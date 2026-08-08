Jhon Jáder Durán tuvo fuerte discusión con compañero en la goleada del Benfica ante Hearts por la Europa League

El exdelanterro del Fenerbahçe marcó su primer gol oficial con Benfica en el 6-1 sobre Hearts por la Liga de Portugal.-crédito @amor_encarnado/Instagram

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El 8 de agosto de 2026, la prensa de Portugal puso la atención sobre el delantero colombiano Jhon Jáder Durán tras su discusión en la cancha con el volante danés Alexander Bah durante el 6-1 de Benfica ante Hearts de Escocia, partido en el que el delantero colombiano marcó su primer gol oficial con las “Águilas” en la UEFA Europa League.

El video del momento de la pelea se hizo viral tanto en las redes sociales de las páginas fanáticas del Benfica y en la prensa deportiva portuguesa.

El desacuerdo entre Jhon Durán y Alexander Bah se originó por una falta cerca del área de Benfica que terminó en un tiro libre-crédito @SLBenfica/X

En referencia a lo ocurrido, el diario deportivo O Jogo describió lo ocurrido, explicando que Alexander Bah estuvo en desacuerdo por una acción de juego del colombiano, y el futbolista danés lo señaló:

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“Además de recortar distancias en el minuto 72 gracias a Renaud, el conjunto escocés generó varias ocasiones de peligro cerca de la portería de Samuel Soares. Una de ellas se produjo precisamente tras una falta de Durán, que derivó en un tiro libre justo afuera del área. Alexander Bah no estuvo de acuerdo con la jugada de su compañero y lo demostró señalándolo con el dedo, lo que provocó un acalorado intercambio de palabras entre ambos mientras se formaba la barrera”, detallaron.

Explicaron que en la pelea de Durán y Bah, el volante portugués Rafa Silva intervino para calmar la situación, mientras Bah “incluso cambió de posición en la barrera y se mantuvo alejado del colombiano”.

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Pese a la discusión, el hecho no pasó mayores, y el cuadro dirigido por Marco Silva ya prepara su próximo juego: el debut en la Liga de Portugal ante Académico Viseu, el 9 de agosto de 2026 a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia) en el Estádio da Luz de Lisboa.

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su gol con Benfica en la Europa League

El colombiano estuvo presente en la goleada ante el Hearts de Escocia en el estadio da Luz-crédito @SLBenfica/X

Jhon Jáder Durán marcó su primer gol oficial con Benfica en la goleada por 6-1 sobre Hearts de Escocia el 6 de agosto de 2026 por la fase previa de la Europa League, un resultado que dejó al club de Lisboa mejor posicionado antes de la vuelta del 13 de agosto de 2026, en Edimburgo y que llevó a la prensa portuguesa a definir al delantero colombiano como un “fichaje magnífico”.

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Según el diario A Bola, Durán ingresó a los 65 minutos por el griego Vangelis Pavlidis y anotó a los 87, en una noche en la que también participó el colombiano Richard Ríos, quien fue calificado con 7 sobre 10, y subrayó que su aporte no se limitó al área rival.

El diario lisboeta destacó la entrada de los colombianos durante el partido ante el cuadro escocés-crédito Record Portugal

“Entró por Pavlidis e inmediatamente disparó con potencia con la zurda desde el borde del área, obligando a Reus a realizar una parada. Poco después, quizás sorprendentemente, fue importante en tareas defensivas. Muy bien, en el minuto 83, combinó con Rafa. Tuvo la portería a su merced, pero esta vez su disparo se fue alto. Casi al final del partido, habilitó a Schjelderup por la izquierda, esperó el pase del noruego y, cuando llegó, disparó brillantemente con la zurda para poner el 5-0 a favor del Benfica. Menos de media hora en el campo, pero demostrando que es un fichaje magnífico”.

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Para hablar del juego, el conjunto portugués impuso condiciones desde los primeros minutos y no dejó margen de reacción al equipo escocés. El desarrollo estuvo marcado por la presión alta, la recuperación rápida de la pelota y la facilidad para generar ocasiones de gol.

Gianluca Prestianni apareció como una de las figuras del encuentro y Durán completó la goleada en el cierre, después de una jugada construida junto a Schjelderup. Ríos aportó dinámica en el mediocampo durante el tiempo que estuvo en el campo.

El único descuento del Hearts llegó cuando el partido ya estaba resuelto y el Benfica había hecho varios cambios. Aun así, el cuadro local mantuvo una superioridad clara durante gran parte de la noche y el resultado reforzó su aspiración de avanzar a la fase de grupos de la Europa League.

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