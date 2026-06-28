Tragedia en Cúcuta: Fallece bebé de 10 meses durante asalto, ofrecen $10 millones de recompensa por responsables

Bebé de 10 meses murió en medio de un atraco - crédito Visuales IA

El fallecimiento de Jacobo Rodríguez, un bebé de apenas diez meses, ha generado conmoción en la ciudad de Cúcuta.

La familia del menor reclama acciones contundentes de las autoridades luego del violento episodio ocurrido la noche del sábado 27 de junio de 2026, mientras la Selección Colombia disputaba un partido frente a Portugal durante el Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el incidente se produjo en medio de un intento de hurto en el barrio La Laguna.

Las primeras indagaciones señalaron que, durante el asalto, el padre del menor, de 39 años, resultó herido y el pequeño perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, pero los esfuerzos médicos no lograron salvar al bebé.

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La policía informó que un equipo especial de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se encuentra recopilando pruebas y evidencia física para identificar y ubicar a los responsables.

El asesinato ocurrió en el sector La Laguna en Cúcuta - crédito Policía Nacional

La institución expresó que acompaña a la familia en su dolor y prometió que utilizará todos los recursos institucionales y humanos para que los culpables sean llevados ante la justicia.

Como parte de la estrategia para esclarecer lo ocurrido, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan la captura de los responsables. Se garantizó confidencialidad total para quienes suministren información a través de la línea de emergencia 123 o al número habilitado para denuncias contra el crimen.

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El caso ha generado indignación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad en Cúcuta.

La familia de Jacobo Rodríguez pidió respuestas rápidas y efectivas, mientras la ciudadanía exige medidas que prevengan nuevos hechos de violencia que involucren a menores de edad y garanticen justicia para las víctimas.

Policía ofrece recompensa por muerte de bebé de 10 meses - crédito Policía Nacional de Colombia

Violencia en Cúcuta: crimen de joven con historial judicial sacudió de nuevo a una familia

La muerte de Cristian Martín Escalante Peña, conocido como “Chingalea”, marcó una nueva tragedia para su familia en Cúcuta. A sus 26 años, apenas llevaba un par de meses en libertad tras salir de prisión cuando fue víctima de un ataque armado en el barrio San Miguel.

El crimen ocurrió en la noche del viernes 26 de junio de 2026, mientras conducía su motocicleta azul. Otro motociclista lo persiguió y desató una ráfaga de disparos justo frente a la vivienda de un amigo suyo, quien presenció la escena tras escuchar el intercambio violento.

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El episodio también se desarrolló frente a una venta de comidas, donde clientes y vecinos vivieron momentos de pánico al percibir los disparos y observar la caída de la moto de Escalante Peña.

El otro motociclista se alejó rápidamente del lugar, dejando a la víctima tendida boca abajo, a escasos metros de su vehículo.

Cristian Escalante Peña murió baleado tras breve libertad en Cúcuta - crédito Colprensa/Catatumbo al Día

Los residentes, al notar que Escalante aún tenía signos vitales, decidieron trasladarlo por sus propios medios hasta un centro asistencial cercano. Minutos después, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Al lugar acudieron las autoridades, quienes recopilaron testimonios y registros con el fin de esclarecer los hechos. La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) realizó la inspección técnica y recolectó material probatorio.

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La investigación inicial se enfoca en el historial judicial del joven, con antecedentes por porte ilegal de armas y hurto. Había sido capturado a los 18 años en el barrio El Contento junto a otro joven, ambos portando un revólver. Tras recuperar su libertad, volvió a prisión y apenas había salido poco antes del homicidio.

En redes sociales, sus allegados manifestaron dolor y también mencionaron posibles vínculos con estructuras criminales como El Hampa, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

La familia Peña ya había vivido una experiencia similar. Hace casi 15 años, un tío de “Chingalea”, Jesús Manuel Peña Salazar, fue asesinado en el mismo barrio, en un billar, junto a otro hombre, ambos con varios disparos en la cabeza.

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