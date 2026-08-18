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Padre Javier Giraldo, conocido por liderar búsqueda de los restos de Camilo Torres, está en delicado estado de salud: sufrió aparatosa caída

El golpe ocurrido la noche del domingo 17 de agosto motivó su traslado de urgencia al Hospital San Ignacio de Bogotá, donde los equipos asistenciales monitorean su evolución

Javier Giraldo permanece en observación médica tras una caída en su domicilio y fue trasladado de urgencia al Hospital San Ignacio de Bogotá - crédito Luisa González/Reuters
Javier Giraldo permanece en observación médica tras una caída en su domicilio y fue trasladado de urgencia al Hospital San Ignacio de Bogotá - crédito Luisa González/Reuters
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El sacerdote jesuita Javier Giraldo permanece en observación médica luego de haber sufrido una caída en su domicilio la noche del domingo 17 de agosto. La gravedad del golpe llevó a su traslado de urgencia al Hospital San Ignacio de Bogotá, donde los equipos médicos siguen de cerca su evolución, según información conocida por El Tiempo.

Diversas voces del ámbito religioso y de los derechos humanos expresaron su preocupación y solidaridad. El sacerdote Jonathan Marín solicitó a la comunidad elevar oraciones por la salud de Giraldo, mientras que el excandidato presidencial Iván Cepeda instó a “unir nuestros pensamientos y deseos de recuperación por la salud del defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita Javier Giraldo”.

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El estado de salud del sacerdote ha generado una amplia reacción en organizaciones sociales y de derechos humanos, que reconocen el papel central que ha desempeñado en la documentación y denuncia de violaciones en Colombia.

“Invito a unir nuestros pensamientos y deseos de recuperación por la salud del defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita Javier Giraldo. A Javier lo admiramos y queremos por su enorme contribución a la Justicia, la Memoria y la Verdad por las que han luchado las víctimas y los movimientos sociales en Colombia”, comentó el ahora congresista Iván Cepeda.

Iván Cepeda pidió por la salud del sacerdote colombiano - crédito X
Iván Cepeda pidió por la salud del sacerdote colombiano - crédito X

Giraldo es una de las figuras más respetadas en la defensa de comunidades vulnerables, especialmente por su trabajo junto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

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Javier Giraldo Moreno nació en 1944 y se ordenó dentro de la Compañía de Jesús. Su formación académica incluye estudios de Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, así como una especialización en análisis regional en la Universidad de París.

Durante sus primeros años como sacerdote en barrios humildes de la capital, Giraldo se involucró en la defensa de los derechos humanos, inspirado en las ideas de Camilo Torres Restrepo, aunque optó por la vía civil y la Teología de la Liberación.

Su carrera se consolidó en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde coordinó el Banco de Datos de derechos humanos. En 1988, participó en la creación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dedicada al acompañamiento de comunidades afectadas por el conflicto armado y a la documentación de violaciones a los derechos humanos.

Javier Giraldo, a Catholic priest well-known for his activism on behalf of conflict victims, speaks during a press conference on the identification of the remains of Camilo Torres, a Catholic priest famous for belonging to the National Liberation Army (ELN) rebel group and who died in combat in the 1960s, in Bogota, Colombia, February 16, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez
Javier Giraldo, a Catholic priest well-known for his activism on behalf of conflict victims, speaks during a press conference on the identification of the remains of Camilo Torres, a Catholic priest famous for belonging to the National Liberation Army (ELN) rebel group and who died in combat in the 1960s, in Bogota, Colombia, February 16, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde 1997, el sacerdote acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Urabá. Su labor se ha centrado en registrar y denunciar los crímenes sufridos por sus integrantes, incluyendo la masacre de 2005, en la que fueron asesinados el líder Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia. PBI Colombia ha destacado la constancia del padre Giraldo en la denuncia de estos hechos y su contribución a la visibilización internacional de la situación.

Reconocido por su trabajo en memoria histórica y defensa de los derechos humanos, recibió el Premio John Humphrey a la Libertad en 1997. A lo largo de su vida, ha publicado varios libros sobre impunidad y conflicto en Colombia. Su figura es referencia obligada entre quienes siguen la historia reciente del país y la lucha por la dignidad de las comunidades más golpeadas.

El incidente doméstico que afectó a Giraldo ha puesto en alerta a quienes valoran su legado y su labor incansable. La comunidad jesuita y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la expectativa sobre su recuperación y resaltan la importancia de su testimonio en el contexto colombiano.

La salud de Javier Giraldo generó mensajes de solidaridad de referentes religiosos y de derechos humanos, entre ellos Jonathan Marín e Iván Cepeda - crédito Luisa González/Reuters
La salud de Javier Giraldo generó mensajes de solidaridad de referentes religiosos y de derechos humanos, entre ellos Jonathan Marín e Iván Cepeda - crédito Luisa González/Reuters

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