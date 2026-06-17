Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “El talento siempre estuvo”

Ramón Jesurún habló acerca del cambio que tuvo la selección Colombia en la formación y la mentalidad de los jugadores-crédito Luisa González/REUTERS

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia debuta en el Mundial de la FIFA de Norteamérica cuando se enfrente a Uzbekistán en el estadio de Ciudad de México.

En este contexto, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), habló con Caracol Radio sobre las expectativas que tiene con el debut del cuadro “Cafetero”, y envió un mensaje de motivación de cara a lo que vendrá para las nuevas generaciones que vistan la camiseta amarilla de Colombia.

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Ramón Jesurún explicó que en los últimos años la mentalidad del jugador colombiano ha cambiado-crédito Luisa González/REUTERS

Al ser consultado sobre lo que será el debut de la selección Colombia, Jesurún no ocultó sus nervios previo al duelo ante los “Lobos Blancos” de Uzbekistán, y agregó que ‘el futbolista colombiano’ ha mejorado en aspectos como la disciplina táctica gracias al crecimiento del balompié nacional.

“Un poco tensionado, pero con un desbordado optimismo. La indisciplina del futbolista colombiano cesó mucho, pero existe la indisciplina táctica, pero mejoramos en ello, porque el talento siempre estuvo, desde hace 50-60 años tenemos ello, pero hoy hay más herramientas, profesionalismo y competencia internacional”, dijo.

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Además sacó a relucir los últimos resultados tanto de las categorías masculinas como femeninas en los últimos años al llegar a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, y la Copa América Femenina de Ecuador 2025:

“Los resultados demuestran que en las últimas dos Copas América (masculina y femenina), la que perdimos ante Brasil y ante Argentina, por lo que estamos cerca. Entiendo a la gente que nos dicen que falta para ganar”, comentó.

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En otro tramo de la charla, Jesurún describió cómo funcionan los espacios de decisión en la FIFA:

“Las reuniones son unas en donde no hay diferenciación del concepto del país de donde uno proceda. Es un comité consultor, asesor y decisorio donde se ratifican las grandes medidas de la FIFA, pero todos tenemos una libre participación”, explicó.

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Ramón Jesurún aclaró la polémica con el delantero Julián Quiñones

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre el tema de la nacionalización de Julián Quiñones-crédito Raquel Cunha/REUTERS

El 11 de junio de 2026, Ramón Jesurún afirmó que el delantero colombo-mexicano Julián Quiñones sí fue convocado por el cuerpo técnico deColombia, pero eligió representar a México, una decisión que volvió al centro del debate después de que el atacante marcó en la victoria mexicana 2-0 ante Sudáfrica en el inicio del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

La aclaración llegó el 13 de junio de 2026, cuando el periodista René Whedeking, de Win Sports, expuso la versión de Jesurún sobre el caso. SegúnWin Sports, el directivo sostuvo que Néstor Lorenzo llamó personalmente al futbolista y lo incluyó en sus planes, aunque el jugador después comunicó que prefería jugar con la selección mexicana.

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“Julián Quiñones estuvo en consideración. El técnico, personalmente, lo llamó y lo convocó. Inicialmente, él aceptó, pero después se comunicó y expresó que prefería jugar con la selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo. La decisión de Julián Quiñones fue personal: eligió representar a México. Esa decisión debe respetarse”, dijo Jesurún.

Jesurún extendió esa explicación al caso del defensor colombo-español Christian Mosquera, hoy jugador del Arsenal de Inglaterra. En la charla con Win Sports, el presidente de la federación señaló que el asistente Amaranto Perea habló con el zaguero, pero que el jugador dejó claro que su aspiración era jugar con España.

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“Lo mismo sucedió con el jugador Mosquera. La selección de España mostró interés, aunque finalmente no fue convocado. En ese proceso, Amaranto Perea conversó con él y el jugador manifestó claramente: “Mi sueño es jugar con la selección española”. Es entendible, ya que nació, creció y se formó allá”, dijo Jesurún, según Win Sports.

El dirigente remató su explicación con una tesis común tanto para el caso de Mosquera como el de Quiñones:

“En ambos casos, el cuerpo técnico realizó el acompañamiento y el pedido correspondiente. La ausencia de estos jugadores se debe única y exclusivamente a su decisión personal, que debe ser respetada”, agregó, según Win Sports.

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Ese planteamiento responde de forma directa a la pregunta que dejó instalada el gol de Quiñones en el Mundial: Colombia sí intentó sumarlo. La federación y el entrenador hicieron el contacto, pero el atacante optó por México.