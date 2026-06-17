Carlos Antonio Vélez habló en la previa del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “Imponerse con autoridad”

El comentarista explicó que pese a las dificultades de comenzar el debut mundialista, Colombia tiene que ganar ante el cuadro uzbeko- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia debutará en el Mundial de la FIFA de Norteamérica ante Uzbekistán en Ciudad de México.

Por esa razón, el comentarista y analista Carlos Antonio Vélez se refirió en su programa Palabras Mayores, de Win Sports, a la exigencia que tendrá la Tricolor en su partido ante el cuadro asiático.

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Vélez criticó las palabras de Néstor Lorenzo refiriéndose a que cuenta con cinco figuras en el cuadro "Cafetero" - crédito Jesús Aviles/Infobae

En su espacio hizo alusión al sorpresivo empate que tuvo España ante Cabo Verde y comparó a la “Roja” con respecto a Colombia, aclarando que la nómina “Cafetera” tiene las herramientas suficientes para ganar cualquier partido.

“España es un equipo que te puede complicar con muy poco, porque técnicamente son muy pobres. Ellos sí meten, meten mucho. Son jugadores muy físicos, pero tienen un poder ofensivo muy limitado. Lorenzo ayer hablaba de cinco grandes jugadores, pero no los tiene. Mencionaba unos carriles… Si uno se deja, es lógico que eso va a pasar. Colombia hoy tiene que imponerse con autoridad", dijo.

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Además aclaró que sí los jugadores de la selección Colombia están en un buen día para jugar, el equipo de Néstor Lorenzo puede llegar a vencer a cualquier rival:

“Quiero cerrar con lo que siempre he repetido: si nuestros jugadores, los cinco o seis que todos conocemos —los dos Luchos, Gustavo, Arias, Davinson, Muñoz—, y sigo confiando plenamente en Muñoz, están en un buen día, le ganamos a cualquiera. A cualquiera. También, si no están en su mejor día, bueno… toco madera. Pero vienen bien y no hay razón para que estén mal", mencionó.

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Y añadió: “Hoy es importante empezar bien. En el primer partido de un Mundial no se gana ni se pierde nada, pero sí es fundamental arrancar con confianza. Si el adversario es accesible, hay que aprovecharlo. No hay rivales fáciles, pero si es más cómodo que otros, hay que sacarle provecho”, completó.

La posición de Carlos Antonio Vélez sobre la confianza que tiene con respecto a la selección Colombia, el 16 de junio de 2026 en su espacio de debate de Palabras mayores de Win Sports, detalló que Uzbekistán no es un equipo que marque diferencia:

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“Porque la diferencia es grande, muy grande, y se va a notar. Si hacemos las cosas bien, se va a notar, como ya lo hizo Noruega, como lo hizo Alemania, como lo hicieron esos equipos. No me digan, entonces, que de la noche a la mañana Uzbekistán se convirtió en la potencia futbolística del mundo. No, tampoco. No, no, no exageren. A mí no me gusta que me mientan, que me engañen. No, a mí no me engañen. De verdad, me molesta”, dijo.

Fabio Cannavaro elogió a la selección Colombia

La selección Colombia y el cuadro uzbeko jugarán por primera vez en la historia-crédito Toby Melville/REUTERS-Foto de archivo

En la previa del partido, Fabio Cannavaro (excampeón del mundo en Alemania 2006) habló sobre lo que significará jugar en el grupo K del Mundial 2026:

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“Colombia y Portugal son dos equipos que están entre los primeros veinte del ranking FIFA. Díaz y James son jugadores icónicos. Siempre es muy complicado enfrentarse a futbolistas así, porque pueden cambiar un partido en cualquier momento. Por eso, debemos tener mucho cuidado con ellos”, analizó.

Y añadió: “Colombia también cuenta con otros jugadores que pueden causar daño y marcar goles. He analizado mucho al equipo: juega bien, lucha hasta el final y no deja espacios. Tienen dos defensores muy buenos, laterales que atacan y defienden bien, y mediocampistas que luchan y también buscan el gol. En ataque tienen tres jugadores peligrosos. Es un equipo completo, y junto a Portugal, favorito en este grupo”, completó.

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Estos son los dorsales con los que jugarán los 26 jugadores de la selección Colombia

FOTO DE ARCHIVO. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo, habla en una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 14 de mayo, 2026 REUTERS/Luisa González

David Ospina. Daniel Muñoz. Jhon Lucumí. Santiago Arias. Kevin Castaño. Richard Ríos. Luis Díaz. Jorge Carrascal. Jhon Córdoba. James Rodríguez. Jhon Arias. Camilo Vargas. Yerry Mina. Gustavo Puerta. Juan Camilo Portilla. Jefferson Lerma. Johan Mojica. Willer Ditta. Juan Camilo “Cucho” Hernández. Juan Fernando Quintero. Jaminton Campaz. Deiver Machado. Davison Sánchez. Álvaro Montero. Luis Suárez. Carlos Andrés Gómez.