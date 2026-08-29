Abelardo de La Espriella oficializó la captura de ‘Fantasma’ señalado de tráfico de cocaína y tener vínculos con las Farc: “Los vamos a derrotar”

La Policía Nacional capturó al criminal en Paratebueno, Cundinamarca, y lo señaló de traficar droga - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en sus redes sociales la captura de Emilio José Cordero Sierra, alias Fantasma, en Paratebueno, Cundinamarca, y lo señaló de traficar droga y de articular el intercambio de cocaína por armas de guerra para las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

De la Espriella dijo que, en poco más de 19 días de gobierno, ha firmado 41 extradiciones vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. El aviso lo hizo en un video publicado en X, en el que sostuvo: “Vamos a seguir firmando más (...) los vamos a derrotar”.

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Según informó, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ejecutó la detención del señalado, que tenía una solicitud de extradición de Estados Unidos. También aseguró que Cordero era el hombre que controlaba la producción de cocaína en Córdoba, el sur de Bolívar y Norte de Santander, con alcance hasta Europa.

Abelardo de La Espriella oficializó la captura de ‘Fantasma’ señalado de tráfico de cocaína y tener vínculos con las Farc - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA, capturó en Paratebueno, Cundinamarca, a Emilio José Cordero Sierra, alias “Fantasma”, solicitado con fines de extradición por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de drogas”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

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El capturado, señaló el presidente, traficaba droga desde el país hacia Estados Unidos y era el encargado de articular el canje de cocaína por material de guerra para las disidencias de Calarcá. Agregó que habría usado el puerto de Santa Marta para “contaminar contenedores con droga y recibir material de guerra, y mantenía vínculos criminales en Dinamarca”.

“Alias “Fantasma” trafica cocaína hacia Estados Unidos y articula el intercambio de cocaína por material de guerra para las disidencias de las FARC de la facción de alias “Calarcá”, particularmente la Estructura 33 del Bloque Magdalena Medio”, expuso.

El presidente de la República señaló que Emilio José Cordero Sierra es solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo y concierto para delinquir - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella afirmó que Cordero tendría una solicitud con fines de extradición por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de drogas. Sobre su política de seguridad, advirtió: “No importa dónde se escondan ni hasta dónde lleguen sus conexiones. Vamos por ellos”.

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El gobernante de los colombianos también informó de un operativo de la Fuerza Pública en Guaviare contra una estructura de “Calarcá”. De acuerdo con un balance preliminar del Gobierno, ocho integrantes fueron abatidos y se incautaron 11 fusiles y 5 ametralladoras.

Abelardo de la Espriella autorizó 30 extradiciones y reportó cientos de capturas

Abelardo de la Espriella aparece junto al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, quien estimó en “alrededor de 30” las extradiciones firmadas por el mandatario, aunque no ofrecieron más detalles sobre los casos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que durante los 22 días de su administración ha firmado más de 30 extradiciones y anunció que continuará con este proceso. Según indicó, el mensaje para los criminales es claro: “No habrá refugio, privilegios ni contemplaciones”.

Y agregó: “En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra Patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”.

En un breve video, De la Espriella aparece junto al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, que estimó en “alrededor de 30” las extradiciones firmadas por el jefe de Estado, aunque no ofrecieron más detalles sobre los casos.

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Sobre el resultado de los operativos, informó que, en las últimas 24 horas, la fuerza pública materializó 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y actuó contra estructuras de minería ilegal.

De acuerdo con el balance presentado por el mandatario, desde el 7 de agosto de 2026 se han realizado 8.424 capturas, se ha impactado a 21 cabecillas y se han incautado 31.174 kilos de estupefacientes, entre ellos 13.669 kilos de cocaína.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria reiteró que el objetivo de la ofensiva es debilitar las economías ilícitas y retomar el control de los territorios en Colombia, mediante una persecución constante a las organizaciones criminales.

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De la Espriella firmó la autorización para cinco extradiciones solicitadas por autoridades de Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá, luego de asumir la Presidencia.

Entre las personas cuya extradición fue aprobada se encuentran Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García, ambos requeridos por Estados Unidos por cargos asociados con tráfico de cocaína.