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Mauricio Lizcano le puso la lupa a la designación de Ana María Vesga como ministra de Salud y advirtió sobre una “puerta giratoria”

El exministro y excandidato presidencial alertó sobre posibles conflictos de intereses por la trayectoria reciente de la nombrada titular de la cartera, que fungió como presidenta de Acemi, el principal gremio de EPS del país

Mauricio Lizcano - Ana María Vesga
El exministro y excandidato presidencial Mauricio Lizcano expresó sus reparos frente a la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud - crédito Acemi - Infobae Colombia
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A través de sus redes sociales, el exministro y excandidato presidencial Mauricio Lizcano cuestionó en la noche del jueves 30 de julio la designación de Ana María Vesga como titular de la cartera de salud, en el penúltimo nombramiento del gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que a falta de ocho días para posesionarse ya tiene casi el 90% de su gabinete confirmado, a la espera del ministerio de Ciencia.

Lizcano, ministro TIC durante el Gobierno de Gustavo Petro, apuntó hacia un posible conflicto entre representación gremial y función pública y sostuvo que el paso de la hoy exdirigente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) a la conducción de todo el sistema constituye una “puerta giratoria” que, a su juicio, compromete su imparcialidad y puede afectar la gobernabilidad desde el inicio del Gobierno entrante.

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Mauricio Lizcano y sus críticas al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud
Con este mensaje en X, el exministro Mauricio Lizcano expresó sus críticas al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud, al considerarlo inapropiado por su pasado en Acemi - crédito @MauricioLizcano/X

“La nueva ministra de Salud seguramente será muy competente, pero nombrar un funcionario que ha representado un interés particular y privado de una parte del sistema y pasar a gobernarlo todo me parece que es una puerta giratoria que no se debe aceptar en la función pública”, expresó el exministro en su perfil de X.

Los reparos expuestos por el político caldense no se centraron en la capacidad técnica de la funcionaria designada, sino en el origen reciente de su trayectoria, pues se desempeñaba como ejecutiva de un gremio que agrupa a las EPS más grandes del régimen contributivo. En especial, cuando se le entregará la ejecución inmediata de $10 billones para un plan de choque con el que la administración buscará intervenir el sistema.

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Lizcano señaló motivos por los cuales no está de acuerdo con la llegada de Vesga como ministra de Salud: sugirió conflictos de intereses

El cuestionamiento no quedó en el plano ético, sino en el aspecto moral de la entrante funcionaria. “Su imparcialidad moral y jurídicamente está en entredicho, además de la ingobernabilidad porque se va tener que declarar impedida en la mayoría de las decisiones”, indicó Lizcano, que expuso lo que sería, a su juicio, un problema en diseño de un ministerio en medio entre EPS, clínicas, hospitales, pacientes, farmacéuticas y entes de control.

Para Mauricio Lizcano, Ana María Vesga debería declararse impedida cuando se traten asuntos relacionados con los intereses de las EPS -crédito Acemi
Para Mauricio Lizcano, Ana María Vesga debería declararse impedida cuando se traten asuntos relacionados con los intereses de las EPS -crédito Acemi

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, tiene estudios en Alta Dirección y una maestría en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Antes de su designación lideró Acemi y fue una de las voces técnicas más visibles contra las reformas del gobierno saliente, que quiso sacar adelante en el Congreso adelante el cambio del sistema, pero no tuvo éxito.

En su experiencia también se destaca la dirección de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la vicepresidencia de Salud de ese gremio y otros cargos directivos en sectores corporativos e hidrocarburos. Según el mandatario electo, ese recorrido es el que fortalece su perfil técnico, pese a que los cuestionamientos de Lizcano están en la cercanía previa con intereses regulados por el ministerio.

Abelardo de la Espriella destacó la trayectoria profesional de Ana María Vesga en el sector de las EPS - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella destacó la trayectoria profesional de Ana María Vesga en el sector de las EPS - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De la Espriella presentó el nombramiento como una respuesta urgente a la crisis del sector y señaló en sus redes oficiales que la salud del país “no admite más espera”. En ese sentido, la futura ministra tendrá como prioridades garantizar la atención oportuna, estabilizar el abastecimiento nacional de medicamentos, ordenar las finanzas del sistema y resolver la situación de las EPS intervenidas, entre ellas la estatal Nueva EPS, que está en crisis.

Frente al nombramiento, gremios como Pacientes Colombia reclamaron que la próxima administración declare de forma prioritaria una “crisis humanitaria” para acelerar la atención de personas con enfermedades crónicas y huérfanas. A lo que se sumó el reto de gestionar un plan inmediato para empezar a saldar las deudas con los diferentes actores del sistema, como proveedores y prestadores de atención.

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