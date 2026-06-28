Antonio Sanguino respondió a José Manuel Restrepo y recordó nombramientos de última hora en el gobierno Duque: “No fueron hechos aislados”

La respuesta de Antonio Sanguino a José Manuel Restrepo se dio en su cuenta oficial de X - crédito Ministerio del Trabajo/Colprensa

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, después de que este pidiera suspender nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomática y consular, y replicó con una lista de decisiones tomadas en los últimos días del gobierno de Iván Duque.

El funcionario sostuvo que, antes del 7 de agosto de 2022, el gobierno de Duque adoptó medidas que “comprometieron” el margen de acción del Ejecutivo entrante. En su publicación en X mencionó nombramientos entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 2022, la entrega de notarías y la adjudicación de un contrato por $2,4 billones.

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“Cuando el gobierno Duque estaba a pocos días de entregar el poder al presidente Gustavo Petro, tomó una serie de decisiones que comprometieron el margen de acción del Gobierno del Cambio. No sorprende que el señor vicepresidente electo vuelva a mostrar amnesia, como cuando demandó el Salario Vital para después decir, en campaña, que lo apoyaba. Vamos a refrescarle la memoria (sic)”, indicó Sanguino.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, después de que este pidiera suspender nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomática y consular - crédito @AntonioSanguino/X

El cruce comenzó después de que José Manuel Restrepo pidiera a la Cancillería de Colombia suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomática y consular. Según su mensaje, actuó por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Restrepo añadió que los últimos días del gobierno saliente no pueden convertirse en “una carrera contra reloj para repartirse cargos (sic)”. También aseguró: “Como Vicepresidente electo ejerceré todas mis competencias para garantizarle a los colombianos un proceso transparente (sic)”.

osé Manuel Restrepo pidió a la Cancillería de Colombia suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomática y consular - crédito @jrestrp/X

Sanguino respondió con una publicación en la que lo acusó de tener “amnesia”. El ministro escribió: “Cuando el gobierno Duque estaba a pocos días de entregar el poder al presidente Gustavo Petro, tomó una serie de decisiones que comprometieron el margen de acción del Gobierno del Cambio (sic)”.

Los nombramientos en la Creg que Sanguino puso como ejemplo

Entre los antecedentes que enumeró, Antonio Sanguino mencionó que entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 2022 Duque dejó nombrados a Andrés Barreto, Natasha Avendaño y Sara Vélez Cuartas en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

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Según su publicación, se trató de cargos de período fijo que se extendían más allá del cambio de gobierno. También afirmó que varias de esas designaciones terminaron en demandas y decisiones de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sanguino también aseguró que en esos mismos días Duque entregó la Notaría 64 de Bogotá a Rafael Guarín, a quien identificó como exconsejero de Seguridad. Sumó además otra notaría para Luz Mary Hoyos, señalada por La Silla Vacía como cercana al grupo político de Myriam Paredes.

“En esos mismos días también le entregó, a dedo, a su exconsejero de Seguridad, Rafael Guarín, la Notaría 64 de Bogotá. A ello se sumó la entrega de otra notaría a Luz Mary Hoyos, señalada por *La Silla Vacía* como cercana al grupo político de la entonces senadora Myriam Paredes. Decisiones que recibieron fuertes críticas por beneficiar a personas cercanas al gobierno (sic)”, indicó Sanguino.

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A esa relación añadió la adjudicación del acuerdo marco para la compra de medicamentos por cerca de $2,4 billones, con una vigencia de tres años. Sanguino vinculó esa decisión a una empresa “supuestamente perteneciente a los Char” y sostuvo que esa adjudicación amarró una parte importante de las compras públicas de medicamentos durante ese período.

Con esos casos, Sanguino contrapuso la crítica actual de Restrepo a lo que describió como una práctica del final del gobierno anterior. En su publicación resumió esa idea con una frase: “No fueron hechos aislados”.

Antonio Sanguino aseguró que en esos mismos días Duque entregó la Notaría 64 de Bogotá a Rafael Guarín, a quien identificó como exconsejero de Seguridad - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro planteó que en las últimas semanas de esa administración hubo disputas por la aceleración de nombramientos, la provisión de cargos, concursos y otros movimientos administrativos. También sostuvo que esos episodios ocurrieron pese a que Martha Lucía Ramírez se había comprometido a frenar ese tipo de decisiones antes del relevo presidencial.

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