La Dimayor rechazó los actos violentos de hinchas de Nacional en la final de la Liga BetPlay: “No existe ninguna justificación”

Algunos hinchas de Atlético Nacional provocaron riñas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

La final de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026 dejó como saldo actos de violencia en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se coronó campeón. En medio del operativo y los desórdenes, algunos aficionados pelearon entre sí y atacaron a uno de los medios que transmitía el encuentro.

La Dimayor rechazó lo ocurrido y confirmó que los incidentes dejaron una persona muerta y otras 16 heridas. La entidad se pronunció a través de un comunicado publicado el martes 9 de junio, en el que cuestionó las agresiones registradas dentro y fuera del escenario deportivo. “Rechazo frente a los hechos de violencia”

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En medio de la fiesta por el duelo de vuelta en la definición del título, la ilusión de Nacional por remontar el marcador y en Junior para defender su ventaja de 3-0 que obtuvo en la ida, todo cambió a lo largo del compromiso en el estadio Atanasio Girardot, por los reportes de peleas entre hinchas.

El pronunciamiento de la Dimayor tras los hechos en Medellín

A través de un comunicado, publicado el martes 9 de junio, la Dimayor “expresa su rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos una vez finalizado el partido disputado entre Atlético Nacional y Junior FC, correspondiente a la Final Vuelta de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026″.

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Esta fue la posición de la Dimayor sobre los hechos violentos en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior - crédito Dimayor

La entidad también se refirió a la muerte de Johan Alexander Leal Portela, el aficionado que falleció en inmediaciones de la estación del Metro cercana al estadio tras un ataque con arma blanca durante una riña.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven hincha de 22 años, quien perdió la vida en hechos ocurridos fuera del recinto deportivo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento”, señaló la Dimayor.

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Peleas entre hinchas de Nacional, luego de terminada la Final entre Atlético Nacional vs. Junior FC - crédito Barras Bravas/Facebook

Sanciones en evaluación y acciones de las autoridades

Tras lo ocurrido, se espera que la Dimayor adopte medidas disciplinarias contra el club Verdolaga por los hechos registrados durante la final, mientras la alcaldía de Medellín avanza con la identificación de los responsables de las riñas y del ataque a una cabina de televisión.

Entre las sanciones que podrían aplicarse figura el cierre parcial del estadio Atanasio Girardot para el segundo semestre de 2026, además de una posible multa económica, como ya ocurrió en años anteriores por episodios similares.

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Ataque a cabina de televisión

Durante la transmisión de Win Sports, canal con derechos exclusivos del fútbol colombiano, un aficionado atacó la cabina de televisión, rompió un vidrio e hirió al comentarista y extécnico Juan José Peláez. La lesión, según lo reportado, no fue de gravedad.

“Manifestamos nuestra solidaridad con el periodista de Win Sports, Juan José Peláez, quien también fue víctima de hechos violentos durante el encuentro luego de que un elemento impactara y rompiera uno de los vidrios de la cabina de transmisión”, indicó la Dimayor.

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Este es el momento en que quedó en audio el momento en que se registró el lamentable suceso en la tribuna occidental del máximo escenario de los antioqueños, durante el duelo entre Atlético Nacional y Junior - crédito @chrisrivera97/X

La entidad sostuvo que “no existe ninguna justificación para la violencia dentro o fuera de los escenarios deportivos” y llamó a los hinchas a vivir el fútbol en paz, “con responsabilidad y respeto por la vida y la integridad”.