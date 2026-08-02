Daniel Briceño criticó a Hollman Morris por el Concierto de la Esperanza y cuestionó gasto de $4.437 millones

El representante a la Cámara aseguró que el Concierto de la Esperanza tuvo un costo de $4.437 millones, criticó a Hollman Morris por la organización del evento y afirmó que los recursos públicos se utilizaron para despedir al Gobierno de Gustavo Petro. - crédito @Danielbricen/X

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El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó públicamente el presupuesto destinado al Concierto de la Esperanza y lanzó fuertes críticas contra el gerente de Rtvc, Hollman Morris, al asegurar que el evento tendría un costo de $4.437 millones y que los recursos públicos estarían siendo utilizados para despedir al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el congresista sostuvo que la séptima edición del concierto, anunciada para el pasado 1 de agosto en la Plaza de Bolívar, representó un gasto injustificado y afirmó que el evento tiene un propósito político.

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Briceño cuestionó el presupuesto del Concierto de la Esperanza

En su pronunciamiento, Daniel Briceño aseguró que el dinero destinado al evento corresponde a recursos provenientes de los contribuyentes y criticó directamente a Hollman Morris, a quien responsabilizó por la organización del concierto.

“Última semana de Gustavo Petro en el poder y de su nefasto gobierno y obviamente lo van a despedir con fiesta, francachela y comilona. Y para eso el impresentable, el señor Hollman Morris, acaba de organizar con la plata suya, con la de los pequeños empresarios, con la del país, un concierto de despedida que le acaba de denominar el Concierto de la Esperanza en su séptima edición. Cuatro mil cuatrocientos treinta y siete millones de pesos para lavarle la cara a Hollman Morris y subirle el ego a Gustavo Petro”, afirmó.

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El representante sostuvo que, a su juicio, el presupuesto destinado al evento no responde a una prioridad para el país y reiteró que el concierto sería utilizado como un acto de despedida del actual Gobierno.

Daniel Briceño cuestionó a Hollman Morris por la organización y el presupuesto del Concierto de la Esperanza. - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Colprensa

También cuestionó la participación de Adriana Lucía

Durante el video, Briceño también hizo referencia a la cantante Adriana Lucía, quien hace parte de la programación del concierto. El congresista aseguró que la artista dejó de pronunciarse sobre temas relacionados con la violencia y las víctimas desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia.

“¿Y por qué digo que Adriana Lucía es una artista congelada? Porque hace cuatro años su preocupación por las víctimas, por las masacres y por todo lo malo que pasaba en el país quedó en standby. Quedó absolutamente congelado. Adriana Lucía no volvió a cuestionar ninguna acción de gobierno, no le volvió a interesar ningún secuestrado, no le volvió a interesar ninguna víctima. Y eso porque es la artista del Gobierno Petro y obviamente estará en su despedida junto a otros artistas”, expresó.

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Las declaraciones hacen parte de las críticas que el representante ha venido realizando en distintas ocasiones frente a decisiones del Gobierno nacional y de RTVC.

Adriana Lucía fue mencionada por Daniel Briceño al referirse a los artistas que participaron en el Concierto de la Esperanza. - crédito @adrianalucia/Instagram

Criticó a quienes hablan de austeridad tras el gasto del concierto

En otro momento de su intervención, Briceño afirmó que algunos sectores políticos comenzaron a hablar de austeridad únicamente al final del Gobierno, pese a que, según él, guardaron silencio frente a otros gastos públicos durante los últimos cuatro años.

En ese contexto, mencionó diferentes ejemplos que, de acuerdo con su postura, evidenciarían un manejo inadecuado de recursos estatales.

“Ahora nace una nueva raza de petristas que son los nuevos austeros, gente preocupada ahora sí por el gasto público, después de que permitieron que Verónica Alcocer se gastara cientos de millones de pesos en maquilladores, asesores, fotógrafos, masajistas. Eso después de que permitieron que el presupuesto nacional fuera convertido literalmente en una piñata para subirle el ego a funcionarios”, manifestó.

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Asimismo, señaló que también hubo silencio frente a otros eventos que, según dijo, habrían sido financiados con recursos públicos.

Daniel Briceño aseguró que las distintas ediciones del Concierto de la Esperanza han representado un gasto cercano a los $20.000 millones. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Aseguró que los conciertos han costado cerca de $20.000 millones

Briceño también sostuvo que las distintas ediciones del Concierto de la Esperanza representarían un gasto cercano a los $20.000 millones.

“Esto ya suma casi veinte mil millones de pesos. El señor Morris ha derrochado veinte mil millones de pesos en conciertos que son reales actos de carácter político, en donde se sube y se vende la imagen del señor Petro y en donde el señor Morris puede subir su ya muy por debajo ego a través de tanto escándalo que tiene encima”, afirmó.

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Finalmente, insistió en que el evento constituye una despedida del Gobierno de Gustavo Petro financiada con recursos públicos y comparó ese gasto con las críticas que algunos integrantes del Pacto Histórico han dirigido contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“Así que sí, señores, esto será la despedida de Gustavo Petro el 1 de agosto, con la plata suya, con la plata nuestra, con la plata de los empresarios. Cuatro mil trescientos millones para subirle el ego a Gustavo Petro mientras los congresistas del Pacto Histórico rompen en llanto y, además, hablan fuertemente en contra de gastos que supuestamente está haciendo Abelardo cuando Abelardo ni siquiera está gobernando”, concluyó.

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