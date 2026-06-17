Colombianos y extranjeros viven la previa del debut de la Tricolor en la Copa del Mundo

Colombia manda saludos a la Policía Nacional de la Ciudad de México y hacen una porra juntos. Miembros de la Policía Nacional de la CDMX y Colombia se organizan para una foto y una porra. (infobae)

La ausencia de Colombia en la Copa del Mundo de 2022 y la cantidad de cafeteros radicados en Norteamérica ha hecho que la previa del debut de los dirigidos por Néstor Lorenzo se convierta en una fiesta en las calles de la capital mexicana.

Antes del partido entre Colombia y Uzbekistán, que se disputará a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Azteca, uno de los más importantes de la historia (ha albergado dos finales del mundo), hinchas con la camiseta de la Tricolor han llenado las calles aledañas al escenario deportivo.

PUBLICIDAD

Infobae captó cómo se vive la previa del primer partido de Colombia en la fase de grupos, en la que comparte cuadrangular con República Democrática del Congo y Portugal, que igualaron en el primer compromiso de la jornada.

Colombia jugará ante Uzbekistán en la noche del 17 de junio - crédito Infobae

En los alrededores del estadio y las zonas para fanáticos que ha organizado la FIFA para aquellos que no tienen entradas para el partido, los colombianos han protagonizado bailes y cánticos que han llamado la atención de mexicanos y extranjeros.

PUBLICIDAD

Turistas europeos se han dejado contagiar de la alegría de los colombianos y han sido vistos con la indumentaria de la Tricolor, que tiene en Luis Díaz, James Rodríguez y compañía la esperanza de más de 50 millones de ciudadanos.

Algunos seguidores de Colombia han sorprendido por tener disfraces o diferentes prendas que han llamado la atención de hinchas de otros equipos que se han acercado al estadio Azteca para vivir la previa del que será el último partido de la primera fecha del mundial.

PUBLICIDAD

Colombianos han llegado a México para disfrutar de la fiesta del fútbol - crédito Infobae

Se estima que más de 100.000 colombianos viajaron a Norteamérica para acompañar a la Selección, que para la segunda fecha se trasladará hasta Guadalajara, en donde enfrentará a República Democrática del Congo en el estadio Akron. A los que viajaron desde Colombia se suman más de 20.000 cafeteros que hay radicados en México, de los cuales el 35% se concentra en Ciudad de México, en donde la Tricolor debutará ante Uzbekistán.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Colombia disputará un partido del Mundial en territorio mexicano, puesto que la nación cafetera no clasificó a la cita orbital en 1970 y 1986, ocasiones en las que el torneo se desarrolló en este país.

PUBLICIDAD

Los seguidores hinchas que llegaron hasta la capital mexicana inician sus festejos previos al partido. (Infobae)

Los jugadores de la selección han sentido el cariño de los hinchas que han llegado a Ciudad de México, esto fue confirmado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, que en la rueda de prensa previa al partido afirmó que el equipo tiene un compromiso con los colombianos.

“El mensaje es el de siempre, que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a esta cita mundialista después de ocho años, tenemos ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Se da de manera natural, los muchachos han dado todo en la cancha, juegan con el corazón, eso le llega a la gente. La prensa tiene que estar acompañando siempre, a veces se da poca información, pero no es a propósito. Hay que estar unidos, Colombia va a afrontar un reto muy importante“, declaró Lorenzo.

PUBLICIDAD

Lorenzo también habló de lo que representa jugar el debut en el estadio Azteca y recordó lo que hizo su compatriota, Diego Armando Maradona, en el Mundial de 1986 en ese escenario.

“Es un estadio mítico. Te emociona con pisar el césped y saber que ahí vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En ese momento yo estaba en las selecciones juveniles de Argentina. Lo viví muy de cerca porque entrenaba con el equipo mayor en el 86. Lo tengo en el corazón ese mundial. Recordar lo que hizo Diego y todos los muchachos es maravilloso”.

PUBLICIDAD