzas: ‘¡Aquí estoy!’. Por ahí a las 11, 12 de la noche”.

Un hombre del equipo de rescate explicó la importancia del silencio en esas circunstancias: “Para poder escuchar a los que están con vida allá, uno necesita un total silencio, ni respirar. Ahí, ni respirar, quedarse quietos, nada”.

La operación culminó cerca de las 3:57 de la madrugada, cuando finalmente lograron extraerlo con vida y trasladarlo a un centro médico.

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