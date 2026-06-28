Colombia

Pacto Histórico respaldó a Gustavo Petro e Iván Cepeda como líderes de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

La colectividad indicó que reforzarán la movilización social y promoverán alianzas en todo el país para fortalecer su presencia en la próxima etapa política y electoral

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El pronunciamiento del Pacto Histórico fue hecho a través de un comunicado y compartido en sus canales oficiales - crédito Luisa González/REUTERS/Álvaro Tavera/Colprensa
El pronunciamiento del Pacto Histórico fue hecho a través de un comunicado y compartido en sus canales oficiales - crédito Luisa González/REUTERS/Álvaro Tavera/Colprensa

Por medio de un comunicado, el Pacto Histórico expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda como líderes de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Reconocemos en Gustavo Petro e Iván Cepeda a los líderes de este proceso histórico. Su trayectoria en la defensa de la justicia social, la paz, la democracia, las libertades y los derechos del pueblo constituye un referente para millones de colombianas y colombianos y fortalece la confianza en nuestro proyecto colectivo”, afirmó el Pacto Histórico.

La colectividad llamó a consolidar una oposición social y política democrática, y a preparar candidaturas para las elecciones de gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas territoriales.

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El Pacto Histórico expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda como líderes de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Ortega/EFE
El Pacto Histórico expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda como líderes de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Ortega/EFE

“La tarea colectiva que hoy nos convoca es consolidar una oposición social y política democrática y fortalecer la alternativa de poder que representan el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. Un proyecto comprometido con la defensa de la vida, las reformas sociales, la democracia, los derechos humanos, las libertades, la soberanía nacional y el Estado Social de Derecho. Al mismo tiempo, avanzaremos en la preparación y organización de nuestras candidaturas y de la campaña para las elecciones de gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas territoriales”, señaló la colectividad.

La Dirección Nacional del Pacto Histórico saludó el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda, al que presentó como una señal de unidad, confianza y compromiso con el país.

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El pronunciamiento sostuvo que esa reunión reafirma la fortaleza de su proyecto político y la decisión de seguir junto al pueblo colombiano. También reconoció en Petro y Cepeda a los líderes de ese proceso histórico.

“Este encuentro reafirma la fortaleza de nuestro proyecto político y la decisión de seguir caminando junto al pueblo colombiano”, indicó el Pacto Histórico.

Pacto Histórico - crédito @PactoCol/X
El Pacto Histórico llamó a consolidar una oposición social y política democrática, y a preparar candidaturas para las elecciones de gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas territoriales - crédito @PactoCol/X

Según el texto, ambos representan una trayectoria ligada a la defensa de la justicia social, la paz, la democracia, las libertades y los derechos del pueblo. Esa referencia, añadió, fortalece la confianza en el proyecto colectivo del movimiento.

La organización planteó que su tarea inmediata es consolidar una oposición social y política democrática y fortalecer la alternativa de poder que representan el Pacto Histórico. En esa definición incluyó la defensa de la vida, las reformas sociales, la democracia, los derechos humanos, las libertades, la soberanía nacional y el Estado Social de Derecho.

A la vez, anunció que avanzará en la preparación y organización de sus candidaturas y de la campaña para las elecciones de gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas territoriales. El documento ubicó esa labor entre sus próximas tareas políticas y electorales.

El mensaje también aludió al estado de ánimo de su base social. Señaló que millones de colombianas y colombianos viven este momento con sentimientos encontrados.

Ante ese escenario, dirigió un llamado a las militancias y al pueblo que, según el pronunciamiento, nunca han dejado de luchar. La respuesta que planteó fue reforzar la organización, la unidad y la movilización popular.

“Sabemos que millones de colombianas y colombianos viven este momento con sentimientos encontrados. A las militancias y al pueblo que nunca han dejado de luchar les decimos que la mejor respuesta es fortalecer la organización, la unidad y la movilización popular”, indicó la colectividad.

Como parte de esa hoja de ruta, el Pacto Histórico convocó a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país. La meta, añadió, es fortalecer la organización del Pacto Histórico, construir el Frente Amplio por la Vida y preparar la siguiente etapa de su acción política y electoral.

El cierre del pronunciamiento presentó esa fase como el comienzo de un nuevo ciclo. Allí situó la reorganización, la acumulación de fuerzas y la construcción democrática junto al pueblo colombiano.

Cuatro hombres con traje sentados en una mesa de madera oscura con cuadernos, bolígrafos y vasos de agua. Un hombre apunta y otro tiene las palmas de las manos abiertas.
Como parte de esa hoja de ruta, el Pacto Histórico convocó a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Convocamos a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país para fortalecer la organización del Pacto Histórico, construir el Frente Amplio por la Vida y preparar las próximas tareas políticas y electorales. Esta nueva etapa no representa un punto de llegada, sino el comienzo de un nuevo ciclo de reorganización, acumulación de fuerzas y construcción democrática junto al pueblo colombiano”. aseveró el Pacto Histórico.

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