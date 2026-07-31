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Retiran la ‘Paloma de la Paz’ de Fernando Botero de la Casa de Nariño, antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

La emblemática escultura, que fue insignia del Proceso de Paz de 2016, volverá al Museo Nacional luego de que el presidente Gustavo Petro la reubicó en la casa presidencial al inicio de su mandato

La 'Paloma de la Paz' de Fernando Botero es uno de los símbolos más importantes de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 - crédito Colprensa
La 'Paloma de la Paz' de Fernando Botero es uno de los símbolos más importantes de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 - crédito Colprensa
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A una semana de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se sigue llevando a cabo la mudanza de las pertenencias del presidente saliente, Gustavo Petro. En las recientes jornadas, circularon fotos y videos de la evacuación de cuadros artísticos, muebles y objetos del actual mandatario.

Sin embargo, el jueves 30 de julio se conoció en redes sociales que una de las esculturas más preciadas —Patrimonio Cultural de la Nación—, que estaba en la Casa de Nariño, fue devuelta al Museo Nacional.

Se trata de la “Paloma de la Paz” del fallecido maestro Fernando Botero, que fue donada al Estado colombiano, entonces liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, como símbolo del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc-EP, en 2016.

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Tuit del Ministerio de Cultura anunciando que 'La paloma de la paz' del maestro Fernando Botero, ahora es Patrimonio Cultural de la Nación
Tuit del Ministerio de Cultura anunciando que 'La paloma de la paz' del maestro Fernando Botero, ahora es Patrimonio Cultural de la Nación - crédito @mincultura / X

La escultura de bronce, de 70 centímetros de altura, permaneció en el palacio presidencial desde su entrega a Juan Manuel Santos hasta la llegada del expresidente Iván Duque, cuando fue enviada al Museo Nacional.

Cuando Petro llegó al Ejecutivo, ordenó que la volvieran a llevar a la casa presidencial, como un símbolo de los esfuerzos de reconciliación nacional a través de su política de la Paz Total.

Sin embargo, pese a que De la Espriella se ha mostrado reticente a habitar en el palacio presidencial bogotano porque estará fundamentalmente dirigiendo el país desde Barranquilla, la voluntad de Gustavo Petro es que la escultura vuelva a ser conservada por el Estado colombiano en el Museo Nacional.

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Imágenes viralizadas en redes sociales mostraron que el traslado de la obra se realizó bajo estrictos protocolos de conservación. Un equipo de especialistas desmontó y embaló cuidadosamente la pieza que será resguardada y exhibida en el museo capitalino.

La mudanza inició el 23 de julio de 2026 iniciando con el comisionado de paz Otty Patiño - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio
La mudanza inició el 23 de julio de 2026 iniciando con el comisionado de paz Otty Patiño - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha emitido declaraciones oficiales sobre el retiro de la obra de Fernando Botero de la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella convocó a su equipo de ministros designados a un retiro espiritual previo a la posesión del 7 de agosto

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó a su gabinete ministerial designado a un retiro espiritual en Barranquilla como parte de las actividades previas a la ceremonia de posesión programada para el 7 de agosto en Cali.

El encuentro, que reúne por primera vez al equipo completo del denominado “Gobierno de la Patria Milagro”, se plantea como un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual para asumir el nuevo mandato.

Antes del retiro, De la Espriella y los ministros designados participaron en un empalme regional con autoridades de Cundinamarca para identificar prioridades y necesidades de esa región. Posteriormente, el presidente electo lideró un consejo de ministros, en el que se avanzó en la definición de los últimos nombres pendientes del gabinete, específicamente en las carteras de Salud y Ciencias.

Abelardo de la Espriella convocó a su gabinete a un retiro espiritual - crédito @defensoresco/X
Abelardo de la Espriella convocó a su gabinete a un retiro espiritual - crédito @defensoresco/X

De acuerdo con el equipo de empalme, el retiro espiritual “no es un acto protocolario: es la expresión más clara de los valores que orientarán su gobierno. (...) El nuevo gobierno se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”, señalaron desde el entorno del mandatario electo.

Mientras tanto, el Congreso de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede legislativa a Santiago de Cali para la posesión presidencial. La decisión, respaldada por 58 senadores frente a 30 votos en contra, contó previamente con el visto bueno de la Cámara de Representantes.

De la Espriella agradeció públicamente el respaldo institucional y aseguró que la ceremonia fuera de Bogotá responde a su compromiso de descentralizar el poder y fortalecer la presencia del Estado en las regiones. “Desde Cali, enviaremos un mensaje claro al país: el Estado volverá a estar presente en cada rincón de Colombia y las regiones ocuparán el lugar que siempre debieron tener en la construcción del futuro nacional”, expresó el presidente electo en sus redes sociales.

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