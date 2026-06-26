Figura de la selección de Portugal habló sobre Colombia y Luis Díaz en la previa al partido del Mundial 2026: “Partido con garra”

El delantero del Chelsea de la Premier League es una de las cartas principales en el ataque del español Roberto Martínez-crédito Paul Childs/REUTERS

El 27 de junio de 2026, Colombia enfrentará a Portugal en el estadio de Miami para definir al líder del grupo K de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo del entrenador español Roberto Martínez contará con la presencia de varias figuras determinantes en el ataque, junto a Cristiano Ronaldo: Pedro Neto, Rafael Leão, João Neves, Nuno Medes serán algunas de las cartas que tendrán el campeón de la Nations League.

Justamente el primer futbolista en mención habló a los medios de comunicación sobre lo que será el juego ante el cuadro “Cafetero”, y entregó detalles de la relación con algunos de sus compañeros como Cristiano Ronaldo y Francisco Trincão.

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Pedro Neto explicó que una de las claves del éxito de la selección Colombia se basa en la resiliencia-crédito Paul Childs/REUTERS

En la rueda de prensa previa al juego ante los “Cafeteros”, Neto analizó el desafío que representa enfrentar a Colombia, un equipo que llega al Mundial tras quedarse fuera de Qatar 2022 y alcanzar la final de la Copa América de Estados Unidos en 2024. El atacante del Chelsea de Inglaterra destacó la importancia de la resiliencia como factor clave para el equipo europeo en este decisivo encuentro para llevarse la victoria.

“Nos enfrentaremos a un rival que quedó fuera de Qatar y fue finalista de la Copa América. La clave es la resiliencia, y sabemos que tendremos igualarlos o superarlos en ese aspecto”, dijo de entrada.

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Pedro Neto habló del juego ante Colombia como un partido pasará por la resiliencia-crédito Paul Childs/REUTERS

En sus declaraciones, Neto reconoció el protagonismo de figuras colombianas como Luis Díaz y Daniel Muñoz, aunque insistió en la necesidad de que Portugal mantenga el foco en su propio rendimiento y estrategia durante el partido.

“Díaz ha sido el más comentado, pero no podemos olvidar que Muñoz ya marcó dos goles. Después de eso, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en nuestro juego”, analizó.

El delantero anticipó un duelo cargado de intensidad y pasión, factores que, según explicó, han generado una alta demanda de entradas para el juego en Miami. Neto subrayó la importancia de disfrutar la atmósfera del estadio y buscar el triunfo en un contexto de máxima exigencia.

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“Espero un partido muy animado, con mucha garra. Me gusta mucho eso, y creo que a la gente también, por eso ha habido tanta demanda de entradas. Sobre todo, se trata de disfrutar de este ambiente y salir victoriosos”, expresó.

Neto explicó que además de Luis Díaz, hay que analizar a Daniel Muñoz-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Finalmente, Neto se refirió al ambiente adverso que espera en un estadio repleto de aficionados colombianos. Remarcó que el objetivo principal para Portugal es preservar su identidad futbolística y asegurar el primer puesto del grupo.

“Sabemos que nos enfrentaremos a un ambiente más intenso y a un estadio lleno de colombianos. Pero, sobre todo, debemos mantenernos enfocados en nuestra esencia e identidad para terminar primeros del grupo”, cerró.

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Más reflexiones de Pedro Neto sobre el Mundial 2026

El delantero explicó la importancia de ayudar a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026-crédito Phil Noble/REUTERS

El jugador portugués sostuvo que el plantel celebró los avances de Cristiano Ronaldo y remarcó que existe una motivación especial por acompañarlo en sus metas

“Queremos mucho ayudar a Cristiano a conseguir ese objetivo. Sería muy bueno darle ese último gusto”, afirmó.

Sobre la admiración que despierta el capitán dentro del grupo, Neto respondió que se trata de una percepción compartida por todos. “Pienso que es una opinión unánime en el grupo”, señaló al referirse al peso del delantero en el vestuario.

También dejó una referencia a Neymar, presente en el torneo, al recordar la influencia que tuvo sobre su generación:

“Es un jugador que marcó mucho a mi generación y el hecho de que haya sido más aplaudido que los goles dice mucho. Marcó mucho mi infancia”, declaró.

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Pedro Neto reconoció cómo fue el proceso tras sus duras lesiones con el Wolverhampton de Inglaterra-crédito David Klein/REUTERS

El delantero recordó que atravesó dos lesiones muy graves en el Wolverhampton de Inglaterra y admitió que llegó a pensar que estar en un Mundial podía volverse imposible.

“Sí, fue muy difícil. Felizmente hoy estoy aquí. Siempre creí que un día iba a estar aquí y felizmente lo conseguí”, contó.

Esa experiencia, añadió, moldeó una mentalidad combativa que le da fuerza en los duelos y en el uno contra uno.

“Cuando falte alguna cosa, lo que no puede faltar es actitud. Eso viene mucho de aquello que viví a lo largo de los años”, afirmó.

Neto vinculó además esa trayectoria con el valor emocional de disputar este torneo, después de haberse perdido el Mundial de 2022. Dijo que estar ahora con Portugal es “un motivo de orgullo” y “un sueño de niño”, y que su intención es aprovechar el campeonato y ayudar a llevar el trofeo a su país.

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En esa misma línea, expresó el deseo de que esta Copa del Mundo sea el escenario de su consolidación. Antes de responder, dejó además un mensaje para las víctimas registradas durante el torneo y luego resumió su ambición deportiva: espera que sea “el momento de explotar” para ayudar a Portugal en un partido que considera muy difícil.

Sobre la competencia interna, negó cualquier rivalidad con Francisco Trincão y describió la relación entre ambos como una amistad de larga data desde los tiempos en que compartían la camioneta en el Sporting de Braga.

“No consigo estar a su lado sin estar riéndome. Siempre está haciendo tonterías”, dijo.

Neto añadió que esa relación se traduce en una competencia sana dentro de la selección, en la que ambos quieren jugar pero ponen al equipo por delante. Extendió esa idea al resto del plantel al asegurar que cualquier futbolista está listo para ser titular y que la rotación aplicada por el entrenador hace que todos sientan que tienen un papel importante.

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Así va la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026