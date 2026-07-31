Colombia
Agregar Infobae enGoogle

“No pueden continuar”: De la Espriella alista estrategia tras asesinato de tres exmilitares

El presidente electo citó un consejo de seguridad en Cali para presentar una estrategia contra grupos armados en Cauca tras el crimen de tres oficiales en retiro

El asesinato de tres oficiales en retiro en una vía del Cauca provocó el pronunciamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien anunció que presentará una estrategia de seguridad para esa región apenas inicie su gobierno. REUTERS/Sergio Acero
El asesinato de tres oficiales en retiro en una vía del Cauca provocó el pronunciamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien anunció que presentará una estrategia de seguridad para esa región apenas inicie su gobierno. REUTERS/Sergio Acero
Guardar

El asesinato de tres oficiales en retiro en una vía del Cauca provocó el pronunciamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien anunció que presentará una estrategia de seguridad para esa región apenas inicie su gobierno. El hecho ocurrió en la carretera que conecta a los municipios de Silvia y Totoró, mientras las víctimas realizaban un recorrido en bicicleta.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, los exintegrantes de las Fuerzas Militares fueron identificados como el coronel en retiro Osorio, el mayor en retiro Sánchez y el mayor en retiro Amórtegui. Los tres transitaban por la vía pública cuando fueron interceptados por desconocidos en esta zona del suroccidente del país.

PUBLICIDAD

A través de sus canales oficiales, De la Espriella rechazó el crimen y lanzó una advertencia contra las estructuras ilegales que mantienen presencia en el territorio. “Los grupos armados ilegales no pueden continuar actuando con impunidad en el territorio nacional contra los ciudadanos colombianos”, afirmó el presidente electo.

El mensaje del próximo jefe de Estado se produjo en medio de nuevas alertas por la situación de seguridad en el Cauca, un departamento golpeado por ataques contra civiles, líderes sociales, miembros de la Fuerza Pública y exuniformados.

Soldados asesinados
Soldados asesinados

Consejo de seguridad en Cali

De la Espriella anunció que el próximo 7 de agosto encabezará un consejo de seguridad en Cali, donde presentará la hoja de ruta para enfrentar la violencia en el suroccidente del país. Según dijo, la estrategia empezará a aplicarse desde el 8 de agosto.

PUBLICIDAD

El 7 de agosto, en el Consejo de Seguridad que celebraremos en Cali, presentaremos la estrategia para comenzar a aplicarla desde el 8 de agosto”, sostuvo.

El presidente electo también dirigió instrucciones al general Mora para avanzar en la planificación de operaciones en el departamento del Cauca. Su mensaje apuntó a acelerar las acciones de control territorial y a responder al avance de grupos armados ilegales que operan en corredores rurales y vías estratégicas.

El asesinato de los tres oficiales en retiro aumentó la presión sobre el nuevo Gobierno, que llegará con el reto de mostrar resultados tempranos en seguridad. El caso también puso el foco en las vías del Cauca, donde las autoridades deberán reforzar labores de inteligencia, presencia institucional y prevención de nuevos ataques.

De la Espriella expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que las acciones operativas buscarán restablecer el orden institucional y la presencia pública en las zonas afectadas por la violencia.

Muerte de militares en Colombia - crédito Colprensa
Muerte de militares en Colombia - crédito Colprensa

Investigan responsables del ataque

Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el corredor vial entre Silvia y Totoró. Las unidades de inteligencia adelantan labores de campo para identificar a las estructuras armadas responsables del ataque contra los tres exintegrantes de la Fuerza Pública.

Por ahora, no se ha informado una autoría oficial. La prioridad de las autoridades será reconstruir el recorrido de las víctimas, establecer quiénes las interceptaron y determinar si el crimen hizo parte de una acción planificada por alguna estructura ilegal con presencia en la zona.

El pronunciamiento de De la Espriella también busca enviar una señal política antes de su posesión. Su mensaje insiste en que los grupos armados no pueden seguir actuando con impunidad y que el Cauca será uno de los primeros escenarios de intervención en materia de seguridad.

El nuevo Gobierno tendrá que convertir ese anuncio en medidas concretas desde el inicio de su mandato. La estrategia que se presente en Cali deberá responder no solo al asesinato de los tres exmilitares, sino a un clima de violencia que mantiene bajo presión a comunidades, autoridades y corredores estratégicos del suroccidente colombiano.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaCaucaexmilitares asesinadosgrupos armadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa Bogotá: evita multas este viernes

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Bogotá: evita multas este viernes

Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 30 de julio de 2026: número ganador

Este popular juego cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 30 de julio de 2026: número ganador

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 30 de julio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 30 de julio

Defensoría exige plan urgente por brote de tuberculosis en cárcel El Pedregal de Medellín

La entidad pidió medidas inmediatas de bioseguridad, separación de casos y atención médica para proteger a más de 4.500 personas privadas de la libertad

Defensoría exige plan urgente por brote de tuberculosis en cárcel El Pedregal de Medellín

Medicamentos salen más caros al bolsillo: compras directas suben 24,3 % por fallas de EPS

Un informe de ASINFAR muestra que más pacientes están pagando en farmacias los tratamientos que no reciben a tiempo por el sistema de salud

Medicamentos salen más caros al bolsillo: compras directas suben 24,3 % por fallas de EPS
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Karol G fue señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

Esperanza Gómez relató cómo fue la última vez que vio a su mamá: “No la odiaba, pero tampoco la amaba”

Deportes

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River Plate: fecha y hora confirmada para la serie de Copa Sudamericana 2026

Yaser Asprilla fracasó en Galatasaray y se despediría de Europa: lo buscaría un equipo de Brasil