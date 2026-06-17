Hinchas de la Selección Colombia hacen sus promesas si gana ante Uzbekistán: “Me separo de mi marido”

Desde separarse de su marido, hasta el voto por uno y el otro candidato en las elecciones presidenciales, los hinchas de la Tricolor hicieron sus promesas de cara al debut en la Copa del Mundo - crédito Diego Suárez/Infobae

Llegó el día. La Selección Colombia debutará en la Copa del Mundo 2026 el miércoles 17 de junio cuando enfrente a su similar de Uzbekistán a partir de las 9:00 p. m. y regresará a disputar un partido de la máxima cita orbital después de ocho años, la última vez fue el 3 de julio de 2018, en los octavos de final de Rusia 2018 enfrentando a Inglaterra. El rival en esta ocasión es asiático, y de acuerdo al valor de cada plantilla y calidad de los jugadores, inferior en el papel.

Esa superioridad hace que los hinchas de la Tricolor estén ilusionados con que la Tricolor comience con pie derecho el Mundial 2026. Así lo demostraron quienes fueron consultados por Infobae Colombia en las calles del centro de Bogotá: “Yo creo que hoy ganamos 2-1, con goles de Luis Díaz y James Rodríguez”, dijo Laura Rodríguez, una ciudadana que estaba atendiendo su establecimiento de ropa, mientras atendía a este medio. “Si se da ese resultado, prometo ser más juiciosa”, siguió diciendo. Un poco en línea con lo que le había sugerido prometer una de las personas que la acompañaba: “Prometa que no va tirarse más materias en la universidad”, le sugirió.

PUBLICIDAD

No fue la única que prometió tener mayor disciplina en su vida si la Selección Colombia se impone hoy ante Uzbekistán. José López, otra de las personas que atendía su tienda en el centro, aseguró: “Ganamos 1-0 y por eso seré más juicioso. El gol será de Luis Javier Suárez”, dijo.

Las promesas de los hinchas de la Selección Colombia si el equipo gana ante Uzbekistán en el debut de la Copa del Mundo 2026. Desde volver con la ex pareja, hasta volverse más juiciosa - crédito Diego Suárez/Infobae

El voto por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, si gana la Selección Colombia

Las promesas fueron de todo tipo. Así como los anteriormente mencionados prometieron tener más juicio en su vida, otros optaron por dejar en vilo su relación marital. Fue el caso de Clemencia Ordóñez, quien aseguró: “Me separo de mi marido y estoy segura que ganaremos 2-0″, dijo. En contravía de esa promesa, una de las personas que se encontraba hablando con Ordoñez antes de ser consultada por Infobae, prometió: “Me caso con mi novio si ganamos, mi marcador es 2-1″, dijo.

PUBLICIDAD

Las promesas también tuvieron un tinte político. Hugo Ordoñez, de acento costeño, se encontraba en la Plaza de Bolívar, en todo el centro de la capital, cuando prometió: “Vamos a ganar 2-1 con goles de Luis Suárez y James Rodríguez y si se da ese resultado, prometo mi voto por el Tigre, Abelardo de la Espriella”, aseguró. Incluso, hubo una persona que prometió tener mayor rendimiento en su trabajo con el potencial triunfo de la Selección Colombia. “Prometemos que venderemos más mañana si hoy ganamos. Vamos a vender el doble, y además votaré por Iván Cepeda”, dijo Ricardo Ruíz, que estaba con un micrófono y un bafle de gran tamaño invitando a la gente a entrar su tienda de ropa.

Colombia jugará ante Uzbekistán en la noche del 17 de junio - crédito Infobae

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia debutando en los Mundiales?

Ese optimismo concuerda con el expresado por otros hinchas de la Selección Colombia el día de la despedida en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, el pasado 2 de junio, también en la ciudad de Bogotá, cuando al ser consultados por Infobae Colombia, todos aseguraron que Colombia clasificará a la segunda fase de la Copa del Mundo 2026, algunos dijeron que llegaría hasta cuartos de final, e incluso hubo una persona que la instaló en la semifinal del torneo. Lo que le garantizaría al equipo disputar ocho partidos, el objetivo que se han establecido los jugadores de acuerdo a lo expresado en diferentes zonas mixtas y entrevistas.

PUBLICIDAD

Colombia debutará por séptima vez en una Copa del Mundo. Solamente ha ganado en dos ocasiones, en Italia 1990, cuando le ganó 2-0 a los Emiratos Árabes Unidos, y el muy recordado partido ante Grecia, 3-0, en Brasil 2014. Ahora el rival será Uzbekistán, el primero del sueño mundialista para la Tricolor en el Mundial 2026.

Yerry Mina el jugador que más se comentó dentro de los que sobraron, Sebastián Villa dentro de los que más hicieron falta - crédito Camilo Zabaleta/Infobae