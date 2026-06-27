Asomedios rechaza amenazas del Clan del Golfo contra el periodista Norbey Valle David

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, difundió un panfleto en el que cuestionó la labor periodística de Norbey Valle David- crédito Captura de Pantalla

La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) manifestó su preocupación y rechazó las amenazas dirigidas contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín, luego de que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, difundiera un panfleto en el que cuestionó su labor periodística y lo puso en “alerta”.

El gremio de medios calificó la situación como un hecho grave que compromete la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información libre e independiente. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes y adopten medidas de protección para garantizar la seguridad del comunicador.

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El señalamiento contra Valle David comenzó a circular este viernes a través de canales digitales y también fue divulgado en una cuenta de la red social X atribuida a la estructura armada ilegal. Según informó el diario El Colombiano, la autenticidad de la amenaza fue confirmada al periodista por integrantes del Ejército Nacional.

Asomedios rechazó las amenazas contra el periodista Norbey Valle David y pidió a las autoridades investigar los hechos y garantizar su protección - crédito Asomedios

En el documento difundido por el grupo armado, el periodista fue cuestionado por sus cubrimientos sobre la situación de orden público en el norte de Antioquia. El texto señala que Valle David publica frecuentemente contenidos audiovisuales en los que, según el grupo ilegal, responsabiliza al Ejército Gaitanista de hechos que califican como falsos.

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“En esta misma región, el periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”, señala el panfleto atribuido al EGC, nombre con el que el Clan del Golfo se identifica públicamente.

Aunque el documento intentó matizar el alcance de sus afirmaciones, mantuvo el señalamiento directo contra el comunicador. En otro apartado, el grupo aseguró que la advertencia no debía interpretarse como una amenaza, pero insistió en cuestionar el contenido de sus publicaciones.

“Esta alerta no debe ser interpretada como una amenaza para este periodista (...) solo queremos que no se quebrante la buena fe de la opinión pública con datos falsos”, indicó el grupo armado en el comunicado.

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Organizaciones periodísticas y de derechos humanos expresaron preocupación por las amenazas atribuidas al Clan del Golfo contra el comunicador de Caracol Radio - crédito Europa Press

Frente a estos hechos, Asomedios expresó “su profunda preocupación” y reiteró su rechazo a cualquier amenaza, intimidación o acto de presión contra periodistas y medios de comunicación. Para la organización, este tipo de acciones representa un riesgo para el libre ejercicio del periodismo y afecta directamente las garantías democráticas.

“Las amenazas ponen en riesgo el libre ejercicio del periodismo, afectan la libertad de prensa y vulneran el derecho de los ciudadanos a recibir información libre e independiente”, señaló el gremio en su pronunciamiento.

La asociación también solicitó a las autoridades competentes avanzar de manera oportuna en las investigaciones para identificar a los responsables y adoptar medidas efectivas que permitan proteger la vida e integridad de Valle David, así como garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en las regiones.

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Además, Asomedios expresó su solidaridad con el periodista, con Caracol Radio y con todos los comunicadores que enfrentan riesgos y agresiones debido al desarrollo de su labor informativa.

En un reciente comunicado, el Clan del Golfo cuestionó el trabajo periodístico de Norbey Valle David y se refirió a sus publicaciones sobre el orden público en Antioquia - crédito @soygaitanista/X

Las amenazas se producen en un contexto de alta tensión en varias zonas de Antioquia. De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el pronunciamiento del grupo armado estaría relacionado con la atribución realizada por la Décimo Séptima Brigada del Ejército sobre la muerte del soldado profesional Duván Saurith Castro, ocurrida el pasado miércoles en el municipio de Dabeiba.

En el panfleto, el Ejército Gaitanista rechazó que se le responsabilizara por ese homicidio y cuestionó las informaciones difundidas sobre el hecho.

En un reciente comunicado dirigido a la opinión pública, el Frente Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo volvió a referirse al periodista Norbey Valle David al cuestionar las informaciones que ha difundido sobre la situación de orden público en Antioquia.

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En el documento, la organización aseguró que el comunicador publica contenidos que considera falsos sobre sus actividades en la región y, aunque afirmó reconocer la importancia de una prensa libre, imparcial y veraz, incluyó nuevamente referencias directas al periodista, lo que incrementó la preocupación de organizaciones periodísticas y defensoras de la libertad de prensa.

La Defensoría del Pueblo rechazó los señalamientos del Clan del Golfo contra el periodista Norbey Valle David y pidió medidas urgentes para garantizar su seguridad - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso y rechazó los señalamientos realizados por el Clan del Golfo contra Norbey Valle David.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que ningún grupo armado ilegal tiene la facultad de pronunciarse sobre el trabajo de la prensa ni de establecer límites al ejercicio periodístico.

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Asimismo, instó a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata medidas de prevención y protección, evaluar el nivel de riesgo del comunicador y garantizar condiciones seguras para el ejercicio libre e independiente del periodismo en la región.

Caracol Radio también rechazó de manera categórica las amenazas y señalamientos contra su periodista Norbey Valle David. A través de un comunicado, la cadena radial expresó su profunda preocupación por el pronunciamiento difundido por el grupo armado ilegal y reiteró que ningún periodista debe ser objeto de intimidaciones por cumplir con su deber de informar.

Asimismo, manifestó su respaldo al trabajo del comunicador, destacó su compromiso con las comunidades y su labor permanente en el territorio, y pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad, avanzar en las investigaciones y proteger el ejercicio libre e independiente del periodismo.

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