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Periodista argentino no dejó pasar la derrota de Atlético Nacional y señaló a uno de los referentes del equipo: “El boludo del día es Alfredo Morelos”

Adrián Magnoli apuntó contra Morelos y aseguró que el delantero desperdició una ocasión decisiva desde el punto penal. También afirmó que, a su juicio, la mayor tensión se reflejó en el trato del jugador con sus compañeros durante toda la serie

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- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La derrota de Atlético Nacional ante Junior en la final de la Liga BetPlay, que le negó un nuevo título en el fútbol colombiano, dejó el foco puesto en Alfredo Morelos. No solo por el penal errado a los 60 minutos, sino por su conducta con sus propios compañeros, que el periodista argentino Adrián Magnoli cuestionó con dureza.

En su editorial del programa Morningol, para el Diario As, Magnoli sostuvo que la jugada desde los once metros podía alterar por completo el partido, porque todavía quedaba media hora más el descuento. El periodista afirmó que, de convertir, el delantero podía hacer que “se viniera el mundo abajo” para el equipo de Barranquilla.

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La crítica no se detuvo solo en esa ejecución, pues el extranjero mencionó que lo que menos le gustó del jugador fue “tu actitud, Morelos, en los 180 minutos”, en referencia al cruce completo de la serie.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
La derrota de Atlético Nacional ante Junior en la final de la Liga BetPlay que le negó otro título en el fútbol colombiano dejó un foco puntual sobre el jugador Alfredo Morelos -crédito David Jaramillo/Colprensa

Magnoli habló y apuntó contra el Morelos y dijo que el delantero desperdició una ocasión decisiva desde el punto penal y reveló que, para él, la tensión mayor estuvo en el trato del jugador con sus compañeros durante toda la llave.

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Durante su comentario en Diario As, planteó el peso específico de la jugada en el desarrollo del encuentro. “Patear un penal, pedir la pelota en un momento fantástico, sesenta minutos, metías ese penal, Morelos, y se venía el mundo abajo para Junior de Barranquilla”.

El periodista enfatizó además que el contexto del partido hacía más relevante esa acción. “Iban sesenta minutos, todavía faltaba media hora más el descuento. Entonces, había muchísimas posibilidades”.

El eje principal de su editorial apareció cuando dejó de hablar de la definición y pasó a la convivencia dentro del equipo. “No me gustó tu actitud, Morelos, en los ciento ochenta minutos”, añadió el argentino.

Retrato artístico estilo acuarela del futbolista Alfredo Morelos, con piel morena, cabello oscuro, y camiseta a rayas verdes y blancas, sobre un fondo azul difuminado.
Una impresionante ilustración estilo acuarela presenta al futbolista Alfredo Morelos, conocido por su trayectoria en Atlético Nacional, luciendo la camiseta del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, describió una secuencia de gestos que, según su relato, se repitieron durante la serie. “Tu actitud de manotear permanentemente a tus mismos compañeros, a los rivales, realmente te lo aplaudo. Porque hablarles, ponerles el cuerpo, hablar, poner ese gesto siempre delante de los jugadores, el gesto así adusto, de malo y todo lo otro, te la compro, Morelos, te la compro. Pero a tus compañeros no”.

La observación del periodista incluyó un episodio puntual del partido de vuelta. “El regaño que tuviste durante ciento ochenta minutos cuando terminó el primer tiempo ayer manoteándole a Haydar, manoteándote a alguno de los jugadores, saliendo corriendo al camerino, cuando el técnico te fue a saludar, le tiraste la mano así, después no saludaste más a nadie”.

Además del aspecto anímico, Magnoli sumó una objeción sobre el partido de Morelos en términos de juego. Antes de cerrar su comentario, señaló que no entendió su desplazamiento hacia los costados en lugar de fijarse en el centro del ataque.

Alfredo Morelos fue titular en el duelo frente a Atlético Nacional- crédito @nacionaloficial/X
Alfredo Morelos fue titular en el duelo de Atlético Nacional vs. Junior en la final de la Liga BetPlay - crédito @nacionaloficial/X

“Me encantaría que cambies un poquito la actitud, porque sos un grandísimo jugador: cómo ponés el cuerpo, cómo rematás, cómo encontrás los espacios. No te entendí ayer por qué te tiraste mucho a las bandas”.

Como apreciaciones finales, el periodista incluso ensayó una posible explicación táctica, aunque marcó que no funcionó. “Quizá para arrastrar la marca y para que Sarmiento y Uribe entraran como falsos nueve, pero vos tirándole centro a ellos no quedó bien”.

Con ese recorrido, Magnoli cerró su editorial con una descalificación directa sobre el delantero de Atlético Nacional. “Alfredo Morelos, el boludo del día, es para vos”, dijo al medio Diario As.

La intervención de Adrián Magnoli sobre Alfredo Morelos se enfocó en aspectos de comportamiento y toma de decisiones durante la final, dejando en evidencia que la evaluación del periodista va más allá de lo futbolístico y abarca la influencia del delantero dentro del grupo y en momentos determinantes del partido.

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