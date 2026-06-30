Colombia

Denuncian que Bogotá está invadida por las ratas: video captó varias comiendo residuos de restaurantes del Parque de la 93

Los ciudadanos piden acciones concretas por parte de la Alcaldía y las autoridades sanitarias para evitar que estos animales continúen invadiendo los sectores residenciales y de comercio que son ampliamente transitados por la ciudadanía

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Las imágenes llaman la atención porque los ratones ni siquiera se intentan ocultar ante la presencia de humanos, debido a que están acostumbrados a transitar por el sector - crédito Colombia Oscura / X

A través de las redes sociales, los bogotanos denuncian todo tipo de situaciones insólitas que tienen que vivir a diario. Y es que, pese a ser la capital del país, la ciudad cuenta con graves problemas de inseguridad, transporte, manejo de basuras y plagas que invaden hasta los sectores más exclusivos.

Precisamente, una de las denuncias que se viralizó en la jornada del 29 de junio de 2026 tiene que ver con la presencia de ratas en uno de los sectores más reconocidos del norte de Bogotá. Se trata del Parque de la 93, que es visitado por gran cantidad de personas, en gran parte, por la oferta gastronómica que se encuentra en sus alrededores.

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Sin embargo, personas que transitaban por el sector grabaron un hecho que generó indignación, debido a que los roedores se movilizaban por uno de los andenes que se encontraba lleno de residuos y bolsas que contenían alimentos que buscaban para alimentarse.

Primer plano de una rata marrón en una acera de concreto junto a basura y envoltorios de comida. El animal mira hacia adelante.
La comunidad pide un control de los residuos en las calles de la ciudad y más cultura por parte de sus habitantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En las imágenes, que fueron difundidas por el canal de denuncias Colombia Oscura en la plataforma X, se aprecia cómo las ratas salen desde su escondite para alcanzar las bolsas de basura que están en uno de los postes de luz del sector.

La denuncia difundida por la cuenta de X relacionó el hallazgo con la película Ratatouille de Pixar, teniendo en cuenta que en el formato el protagonista es conocido así por su cuidador: “La familia de “Chefcito” fue vista buscando ingredientes frescos entre las basuras regadas por el sector. Un despliegue de lujo gastronómico roedor que preocupa a los vecinos por la falta de higiene en este espacio público".

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Entre los comentarios de los internautas en la publicación se encuentran algunos como: “Así está toda Bogotá... Pero qué le podemos pedir a Galán a él le quedó grande gobernar”, “Pero en todas esas zonas del norte o de Bogotá en general en la noche y madrugada salen las raticas de las grietas” y “¿Algo nuevo que decir? O solo cosas que la gente ya tiene más que claro”.

Las reacciones de los usuarios de la plataforma digital demuestran que no es la primera vez que se realiza un hallazgo de tal magnitud, lo que llevó a la comunidad a pedir la intervención de los funcionarios de la Secretaría de Salud para controlar las plagas en esta y otras zonas de la ciudad.

“Por es prefiero la comida hecha en casa”, dijo otro de los internautas, mientras que algunas personas más afirmaron que gran parte del problema es la falta de cultura ciudadana, por aquellos que arrojan basuras a las calles y residuos de comidas que contribuyen a la proliferación de plagas.

La disposición inadecuada de basura impulsa aumento de plagas en diferentes barrios de la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La disposición inadecuada de basura impulsa aumento de plagas en diferentes barrios de la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer encontró una cucaracha en su comida en la zona T

El caso de los roedores no es el único que ha ocurrido en la zona, pues el 28 de junio de 2026, una clienta del BBC de la Zona T aseguró que encontró una cucaracha sobre el recipiente en el que le entregaron su comida para llevar.

El animal fue grabado por la usuaria mientras se movía lentamente a lo largo de los lados de la caja, lo que causó indignación entre los que frecuentan estos sitios - crédito Colombia Oscura / X

Las imágenes se viralizaron rápidamente, por lo que la ciudadanía pidió respuestas sobre las condiciones del establecimiento y causó una preocupación generalizada entre aquellos que lo frecuentan. Sin embargo, entre los internautas se habló de un presunto montaje o una imagen generada por inteligencia artificial, aunque todo apunta a que la ciudadana grabó el hecho en el momento en el que le entregaron el pedido.

Entre las reacciones recogidas aparecieron mensajes de rechazo. Algunos usuarios escribieron: “A mí me sale esa vuelta en la comida y salgo corriendo por mi vida”, “Pero qué triple HP cucaracha, esa cosa me aparece en la casa y me largo del país” y “Qué asco”.

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