Gustavo Petro mostró recorrido de la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar con banderas del M-19: “Nos acompaña el pueblo libre”

Así fue la movilización que acompañó la devolución de la espada de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

La espada del Libertador Simón Bolívar volvió, el viernes 24 de julio de 2026, a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, como parte de los últimos actos oficiales del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

El regreso del emblemático objeto a su lugar de reserva hizo parte del complejo trasteo que se está llevando en la Casa de Nariño, días antes de la posesión oficial de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, el 7 de agosto.

Sin embargo, el hecho fue todo un acontecimiento político porque el jefe de Estado saliente se sirvió de este como una oportunidad para hacer “un llamado a la resistencia”

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Petro publicó mensajes y fotografías sobre el significado del objeto para su Gobierno y, en especial, para los simpatizantes del proyecto político petrista, algunos de los cuales acudieron al trayecto de retorno, con banderas de Colombia y del M-19, para movilizarse en nombre de “la libertad”. Así lo expresó Petro:

Mensaje de Gustavo Petro sobre la espada de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

“Rumbo a la quinta de Bolívar con la espada. Muchas y muchos jóvenes han salido de las universidades a acompañarnos. Nos acompaña el pueblo libre. La Libertad no ha muerto, vivirá”, escribió.

Poco después, ya en la reconocida estructura histórica, el presidente realizó un acto protocolario y emitió un breve discurso, para convocar a sus seguidores a “un segundo grito de independencia”, en contraposición a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia. Hemos dado el segundo grito de dependencia. La Espada de Bolívar no puede ser cuidada por un virrey ilegítimo. Que el pueblo de Colombia aliste la resistencia para conseguir la segunda independencia de la Gran Colombia. Viva Colombia libre”.

Gustavo Petro hizo un llamado a sus seguidores a que "den el segundo grito de independencia" - crédito @petrogustavo/X

El arma, que permaneció resguardada en la Casa de Nariño durante los últimos cuatro años, acompañó a Bolívar en las campañas de independencia de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.

De hecho, se conoce que estuvo presente desde el primer grito de independencia, declarado el 20 de julio de 1810 en Colombia, hasta la consolidación en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y el 6 de agosto de 1825 en Bolivia.

PUBLICIDAD

Su historia incluye episodios clave. Los registros históricos indican que el 17 de enero de 1974, miembros del grupo guerrillero M-19 —entre ellos Álvaro Fayad— robaron la espada de la Quinta de Bolívar en un acto simbólico que buscó reivindicar el legado independentista y denunciar supuestas traiciones del Estado al pueblo.

Durante 17 años, la espada de Simón Bolívar estuvo en manos del grupo guerrillero M-19 - crédito Colprensa

La espada circuló entre líderes del M-19 y otros actores políticos hasta enero de 1991, cuando el movimiento, tras acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco, devolvió la reliquia en una ceremonia encabezada por Antonio Navarro Wolf y el presidente César Gaviria. Desde entonces, la espada pasó al Banco de la República y luego, en 2020, fue trasladada a la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

Durante el gobierno de Petro, la espada adquirió un nuevo significado político y simbólico, con la evocación del grupo indultado. El 7 de agosto de 2022, el mandatario ordenó que el objeto estuviera presente en su ceremonia de investidura en la Plaza de Bolívar. Incluso, el 1 de mayo de 2025, Petro volvió a empuñarla en la misma plaza, durante el Día Internacional de los Trabajadores, al convocar una consulta popular por su reforma laboral tras el archivo del proyecto en el Senado.

El acto de devolución de la espada a la Quinta de Bolívar coincide con el aniversario de nacimiento de Simón Bolívar, el 24 de julio, y se suma a los gestos simbólicos con los que Petro inicia el cierre de su mandato.

PUBLICIDAD