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Dávinson Sánchez cambiaría de equipo después del Mundial 2026: sería fichaje de un club italiano

Otro conjunto de la Serie A se interesa en un jugador de la Selección Colombia y se trata de un participante de la Champions League

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Dávinson Sánchez aprovecha su experiencia para ser uno de los líderes de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS
Dávinson Sánchez aprovecha su experiencia para ser uno de los líderes de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

La Selección Colombia pasa por un buen momento en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de dos jornadas y previo al duelo frente a Portugal, porque la plantilla del técnico Néstor Lorenzo ha respondido de la mejor manera para avanzar a los dieciseisavos de final.

Dávinson Sánchez es una de las figuras de la Tricolor, fue clave para el triunfo 1-0 ante la República Democrática del Congo y titular en los dos primeros juegos del grupo K, además de que lleva varios años en el combinado nacional por su desempeño en el exterior.

Aunque Sánchez está concentrado en el Mundial 2026, apareció la versión de que saldría del Galatasaray para la próxima temporada, su destino estaría en un conjunto de Italia y con la posibilidad de disputar la Champions League, aunque la escuadra no es una de las favoritas en ese torneo.

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El posible destino de Dávinson Sánchez

La experiencia del defensor central es interesante porque ha jugado en dos de los clubes importantes en Europa: empezó en el Tottenham y luego pasó al Galatasaray, con el que viene de salir campeón de la Superliga de Turquía y siendo inicialista en la temporada.

Se conoció que Dávinson Sánchez ahora pasaría al Como de Italia, conjunto que fue la sorpresa de la Serie A porque, en su primer año en la máxima categoría de ese país, terminó en la cuarta posición de la tabla y obtuvo pase a la Liga de Campeones, por encima de Juventus y Milan.

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El buen momento en el Mundial 2026 llevaría a Dávinson Sánchez al Como de Italia - crédito Daniel BecerrilI/REUTERS
El buen momento en el Mundial 2026 llevaría a Dávinson Sánchez al Como de Italia - crédito Daniel BecerrilI/REUTERS

La información fue entregada por el periodista italiano Gianluigi Longari, al mencionar que es una de las movidas que la institución planea para la temporada 2026/2027, pues la idea es hacer otra buena actuación en el Calcio y en la competencia internacional.

"Como cerca de un golpe para la defensa, entre los nombres apreciados también Davinson Sánchez del Galatasaray, protagonista en el Mundial con Colombia”, fueron las palabras del comunicador en su cuenta en la red social X, en la mañana del sábado 27 de junio.

Dávinson Sánchez
Dávinson Sánchez sería uno de los fichajes estelares del Como de Italia, que es dirigido por Cesc Fábregas - crédito @Glongari/X

Queda por saber por cuánto será el precio que el cuadro turco vendería a Sánchez hacia la Serie A, pues es un jugador que se irá valorizando por el Mundial 2026 y no permitirá que se vaya por un valor menor a lo aspirado, además de que fue clave para el trofeo en liga.

Mucho interés en la Serie A

Dávinson Sánchez no es el único futbolista de la Selección Colombia que llama la atención de la Serie A de Italia, donde llevan décadas disfrutando del fútbol cafetero por jugadores del nivel de Iván Ramiro Córdoba, Faustino Asprilla, Mario Yepes y los actuales Duván Zapata, Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Lucumí.

Richard Ríos y Gustavo Puerta caerían en el Calcio la próxima temporada, pues salieron versiones de que los dos volantes de la Tricolor cambiarían de club y uno de sus posibles destinos es ese país, aunque no se tiene información confirmada sobre negociaciones.

Richard Ríos habló tras quedar en el banco en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán - crédito richardrios.m / Instagram
Richard Ríos ha sido suplente en los dos partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito @richardrios.m / Instagram

El mediocampista del Benfica fue relacionado con el Milan, escuadra que le apuesta a armar una plantilla que sea poderosa en la Serie A y la Europa League, conoce el nivel del jugador en la Primeira Liga y cómo se adaptó rápido al fútbol del Viejo Continente.

Por su parte, Puerta se iría del Racing de Santander, al que ayudó a ascender a la primera división de España, y sus supuestas opciones son la Roma y Atalanta, además del Porto de Portugal, pero solo se definiría eso cuando acabe el Mundial 2026.

Gustavo Puerta
Gustavo Puerta es seguido de cerca por tres equipos de Italia y Portugal - crédito @Glongari/X

Otro dato a tener en cuenta es que Jhon Lucumí cambiaría de club en la siguiente campaña en Italia, pasaría del Bologna a la Juventus, pero el defensor central le dejó claro a la prensa que no piensa en eso actualmente.

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