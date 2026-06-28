Policía Nacional capturó a un hombre que transportaba 15 partes de iguana destinadas, para consumo humano

La capitana Stefany Rodríguez confirmó la información sobre el operativo - crédito @DenunciasAntio2/X

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre en la Terminal del Norte de Medellín tras hallar 15 partes de iguana que, según el reporte del procedimiento, presuntamente iban a ser comercializadas para consumo humano.

El operativo se realizó durante controles en la terminal como parte de acciones para combatir delitos contra los recursos naturales y la biodiversidad.

La capitana Stefany Rodríguez dijo: “Durante un procedimiento de registro a una caja que transportaba el ciudadano, fueron encontradas 15 partes de iguana, una especie de la fauna silvestre colombiana, que al parecer serían comercializadas para el consumo humano”.

La oficial agregó que la detención se produjo “por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables”.

Cómo fue el operativo

Capturado por transportar partes de iguanas de manera ilegal - crédito @DenunciasAntio2/X

En la inspección participó el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental con apoyo del canino ecodetector Sato, entrenado para detectar fauna silvestre.

Rodríguez afirmó: “Este resultado operativo es el resultado de los controles que realizamos para contrarrestar el tráfico ilegal de especies con nuestro canino ecodetector, Sato”.

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En el video se aprecia cómo un perro entrenado para este tipo de situaciones percibe el olor de las piezas del reptil que estaban en un equipaje que llevaba el implicado y es detenido por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía para el proceso de acusación.

Qué pasó con el detenido y lo incautado

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización - crédito @DenunciasAntio2/X

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que avance el proceso judicial. La uniformada señaló: “El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por ese delito”.

Las partes de iguana incautadas fueron entregadas a la autoridad ambiental competente para los procedimientos técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente.

Rodríguez agregó: “Los elementos incautados fueron entregados a la autoridad ambiental competente para el desarrollo de los procedimientos correspondientes”.

La capitana sostuvo que la institución mantendrá operativos para frenar el tráfico y el aprovechamiento ilegal de especies silvestres. “Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra nuestra fauna silvestre a través de la línea de emergencia uno dos tres”.

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Sanciones por transportar fauna silvestre en Colombia

Las autoridades de Bogotá y Cundinamarca han reforzado los controles para combatir el tráfico de fauna silvestre, considerado el cuarto delito más lucrativo del mundo. Durante la semana de receso escolar de octubre, se intensificaron los operativos y campañas de concienciación, ya que en esta temporada suele aumentar la demanda de animales exóticos como mascotas o recuerdos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señala que el tráfico ilegal de especies representa una amenaza directa para la biodiversidad y la salud pública. El Comité Interinstitucional de Control, conformado por varias entidades regionales y nacionales, ha desplegado estrategias en puntos estratégicos e implementado acciones pedagógicas para disuadir la compra y el transporte de especies protegidas.

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En el primer trimestre de 2026, la CAR atendió 53 ingresos de aves, reptiles y mamíferos en los centros de rescate de Sabana Centro - crédito CAR

El tráfico de fauna silvestre en Colombia está penalizado con hasta 11 años de prisión y multas que alcanzan los 40.000 salarios mínimos legales vigentes. La CAR Cundinamarca, instó a la ciudadanía a rechazar la compra de animales y productos derivados, como pieles o plumas.

Durante 2025, a nivel nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales atendieron a más de 40.000 animales silvestres, consolidando una estrategia para enfrentar el tráfico ilegal. En la región de Bogotá y Cundinamarca, el comercio ilícito desde la Costa Caribe sigue siendo una gran preocupación, con miles de ejemplares en riesgo.

La protección de la fauna es una responsabilidad colectiva, y cada denuncia contribuye a preservar el patrimonio natural del país. Las autoridades han habilitado varios canales telefónicos para denunciar cualquier actividad sospechosa y subrayan que cada animal retirado de su hábitat afecta el equilibrio ecológico y la salud humana, ya que pueden transmitirse enfermedades zoonóticas.

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