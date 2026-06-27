Rechazan montajes hechos con IA contra Germán Ávila que lo señalan como “guerrillero”: “La vida debe respetarse siempre”

En el montaje señalan a Ávila como "guerrillero sinvergüenza" - crédito @CesarAl2025/X

Luego de que se conociera la designación del exministro de Hacienda y Crédito Público Germán Ávila como coordinador del equipo de empalme entre el saliente Gobierno con el de Abelardo de la Espriella, presidente electo, en los perfiles públicos de la Presidencia de Colombia se emitió este sábado 27 de junio de 2026 un comunicado en el que se rechazan de manera categórica los montajes falsos y violentos realizados con inteligencia artificial contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El fuerte llamado de atención se publicó luego de que en redes sociales circularon algunos videos de una supuesta entrevista realizada por el periodista Aurelio Suárez al exministro de Hacienda en la que reconocía “con orgullo” ser un guerrillero, además de otras cuestionables expresiones.

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Este fue el llamado de atención realizado a usuarios que publicaron montajes de Germán Ávila - crédito @infopresidencia /X

“Orgullosamente, yo, yo orgullosamente fui guerrillero”, es la expresión que se le atribuyó al alto funcionario.

Además de otros montajes realizados en redes sociales, en el mensaje oficial se afirmó que se trata de una situación grave por las posibles consecuencias que pueden generarse contra las personas en contra de quienes se editan este tipo de contenidos.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad y rigurosidad en la información que se comparte a través de redes sociales y canales digitales. La difusión de contenidos falsos alimenta la intimidación, la desinformación y pone en riesgo la vida de las personas”, se leyó en el mensaje.

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“La vida debe respetarse siempre. No hay lugar para la violencia ni para el uso malintencionado de la IA”, se agregó en la exhortación.

Germán Ávila fue designado como coordinador del equipo de empalme con nuevo gobierno

Horas antes, el presidente Gustavo Petro designó al anterior ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del equipo de empalme encargado de liderar la transición de gobierno.

La Casa de Nariño oficializó la decisión el sábado 27 de junio de 2026 a través de un comunicado difundido por la oficina de comunicaciones.

Tras la designación, se prevé que Ávila y su equipo celebren las primeras reuniones formales con los representantes del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el cargo el 7 de agosto del año en curso.

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En un comunicado oficial, el Gobierno nacional anunció la designación de Germán Ávila Plazas como coordinador del proceso de empalme con la administración electa - crédito Presidencia

El documento emitido por la Presidencia definió el proceso como “un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de la transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia”.

De acuerdo con el comunicado, este grupo técnico ha preparado durante los últimos seis meses una hoja de ruta para la administración entrante y tendrá la misión de garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y establecer los fundamentos de una gestión íntegra y eficiente.

Por parte del equipo entrante, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, fue nombrado director del denominado Empalme Anticorrupción_ “El presidente electo reafirma que la lucha contra la corrupción será una prioridad desde el primer día de su gobierno”, señaló el mensaje divulgado por los voceros del presidente electo.

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El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, harán un empalme con enfoque anticorrupción - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Entre los movimientos más recientes, Abelardo de la Espriella mantuvo un encuentro con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el que el mandatario regional destacó el papel de la región en el resultado electoral. El presidente electo, por su parte, informó que no acudirá a la Casa de Nariño antes de su posesión, lo que genera incertidumbre sobre un eventual encuentro directo con Gustavo Petro antes del cambio de mando.

El proceso de empalme está rodeado por un ambiente de expectativa institucional y en la opinión pública, que observa los primeros pasos de una transición tensa de dos gobiernos que representan visiones opuestas de la realidad del país.

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Durante la jornada del viernes, 26 de junio, el presidente Petro se reunió con el excandidato de izquierda, Iván Cepeda, para definir el empalme y el liderazgo de la oposición durante la administración de De la Espriella en el cuatrienio 2026-2030.