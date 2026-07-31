“No pueden continuar”: De la Espriella alista estrategia tras asesinato de tres exmilitares

El asesinato de tres oficiales en retiro en una vía del Cauca provocó el pronunciamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien anunció que presentará una estrategia de seguridad para esa región apenas inicie su gobierno. REUTERS/Sergio Acero

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El asesinato de tres oficiales en retiro en una vía del Cauca provocó el pronunciamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien anunció que presentará una estrategia de seguridad para esa región apenas inicie su gobierno. El hecho ocurrió en la carretera que conecta a los municipios de Silvia y Totoró, mientras las víctimas realizaban un recorrido en bicicleta.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, los exintegrantes de las Fuerzas Militares fueron identificados como el coronel en retiro Osorio, el mayor en retiro Sánchez y el mayor en retiro Amórtegui. Los tres transitaban por la vía pública cuando fueron interceptados por desconocidos en esta zona del suroccidente del país.

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A través de sus canales oficiales, De la Espriella rechazó el crimen y lanzó una advertencia contra las estructuras ilegales que mantienen presencia en el territorio. “Los grupos armados ilegales no pueden continuar actuando con impunidad en el territorio nacional contra los ciudadanos colombianos”, afirmó el presidente electo.

El mensaje del próximo jefe de Estado se produjo en medio de nuevas alertas por la situación de seguridad en el Cauca, un departamento golpeado por ataques contra civiles, líderes sociales, miembros de la Fuerza Pública y exuniformados.

Soldados asesinados

Consejo de seguridad en Cali

De la Espriella anunció que el próximo 7 de agosto encabezará un consejo de seguridad en Cali, donde presentará la hoja de ruta para enfrentar la violencia en el suroccidente del país. Según dijo, la estrategia empezará a aplicarse desde el 8 de agosto.

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“El 7 de agosto, en el Consejo de Seguridad que celebraremos en Cali, presentaremos la estrategia para comenzar a aplicarla desde el 8 de agosto”, sostuvo.

El presidente electo también dirigió instrucciones al general Mora para avanzar en la planificación de operaciones en el departamento del Cauca. Su mensaje apuntó a acelerar las acciones de control territorial y a responder al avance de grupos armados ilegales que operan en corredores rurales y vías estratégicas.

El asesinato de los tres oficiales en retiro aumentó la presión sobre el nuevo Gobierno, que llegará con el reto de mostrar resultados tempranos en seguridad. El caso también puso el foco en las vías del Cauca, donde las autoridades deberán reforzar labores de inteligencia, presencia institucional y prevención de nuevos ataques.

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De la Espriella expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que las acciones operativas buscarán restablecer el orden institucional y la presencia pública en las zonas afectadas por la violencia.

Muerte de militares en Colombia - crédito Colprensa

Investigan responsables del ataque

Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el corredor vial entre Silvia y Totoró. Las unidades de inteligencia adelantan labores de campo para identificar a las estructuras armadas responsables del ataque contra los tres exintegrantes de la Fuerza Pública.

Por ahora, no se ha informado una autoría oficial. La prioridad de las autoridades será reconstruir el recorrido de las víctimas, establecer quiénes las interceptaron y determinar si el crimen hizo parte de una acción planificada por alguna estructura ilegal con presencia en la zona.

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El pronunciamiento de De la Espriella también busca enviar una señal política antes de su posesión. Su mensaje insiste en que los grupos armados no pueden seguir actuando con impunidad y que el Cauca será uno de los primeros escenarios de intervención en materia de seguridad.

El nuevo Gobierno tendrá que convertir ese anuncio en medidas concretas desde el inicio de su mandato. La estrategia que se presente en Cali deberá responder no solo al asesinato de los tres exmilitares, sino a un clima de violencia que mantiene bajo presión a comunidades, autoridades y corredores estratégicos del suroccidente colombiano.