Colombia

Gustavo Petro mostró recorrido de la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar con banderas del M-19: “Nos acompaña el pueblo libre”

El presidente saliente, en compañía de estudiantes y ciudadanos que se movilizaron durante el retorno de la espada del líder de la independencia, hizo un llamado a “la resistencia”

Guardar
Google icon
Así fue la movilización que acompañó la devolución de la espada de Bolívar - crédito @petrogustavo/X
Así fue la movilización que acompañó la devolución de la espada de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

La espada del Libertador Simón Bolívar volvió, el viernes 24 de julio de 2026, a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, como parte de los últimos actos oficiales del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

El regreso del emblemático objeto a su lugar de reserva hizo parte del complejo trasteo que se está llevando en la Casa de Nariño, días antes de la posesión oficial de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, el 7 de agosto.

Sin embargo, el hecho fue todo un acontecimiento político porque el jefe de Estado saliente se sirvió de este como una oportunidad para hacer “un llamado a la resistencia”

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Petro publicó mensajes y fotografías sobre el significado del objeto para su Gobierno y, en especial, para los simpatizantes del proyecto político petrista, algunos de los cuales acudieron al trayecto de retorno, con banderas de Colombia y del M-19, para movilizarse en nombre de “la libertad”. Así lo expresó Petro:

Mensaje de Gustavo Petro sobre la espada de Bolívar - crédito @petrogustavo/X
Mensaje de Gustavo Petro sobre la espada de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

“Rumbo a la quinta de Bolívar con la espada. Muchas y muchos jóvenes han salido de las universidades a acompañarnos. Nos acompaña el pueblo libre. La Libertad no ha muerto, vivirá”, escribió.

Poco después, ya en la reconocida estructura histórica, el presidente realizó un acto protocolario y emitió un breve discurso, para convocar a sus seguidores a “un segundo grito de independencia”, en contraposición a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia. Hemos dado el segundo grito de dependencia. La Espada de Bolívar no puede ser cuidada por un virrey ilegítimo. Que el pueblo de Colombia aliste la resistencia para conseguir la segunda independencia de la Gran Colombia. Viva Colombia libre”.

Gustavo Petro hizo un llamado a sus seguidores a que "den el segundo grito de independencia" - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro hizo un llamado a sus seguidores a que "den el segundo grito de independencia" - crédito @petrogustavo/X

El arma, que permaneció resguardada en la Casa de Nariño durante los últimos cuatro años, acompañó a Bolívar en las campañas de independencia de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.

De hecho, se conoce que estuvo presente desde el primer grito de independencia, declarado el 20 de julio de 1810 en Colombia, hasta la consolidación en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y el 6 de agosto de 1825 en Bolivia.

Su historia incluye episodios clave. Los registros históricos indican que el 17 de enero de 1974, miembros del grupo guerrillero M-19 —entre ellos Álvaro Fayad— robaron la espada de la Quinta de Bolívar en un acto simbólico que buscó reivindicar el legado independentista y denunciar supuestas traiciones del Estado al pueblo.

Durante 17 años, la espada de Simón Bolívar estuvo en manos del grupo guerrillero M-19 - crédito Colprensa
Durante 17 años, la espada de Simón Bolívar estuvo en manos del grupo guerrillero M-19 - crédito Colprensa

La espada circuló entre líderes del M-19 y otros actores políticos hasta enero de 1991, cuando el movimiento, tras acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco, devolvió la reliquia en una ceremonia encabezada por Antonio Navarro Wolf y el presidente César Gaviria. Desde entonces, la espada pasó al Banco de la República y luego, en 2020, fue trasladada a la Casa de Nariño.

Durante el gobierno de Petro, la espada adquirió un nuevo significado político y simbólico, con la evocación del grupo indultado. El 7 de agosto de 2022, el mandatario ordenó que el objeto estuviera presente en su ceremonia de investidura en la Plaza de Bolívar. Incluso, el 1 de mayo de 2025, Petro volvió a empuñarla en la misma plaza, durante el Día Internacional de los Trabajadores, al convocar una consulta popular por su reforma laboral tras el archivo del proyecto en el Senado.

El acto de devolución de la espada a la Quinta de Bolívar coincide con el aniversario de nacimiento de Simón Bolívar, el 24 de julio, y se suma a los gestos simbólicos con los que Petro inicia el cierre de su mandato.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarM-19Espada de BolívarQuinta de BolívarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo estaría obligado a seguir con James Rodríguez en la selección Colombia: este es el motivo

El volante, que viene de una mala presentación en el Mundial 2026, causaría un problema en el combinado nacional para los amistosos de septiembre y octubre

Néstor Lorenzo estaría obligado a seguir con James Rodríguez en la selección Colombia: este es el motivo

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

La exrectora de la Universidad Nacional defendió la transferencia de conocimiento como una estrategia para que la investigación universitaria genere soluciones para el Estado, la industria y la sociedad

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

Presidente de Panamá anunció la reapertura de consulado para fortalecer la conexión con Colombia: Abelardo de la Espriella agradeció el gesto

La decisión abrió la puerta a una agenda de integración que incluye el impulso a una conexión aérea directa entre Montería y Ciudad de Panamá, propuesta respaldada por el presidente electo de Colombia

Presidente de Panamá anunció la reapertura de consulado para fortalecer la conexión con Colombia: Abelardo de la Espriella agradeció el gesto

Chayanne anunció su regreso a Colombia con cuatro conciertos: fechas, lugares y precios

Uno de los referentes del pop latino anunció su regreso al país con la gira ‘Bailemos Otra Vez’ interpretando sus grandes éxitos y los temas de su más reciente trabajo discográfico

Chayanne anunció su regreso a Colombia con cuatro conciertos: fechas, lugares y precios

La caída del cartel de Cali desde la perspectiva del hijo de Miguel Rodríguez Orejuela: “Cuando me dijeron que lo habían capturado, descansé”

Miguel Rodríguez Moreno fue designado como embajador de la Organización Mundial para la Paz y asegura que nunca participó en los crímenes de su padre

La caída del cartel de Cali desde la perspectiva del hijo de Miguel Rodríguez Orejuela: “Cuando me dijeron que lo habían capturado, descansé”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Chayanne anunció su regreso a Colombia con cuatro conciertos: fechas, lugares y precios

Chayanne anunció su regreso a Colombia con cuatro conciertos: fechas, lugares y precios

Claudia Bahamón recibió puñetazo en la cara por parte de Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’: el momento se hizo viral en redes sociales

Luisa Fernanda W reveló nuevos detalles de su boda con Pipe Bueno: la celebración será en Colombia

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Yaya Muñoz se fue contra la ‘influencer’ Samantha Correa tras afirmar que en ‘La casa de los famosos’ pagan mal: “No es famosa, no le van a pagar”

Deportes

Néstor Lorenzo estaría obligado a seguir con James Rodríguez en la selección Colombia: este es el motivo

Néstor Lorenzo estaría obligado a seguir con James Rodríguez en la selección Colombia: este es el motivo

Millonarios sacó la chequera y sacudió el mercado de fichajes: esta fue la fortuna que se gastó en refuerzos

El presidente de Millonarios se refirió a si existen ofertas para vender al cuadro Embajador: “Hay inversionistas interesados”

Estos son los principales refuerzos a seguir en el regreso de la Liga BetPlay: Franco Armani y Nicolás Benedetti, los más destacados

El Comité Disciplinario de Dimayor retiró castigo a Diego Novoa: podrá jugar el partido entre Millonarios y Bucaramanga