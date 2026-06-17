Uzbekistán: así es el país rival de Colombia en el debut del Mundial 2026

La selección uzbeka participó en los Juegos Olímpicos de París 2024-crédito Stephane Mahe/REUTERS-Foto de archivo

Este 17 de junio de 2026, Colombia debutará en su séptima Copa del Mundo en la historia cuando juegue ante Uzbekistán en Ciudad de México a partir de las 9:00 p. m. (hora de nuestro país).

Perteneciente a los países que conformaron a la antigua Unión Soviética en el siglo XX, esta nación ubicada en Asia Central cuenta con una historia interesante desde su cultura y, ahora, con su primer participación en la cita orbital de fútbol más grande del mundo, quiere mostrar su crecimiento en el deporte rey.

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Uzbekistán es uno de los países de mayor producción de metales preciosos en Asia Central-crédito Maxim Shemetov/REUTERS

En primer lugar hay que decir que la capital de Uzbekistán es Tashkent, la ciudad más grande de dicho país y de toda la región de Asia Central (conformada por países como Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán).

La población de Uzbekistán según los datos que ofrece la página estadística en tiempo real sobre temas de población, economía, entre otros temas, Worldmeter, existe a 17 de junio de 2026 un total de casi 38 millones de habitantes en el país (37.705.766), colocándose como el top 50 de países más poblados a nivel mundial.

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En lo que se refiere a la economía, según los datos que entregó la historiadora Teresa Aya y los datos entregados por el portal Euro News (provenientes del Banco Central de Uzbekistán), el país es el séptimo productor de oro a nivel mundial, y las reservas de este metal precioso están aproximadamente avaluadas por un precio de más de 66 mil millones de dólares.

Además producen otros metales como el cobre y el uranio, y desde las relaciones económicas es gran socio de China y Rusia dos de las potencias en el mundo.

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Durante el siglo XIX fue capital de la famosa Ruta de la Seda, la extensa red de rutas comerciales tanto a nivel de tierra como de mar que tuvo China, y que permitía el almacenamiento, transporte e intercambio de mercancías en el Medio Oriente.

Así es Tashkent, la capital de Uzbekistán

El país en su 90% practica el islam como religión principal-crédito Maxim Shemetov/REUTERS

Tashkent, la capital de Uzbekistán, se presenta como una ciudad dinámica donde conviven la modernidad y la tradición. Quien recorre sus calles descubre una urbe salpicada de historia, arquitectura islámica, mercados vibrantes y parques extensos. El viaje suele comenzar en la Plaza de la Independencia, el corazón político y social de la ciudad, rodeada de jardines, fuentes y monumentos que celebran la identidad nacional.

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Los visitantes suelen sentirse atraídos por el Complejo Hazrati Imam, un enclave religioso que reúne mezquitas antiguas, madrasas y el museo que resguarda uno de los ejemplares más antiguos del Corán. Muy cerca, el bazar Chorsu, con su cúpula azul, ofrece una experiencia sensorial entre puestos de especias, frutas secas, dulces y artesanías. Allí, el contacto con los vendedores y los aromas del plov, plato tradicional, invitan a sumergirse en la gastronomía uzbeka.

El centro de Tashkent revela el legado soviético y la elegancia de sus teatros. El Teatro Alisher Navoiy se alza como una de las joyas culturales, donde la ópera y el ballet se alternan con espectáculos folclóricos. Las estaciones del metro, consideradas auténticas galerías subterráneas, sorprenden por su arte y diseño.

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Para quienes buscan actividades al aire libre, las montañas Chimgan y el lago Charvak se encuentran a poca distancia. Una excursión de un día permite disfrutar de paisajes alpinos, paseos en teleférico y deportes acuáticos. En la ciudad, los parques como Tashkent City Park ofrecen áreas verdes, juegos para niños y restaurantes.

La oferta turística se amplía con visitas a museos, como el de Artes Aplicadas, y recorridos arquitectónicos por madrasas históricas como la Kukeldash. Las propuestas familiares incluyen parques temáticos como Magic City Park o Tashkentland, ideales para quienes viajan con niños.

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La ciudad también es punto de partida para excursiones a Samarcanda, Bujará o el Valle de Ferganá, donde la historia de la Ruta de la Seda sigue viva. Los meses de primavera y otoño resultan los más agradables para explorar sus calles y monumentos, cuando el clima acompaña y la vida local se muestra en todo su esplendor.

Samarcanda es otra de las ciudades más importantes de Uzbekistán-crédito Brendan Smialowski/REUTERS

Samarcanda es otra de las ciudades más antiguas y emblemáticas de Asia Central, situada en Uzbekistán. Su nombre evoca historia, cultura y leyendas asociadas a la Ruta de la Seda, el antiguo corredor comercial que conectaba China con Europa. Fundada hace más de dos milenios, Samarcanda fue capital de imperios y punto de encuentro de civilizaciones, lo que la convirtió en un centro de arte, ciencia y comercio.

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Entre sus principales atractivos se destacan la Plaza Registán, rodeada de majestuosas madrasas decoradas con azulejos azules y motivos geométricos; el observatorio de Ulugh Beg, uno de los más avanzados de la antigüedad; y el mausoleo de Tamerlán (Amir Timur), el gran conquistador que estableció su capital en la ciudad. Las mezquitas, mercados y calles de Samarcanda reflejan la riqueza cultural y la diversidad religiosa que caracterizaron a la región.

Hoy, Samarcanda es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y uno de los destinos turísticos más visitados de Uzbekistán, famosa por su arquitectura monumental, su historia milenaria y su papel fundamental en la historia de la Ruta de la Seda.

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El Kurash: el deporte tradicional de Uzbekistán

Dos competidores de kurash se enfrentan sobre la alfombra, utilizando técnicas de agarre tradicionales de Uzbekistán-crédito Athit Perawongmetha/REUTERS

El kurash es una de las formas más antiguas de lucha, con raíces en Asia Central, especialmente en Uzbekistán, donde ha sido practicado durante más de 3.500 años. El término “kurash” significa literalmente “lucha” en idioma uzbeko. Tradicionalmente, se considera más que un deporte, ya que forma parte de las celebraciones y festividades culturales de la región.

Los luchadores, llamados “kurashistas”, visten una chaqueta corta (yakhtak), un pantalón largo (shalvar) y un cinturón (belbog). El combate se realiza sobre una alfombra similar a la de judo.

Solo están permitidos los agarres por la parte superior del cuerpo y el cinturón. No se admiten llaves, estrangulaciones, ni ataques a las piernas. El objetivo es lanzar al adversario de espaldas al suelo.

El puntaje varía según la forma y el control del derribo. El mayor puntaje se otorga cuando el oponente cae completamente de espaldas. Si la caída es parcial o de lado, la puntuación es menor.

Aunque tiene similitudes con el judo y la lucha libre, el kurash se distingue por la prohibición de técnicas de sumisión y la limitación de agarres solo a la parte superior del cuerpo. Esto lo convierte en una disciplina centrada en la proyección y el control, sin combate en el suelo.

Comida tradicional de Uzbekistán: estos son los principales platos de su gastronomía

Cuenta una de las leyendas que el autor del plov, el plato nacional de arroz y joya de la gastronomía uzbeka, presente en la mesa de toda gran celebración en este país centroasiático, fue, ni más ni menos, Avicena (980-1037), el sabio árabe conocido como el príncipe de los médicos. Y es que el manjar, altamente nutritivo, fue ideado por excelso galeno, para favorecer la convalecencia de un hijo del emir de Bujará, y tuvo tal éxito que su popularidad se extendió rápidamente por toda Asia Central. Su nombre original es "palovosh" y reúne las primeras letras de todos sus ingredientes en uzbeko -cebolla, zanahoria, carne, grasa, sal, agua y arroz-, de modo que es imposible olvidarse de alguno de ellos-crédito Kulpash Konyrova/EFE

En Uzbekistán, la comida ocupa un lugar central en la vida cotidiana y en las celebraciones. El aroma del arroz y las especias suele anticipar la llegada del plov, el plato más emblemático del país. En cada familia, la receta varía, pero siempre mantiene su esencia: arroz cocinado con trozos de carne, zanahorias y cebollas en un gran caldero de hierro. El plov no solo es un alimento, representa un símbolo de hospitalidad.

Al caminar por los mercados y las calles, es común ver hornos de barro donde se hornea el non, el pan redondo que nunca falta en la mesa uzbeka. Su corteza dorada y su interior suave lo convierten en el acompañante ideal de cualquier comida.

Las samsa llaman la atención en los puestos callejeros, con su forma triangular y su relleno jugoso de carne y cebolla. Son una opción popular tanto para el desayuno como para un tentempié a cualquier hora del día. Junto a ellas, los shashlik, brochetas de carne asadas al carbón, desprenden un aroma ahumado que invita a probarlas recién salidas de la parrilla.

Brochetas de carne marinada, asadas a la parrilla, normalmente de cordero o ternera, acompañadas de cebolla cruda y pan-crédito @lanocheargentina.oficial/Instagram

En los hogares, el lagman aparece como un plato reconfortante: fideos largos y gruesos, servidos en un caldo espeso con carne y verduras. Los manti, grandes ravioles al vapor, suelen reservarse para ocasiones especiales y se preparan en familia, cada uno colaborando en el relleno de carne y el delicado cierre de la masa.

Las sopas también tienen un lugar destacado. La shurpa, con su caldo fragante y sus trozos generosos de carne y verduras, abre el apetito y reconforta en los días fríos. Los chuchvara, pequeñas empanadillas hervidas, llegan flotando en caldo y recuerdan la influencia de las cocinas vecinas.

En la mesa uzbeka, el té verde acompaña cada bocado, y las ensaladas frescas de tomate, pepino y hierbas aportan contraste y frescura. Cada comida en Uzbekistán es una oportunidad para compartir, conversar y celebrar la riqueza de una tradición culinaria que se transmite de generación en generación.

Estos son los principales equipos de la Liga de Uzbekistán

Este es el equipo más veces campeón de la Liga Uzbeka: FC Pakhator de Tashkent-crédito @Pakhtakor_fc/X

Con una liga conformada por 16 equipos, el fútbol uzbeko cuenta con tres equipos importantes: el Pakhtakor Tahskent, el más veces ganador con 16 títulos de liga, y 14 copas de Uzbekistán, seguido del Netfcih Fergana que cuenta con 6 ligas locales y ocho títulos en total, y el Bunyodkor Tashkent, recientemente uno de los equipos que apareció en las primeras planas del fútbol local.

A continuación, este es el palmarés de títulos de la liga local:

Pakhtakor Tash k ent: 16 ligas

Nefcthi Fergana: 6 ligas

Bunyodkor Tashkent: 5 ligas

Lokomotiv Tashkent: 3 ligas