Rodrigo Lara Restrepo destapó cómo será el empalme con Petro y lanzó fuerte advertencia al Congreso: “No habrá acuerdos oscuros”

Rodrigo Lara Restrepo confirmó que el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro comenzó varios meses antes de las elecciones - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

En una entrevista con Noticias Caracol, el abogado y excongresista Rodrigo Lara Restrepo, recién designado como ministro del Interior por el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, reveló los detalles de cómo se llevará a cabo el empalme con la administración saliente de Gustavo Petro.

Lara Restrepo asumirá una de las carteras más complejas para el próximo periodo presidencial de 2026-2030, encargada de la articulación del Estado con los territorios y del manejo de la agenda de proyectos en el Congreso de la República.

El ministro designado anunció que la transición con el Gobierno de Petro avanza sobre un terreno preparado desde hace meses y confirmó que sostendrá una reunión clave para definir la metodología formal de la entrega de los ministerios.

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Rodrigo Lara Restrepo afirmó que la victoria de Abelardo de la Espriella fue producto del respaldo ciudadano y no de acuerdos con partidos políticos - crédito Europa Press

El nuevo jefe de la cartera política dejó claro que el triunfo en las urnas de la fórmula de Abelardo de la Espriella junto a José Manuel Restrepo se consolidó bajo un esquema de “comunión directa” con los ciudadanos, al marcar distancia de las alianzas políticas tradicionales.

Aseguró que la gobernabilidad se construirá de forma abierta y de cara al país, sin negociaciones ocultas en el legislativo: “Ellos lograron la victoria en estas elecciones gracias a un respaldo directo provisto por parte del pueblo colombiano. No hubo necesidad de chapas de partidos, no hubo necesidad de acuerdos oscuros ni transaccionales".

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“Fue una comunión directa entre el pueblo y su presidente. Ahora nosotros vamos a gobernar con los mismos principios y cumpliendo el pacto que se selló con el pueblo colombiano”, declaró Rodrigo Lara Restrepo para el noticiero.

El futuro ministro sostuvo que la gobernabilidad se construirá mediante el diálogo con el Congreso, sin entregar cargos ni cuotas burocráticas - crédito Presidencia

El nuevo esquema de mayorías en el Congreso y plenas garantías para la oposición

Al ser cuestionado sobre las estrategias para consolidar las mayorías en el Capitolio frente a las bancadas de izquierda, Lara Restrepo le restó dramatismo a las cifras de la oposición en ambas cámaras en el Congreso de la República.

Afirmó que los sectores afines a la saliente administración consolidan apenas cerca de 38 miembros entre el Pacto Histórico y una facción de la Alianza Verde. Prometió que la interlocución con los senadores y representantes se basará en la visibilidad pública de las propuestas de desarrollo regional, descartando tajantemente la entrega de cuotas burocráticas a cambio de votos legislativos.

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El ahora funcionario también envió un parte de tranquilidad a los sectores políticos que liderarán el bloque opositor bajo la batuta de Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.

“Nosotros vamos a gobernar con las mismas reglas que hemos establecido, sin acuerdos y sin componendas. Vamos a invitar básicamente a los miembros del Congreso que quieran apoyar estas grandes iniciativas por y para el pueblo colombiano a que nos acompañen, pero con todo sobre la mesa. Como hemos dicho, nosotros entendemos la función de representación de los senadores y de los representantes a la Cámara. Entendemos ese papel que juegan en sus regiones”, recalcó Lara Restrepo.

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Rodrigo Lara aseguró que las iniciativas del nuevo Gobierno serán discutidas públicamente con las diferentes bancadas del Legislativo - crédito Colprensa

Con relación a las manifestaciones ciudadanas anunciadas por organizaciones juveniles y sectores sociales en las calles, el nuevo jefe de la cartera del Interior fue enfático en marcar las líneas rojas de la movilización. Si bien reconoció que la protesta social y la autonomía universitaria son derechos consagrados en la Constitución, advirtió que no se tolerarán bloqueos viales prolongados o actos vandálicos, los cuales serán severamente sancionados por las autoridades estatales.

“La protesta tiene que ser ordenada y conforme a la ley. Lo que se salga de la ley será sancionado y no será autorizado. Y la autonomía universitaria se respeta. Lo que no respetamos es que se abuse de la autonomía universitaria para cometer delitos dentro de las universidades. Es así de simple. La ley es clara, esta es una república y nos vamos a encargar de aplicarla”, recalcó el nuevo ministro ante el medio en mención.

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De igual manera, Lara Restrepo adelantó parte de las prioridades legislativas que asumirá el Ministerio del Interior por instrucción directa de Abelardo de la Espriella.

La principal bandera consistirá en el diseño de una estrategia integral contra la corrupción administrativa, que contempla el despliegue de cuerpos internos de inspección en el Gobierno central para detectar anomalías contractuales y vigilar minuciosamente los recursos de la nación destinados a las regiones.

Lara Restrepo reiteró que el Gobierno de De la Espriella respetará el derecho a la protesta, siempre que las manifestaciones se desarrollen dentro del marco legal - crédito Charlie Cordero/Reuters

“Mire, aquí el trabajo de empalme empezó desde el mes de enero. Nunca había habido, tal vez, un proyecto político que haya llegado a la presidencia con un trabajo previo y anticipado, tan serio y tan organizado. Nosotros no arrancamos de cero este empalme, ya tenemos unos diagnósticos iniciales. Aquí nos tomamos en serio este trabajo de representar al pueblo colombiano y lo vamos a hacer de la mejor manera para que los colombianos estén muy orgullosos de su gobierno”, concluyó el ministro designado.

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