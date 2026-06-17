Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026

Colombia jugará su séptima Copa del Mundo en la historia, y será su tercera vez enfrentando a un rival del continente asiático-crédito Luisa González/REUTERS

La espera terminó: este 17 de junio de 2026 la selección Colombia debuta en su séptima Copa del Mundo a partir de las 9:00 p. m. (hora local, de Ecuador y Perú), 11:00 p. m. (hora de Argentina), 4:00 a. m. (hora de España) ante Uzbekistán en el estadio de Ciudad de México.

El técnico Néstor Lorenzo habló en la sede del Club América sobre lo que será el plan de juego y el trabajo que hará frente al equipo dirigido por el italiano Fabio Cannavaro. Además, en medio de los rumores que circulan en la prensa, el 16 de junio de 2026 se conoció, a través del periodista Antonio Casale, el posible equipo titular que parará ante los “Lobos Blancos” (apodo de Uzbekistán).

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El cuadro "Cafetero" tendría la inclusión del volante del Racing de Santander de España, Gustavo Puerta-crédito @CasaleSports/X

En su cuenta de X, el 16 de junio de 2026, el comunicador del programa ESPN Mundial compartió el posible once inicial de la Tricolor, que incluiría al volante Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander de España, equipo que disputará la primera división en la temporada 2026-2027.

Por otra parte, James Rodríguez también estaría en desde el primer minuto, lo que ratificaría la confianza de Néstor Lorenzo en el capitán de la Tricolor. A continuación, así formaría el cuadro “Cafetero”:

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Porteros: Camilo Vargas (Atlas FC de México)

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace de Inglaterra), Davinson Sánchez (Galatasaray de Turquía), Jhon Lucumí (Bolonia de Italia), Johan Mojica (Mallorca de España)

Volantes: Gustavo Puerta (Racing de Santander de España), Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra), James Rodríguez (sin equipo)

Delanteros: Jhon Arias (Palmeiras de Brasil), Luis Suárez (Sporting Lisboa de Portugal), Luis Díaz (Bayern Múnich de Alemania)

Director técnico: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo habló en la previa del partido entre Uzbekistán vs. Colombia

La selección Colombia jugará ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026-crédito Luisa González/REUTERS

El técnico Néstor Lorenzo dijo que quiere ser campeón del Mundo con Colombia antes que tarde, en la víspera del debut ante Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026, y vinculó ese objetivo con el momento del país:

“Sabemos que se necesita un motivo para sonreír y por eso queremos jugar bien”, afirmó en la rueda de prensa previa, organizada por la FIFA.

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El encuentro marcará el inicio de un torneo en el que, de acuerdo con ese medio, los jugadores aspiran a llegar hasta la instancia final.

“Cada torneo y experiencia es distinta, pero lo cierto es que quiero ser campeón del mundo y ojalá llegue lo antes posible”, dijo Lorenzo.

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El entrenador argentino sostuvo además que conoce la identidad futbolística del país después de tres años al frente del equipo y otros seis como asistente de José Néstor Pekerman:

“Dentro del grupo hablamos mucho de la identidad y esencia de Colombia como punto de partida para representar al país, queremos respetar esa tradición. Sabemos que se necesita un motivo para sonreír y por eso queremos jugar bien, pero no es fácil”.

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La actualidad de James Rodríguez en el Mundial de 2026 y el once inicial será un misterio hasta el arranque

El mediocampista colombiano James Rodríguez durante la segunda mitad del partido amistoso entre Colombia y Jordania, el domingo 7 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)

Sobre el capitán colombiano, Lorenzo afirmó que James Rodríguez llega “bien” al Mundial 2026 y que su evolución física ha sido favorable. El seleccionador vinculó ese estado con las condiciones técnicas del mediocampista y con una lectura distinta sobre el esfuerzo dentro del campo.

“James llega bien. Ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico y sus condiciones hacen que no tenga que correr tanto como los demás para hacer cosas importantes”, dijo.

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Lorenzo afirmó que todavía no les comunicó a sus jugadores cuál será la formación titular para el primer partido del Mundial.

Consultado sobre si se parecerá al equipo utilizado en el amistoso más reciente frente a Jordania, evitó dar una confirmación y se limitó a responder:

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“Estamos bien y estoy feliz”, dijo.

Antes del estreno, Lorenzo también reveló el mensaje que les transmite a los 26 convocados para el torneo:

“Les digo que disfruten y agradezcan, pero sobre todo que se hagan matar por la camiseta. Ese es nuestro concepto principal y los 26 jugadores que convocamos para este Mundial lo cumplen a raja tabla”, explicó.

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