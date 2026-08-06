El Ministerio del Deporte confirmó la suspensión del reconocimiento deportivo para el Deportivo Pereira: esto pasará con el partido ante Junior

Deportivo Pereira empezó el segundo semestre con una derrota y agrava su crisis en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

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El Ministerio del Deporte confirmó la suspensión del reconocimiento deportivo del Deportivo Pereira, decisión que deja al club sin la posibilidad de disputar compromisos oficiales mientras no recupere esa condición jurídica.

La cartera ratificó la medida mediante la Resolución 00740 de 2026, al rechazar el recurso de apelación presentado por la institución risaraldense. No obstante, la entidad gubernamental le ha dado un plazo de 10 días al Deportivo Pereira para saldar su deuda y que no continúe el profeso penal. Por lo que el equipo sí podrá presentarse al partido programado frente a Junior de Barranquilla el lunes 10 de agosto a las 8:10 p. m., correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II.

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La decisión del Ministerio ratifica lo establecido previamente en la Resolución 001053 de 2025. En el documento, la entidad concluyó que durante el proceso administrativo no existió vulneración al debido proceso, uno de los principales argumentos expuestos por el Pereira en su apelación.

Según el Gobierno, el club ya contó con el tiempo suficiente para aportar la documentación requerida antes de que se adoptara la sanción.

Estas son las sanciones del Deportivo Pereira, por las que no puede inscribir jugadores para el segundo semestre de 2026 - crédito FIFA

Con esta determinación, el Deportivo Pereira tiene en vilo su reconocimiento deportivo, requisito indispensable para participar en las competencias organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor. En consecuencia, el conjunto matecaña no podría disputar el compromiso ante Junior y tampoco tendrá la posibilidad de presentarse con una nómina juvenil, alternativa a la que recurrió durante la crisis institucional que vivió en el torneo anterior.

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Álvaro López, presidente del Deportivo Pereira y una de las personas más polémicas en el fútbol colombiano por la crisis del club - crédito Deportivo Pereira

¿Desde cuándo está la situación del Deportivo Pereira?

El origen de esta situación se remonta a octubre de 2025, cuando el Ministerio del Trabajo ordenó la suspensión de actividades del club por graves y reiterados incumplimientos de la legislación laboral. La medida fue adoptada después de una queja presentada en julio de ese año, en la que se denunciaban retrasos en el pago de salarios, primas de servicios, aportes a la seguridad social y recargos por trabajo dominical y festivo.

Tras una inspección realizada en la sede del Deportivo Pereira, la Dirección Territorial Risaralda del Ministerio del Trabajo confirmó la existencia de mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social. En ese momento, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la suspensión buscaba proteger los derechos de los trabajadores mientras el club normalizaba su situación financiera.

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“Como medida preventiva se suspenden las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”, afirmó entonces Sanguino. El funcionario también señaló que durante la investigación debía mantenerse vigente el vínculo laboral de todos los empleados y garantizarse el pago íntegro de sus salarios.

Deportivo Pereira tiene una sanción de la FIFA que no le permite inscribir nuevos jugadores, debido a deudas con futbolistas - crédito Colprensa

Paralelamente, el Ministerio del Deporte abrió un proceso administrativo sancionatorio contra el club por los mismos incumplimientos laborales. Esa actuación derivó posteriormente en la suspensión del reconocimiento deportivo, decisión que ahora quedó en firme tras la negativa a la apelación presentada por el Pereira.

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Durante el proceso, el club logró continuar compitiendo gracias a una tutela que suspendió temporalmente los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, semanas después un juez declaró improcedente ese recurso, lo que permitió reactivar las sanciones administrativas y mantener vigente la suspensión mientras la institución no cumpliera con sus obligaciones laborales.

La crisis económica del Deportivo Pereira ha sido una de las más complejas del fútbol colombiano en los últimos años. Los retrasos salariales llevaron a que los futbolistas iniciaran una huelga y, durante varios encuentros del campeonato anterior, el club tuviera que competir con jugadores de la categoría sub-20 ante la imposibilidad de contar con su plantilla principal.

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