Colombia

Yaya Muñoz se fue contra la ‘influencer’ Samantha Correa tras afirmar que en ‘La casa de los famosos’ pagan mal: “No es famosa, no le van a pagar”

La modelo trans desató polémica en redes sociales luego de que en una transmisión en vivo asegurara que en el ‘reality’ del Canal RCN no le pagan bien a los famosos que se internan en la casa estudio

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Yaya Muñoz se fue contra Samantha Correa por aseguran que en 'La casa de los famosos' no pagan bien - crédito @dahianlorena @samcorreat / Instagram - crédito cortesía Canal RCN
Yaya Muñoz se fue contra Samantha Correa por aseguran que en 'La casa de los famosos' no pagan bien - crédito @dahianlorena @samcorreat / Instagram - crédito cortesía Canal RCN

La modelo trans y creadora de contenido Samantha Correa se volvió tendencia en redes sociales tras criticar en una transmisión en vivo, desde su cuenta de TikTok, a La casa de los famosos Colombia y a la producción del programa.

Correa afirmó que el canal no ofrece una remuneración adecuada a los participantes. Durante la transmisión, señaló que fue considerada para integrar el reality, pero rechazó la propuesta por el bajo pago. Además, sostuvo que, si bien reconoce su perfil como creadora de contenido, la mayoría de los concursantes tienen un alcance similar al suyo.

“Es que es un lugar donde te meten a hacer mucho y te pagan poco, y la gente me dice que no acepte y ya, ‘ni que fueras famosa’. Amor, yo nunca he dicho que soy famosa, yo soy una influencer que cogió vistas y ya, como la mayoría de la gente que va, la gente que es de verdad famosa no va a esos programas, por eso meten influencers pichos, por eso nos meten, porque somos lo más cercano que van a poder contratar”, dijo Samatha.

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Correa manifestó que los participantes del programa son principalmente influencers y defendió su posición ante las críticas sobre su fama - crédito @samcorreat/ Instagram
Correa manifestó que los participantes del programa son principalmente influencers y defendió su posición ante las críticas sobre su fama - crédito @samcorreat/ Instagram

La creadora de contenido no se quedó solo con el comentario, sino que dio algunos ejemplos sobre algunos creadores de contenido que no han aceptado, porque al parecer el pago sería bajo.

“¿Por qué La Valdiri no acepta? El rating es picho, ella subiría el rating, pero le pagan picho. Aida (Victoria Merlano) aceptó en otro país y no acá. Los influencers que a ti te gustan no han aceptado, por eso es que llegan unos y dicen ‘¿por qué es que es famosa?’, porque esos son para lo que alcanza", añadió.

Luego de que sus palabras fueran replicadas en redes sociales y recibiera miles de comentarios, Samantha decidió publicar una captura de pantalla de la persona que la habría contactado del Canal RCN para ofrecerle la posibilidad de estar en el formato, a lo que, después de revisar la propuesta, Correa la rechazó con el mensaje: “Hola, leí el correo, pero el pago es muy poco. Muchas gracias.”.

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Tras la viralización de sus declaraciones, publicó la captura del mensaje en el que rechazó la oferta del Canal RCN por el monto ofrecido - crédito captura de pantalla Canal de WhatsApp Samantha Correa
Tras la viralización de sus declaraciones, publicó la captura del mensaje en el que rechazó la oferta del Canal RCN por el monto ofrecido - crédito captura de pantalla Canal de WhatsApp Samantha Correa

Yaya Muñoz y Carla Girlado reaccionaron a la polémica

Luego de la difusión de las palabras de Correa, Yaya Muñoz arremetió contra la modelo trans con el mensaje: “Como dijo Carla Giraldo, si no tengo nada bueno que decir... Mentiras, yo sí voy a dar mi humilde opinión”.

Ante la mención de Carla por parte de Yaya, la presentadora de La casa de los famosos, decidió aparecer con un mensaje en el que dijo: “Yo también quiero dar mi humilde opinión, pero no puedoooo. Me toca callarme, pero tengo un poquito de cosas que decir”.

Las palabras de Yaya llegaron a Samantha, que le replicó con el mensaje: “Amiga, eres la menos indicada para decir que si no tengo nada bueno que decir, no lo digo, porque literal vives de hablar mierda de las personas, entonces no seas morronga”.

Yaya Muñoz habló de sus cirugías estéticas y reveló la inseguridad que marcó su adolescencia - crédito @dahianlorena/IG
Yaya Muñoz y Carla Giraldo respondieron públicamente a la polémica generada por los comentarios de Samantha Correa - crédito @dahianlorena/IG

La situación fue subiendo de tono cuando Yaya decidió hablar de la situación desde el programa Tamo en vivo de Dímelo King, espacio donde respondió al mensaje de Samantha, que según Yaya, fue eliminado.

“Yo creo que ella malinterpretó mi comentario. Sin embargo, yo creo que la morronga es una palabra que no va conmigo, porque cuando yo comento algo, yo lo sostengo. La morronga fue otra que eliminó el comentario y aquí fue donde comenzó todo. Ella dice que no iría a La casa de los famosos y entiendo lo que quiere decir, porque en otros programas se paga en euros o en dólares, Pero, Samantha, una cosa es tener seguidores y otra cosa es ser famosa, para que tengas el título de famosa, te falta mucho, hay niveles y hay que irlos escalando”, dijo Yaya.

Además, la exparticipante de La casa de los famosos habló del dinero que le ofrecieron a Samantha, asegurando que si no fue una gran suma, es porque el canal no la considera con un alto nivel de fama.

La incómoda -pero divertida- pregunta de la mamá de Yaya Muñoz sobre su ex José Rodríguez en pleno en vivo - crédito @dahianlorena/IG
Yaya sostuvo que la fama determina el monto del pago y que, en su temporada, algunos concursantes recibieron cifras superiores a los 20 millones de pesos por semana - crédito @dahianlorena/IG

“El dinero que ofrecen es según el nivel de fama, es decir que, por lo mismo, no le van a ofrecer buen dinero”, dijo Yaya y reveló que en su temporada hubo varios famosos que ganaron grandes sumas de dinero. “Gente que no se ganaba menos de 20 millones de pesos a la semana, es que le ofrecen el dinero al famoso; si ella no es famosa, no le van a pagar, tras del hecho se pone exigente”, añadió.

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