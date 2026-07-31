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Abogado de Angie Rodríguez se defendió de los ataques públicos de Gustavo Petro: “Mi único interés es defenderla”

El jefe de Estado saliente afirmó que el jurista Wilson Ruiz Orejuela habría conformado un plan en su contra, a raíz de una acción legal, tras el presidente presuntamente vulnerar la honra de Rodríguez y divulgar datos de su salud

El exministro de Justicia alegó que solo pretende defender a Angie Rodríguez, como lo haría con cualquier otro ciudadano - crédito @WilsonRuizO/X

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El exministro de Justicia y abogado Wilson Ruiz Orejuela publicó una defensa pública en respuesta a las acusaciones del presidente Gustavo Petro que, en el más reciente Consejo de Ministros del 30 de julio de 2026, lo señaló de “armar un artilugio” junto a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, en su contra.

En sus redes sociales, Ruiz Orejuela aseguró que su única labor es defender los derechos de Rodríguez, que enfrenta una situación de salud complicada en medio de las polémicas denuncias de persecución política y las revelaciones que hizo la funcionaria sobre el Gobierno Petro.

El jurista le pidió al presidente saliente que no demeritara su trayectoria profesional: “Tengo más de treinta años de experiencia como litigante, con una amplia formación académica y experiencia profesional”.

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De inmediato, solicitó al presidente Petro que, sobre Angie Rodríguez, debe “dejar de atacarla y vulnerar sus derechos, garantizando el cumplimiento de la Constitución y la Ley”.

Wilson Ruiz Orejuela pidió que dejen de "atacar y vulnerar" los derechos de Angie Rodríguez - crédito @WilsonRuizO/X
Wilson Ruiz Orejuela pidió que dejen de "atacar y vulnerar" los derechos de Angie Rodríguez - crédito @WilsonRuizO/X

“He llevado decenas y decenas de casos en ejercicio profesional y académico. El caso de la señorita Angie Rodríguez es un caso triste, lamentable y elocuente para nuestro país. Se lo digo porque usted y su gobierno la han perseguido de una forma sistemática”, le dijo el exministro al primer dignatario.

La defensa de Ruíz Orejuela incluyó una denuncia sobre el impacto que la situación ha tenido en la salud de su clienta, que, en su declaración, confirmó que tiene “graves problemas de salud y aún sigue incapacitada”.

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Siempre vamos a estar allí, porque lo que prevalece es la condición humana de las personas y no vamos a permitir que, como el caso de Angie, la sigan maltratando de esa forma, que sufra graves daños en su salud ella y su familia”, sostuvo Wilson Ruiz Orejuela en su mensaje.

Rodríguez hizo una gira de medios de comunicación entre el lunes 27 y martes 28 de julio de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Rodríguez hizo una gira de medios de comunicación entre el lunes 27 y martes 28 de julio de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

La acción judicial de Wilson Ruiz Orejuela contra Gustavo Petro por presuntos agravios contra Angie Rodríguez

Luego de asumir la representación legal de la funcionaria Angie Rodríguez, el exministro de Justicia anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para que la Rama Legislativa investigue al mandatario por presuntamente vulnerar la honra y privacidad de Rodríguez, además de desacreditar públicamente sus denuncias sobre supuestas irregularidades en la Casa de Nariño.

La denuncia fue formalizada el miércoles 29 de julio de 2026, respondió a las declaraciones y publicaciones de Petro en las que el presidente saliente divulgó información sobre su salud e insinuó la existencia de problemas psiquiátricos, además de asociarla injustificadamente con sectores del paramilitarismo. Además, la calificó como “manipuladora”.

El equipo jurídico de Angie Rodríguez anunció que ampliará las acciones y continuará el trámite ante la Comisión de Acusaciones - crédito @WilsonRuizO/X
El equipo jurídico de Angie Rodríguez anunció que ampliará las acciones y continuará el trámite ante la Comisión de Acusaciones - crédito @WilsonRuizO/X

“Angie es una gran manipuladora que ve la Función Pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido?“, escribió Petro, a la vez que publicó documentos con información médica sensible sobre Rodríguez.

Petro calificó a Angie Rodríguez como una "manipuladora" - crédito @petrogustavo/X
Petro calificó a Angie Rodríguez como una "manipuladora" - crédito @petrogustavo/X

La directora del Fondo de Adaptación que, además, pasó por otros cargos en la Presidencia de la República como la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), afirmó que el jefe de Estado “sugirió que mis señalamientos obedecen a una condición mental y no a hechos que requieren investigación”.

La controversia se intensificó cuando Petro respondió que denunciará a Rodríguez por calumnia a raíz de sus declaraciones sobre supuestas irregularidades y desvío de recursos en la Casa de Nariño. El mandatario destacó: “Merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno y la paranoia debe ser tratada”.

Gustavo Petro publicó una columna "investigativa" en la que acusan a Rodríguez de vínculos con paramilitares - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gustavo Petro publicó una columna "investigativa" en la que acusan a Rodríguez de vínculos con paramilitares - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Wilson Ruiz Orejuela explicó en la red social X: “Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra”. El abogado agregó que el mandatario “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”.

El proceso judicial se suma a más de 200 expedientes en curso contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación.

En entrevistas recientes, la directora del Fondo Adaptación relató que el jefe de Estado la acusó de manejar una red de fentanilo, de estar vinculada al contrabando en el puerto de Buenaventura y de colaborar con paramilitares para “tumbarlo” del poder. Rodríguez ha sostenido que estas afirmaciones constituyen una campaña para deslegitimar sus denuncias y afectar su imagen personal y profesional.

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