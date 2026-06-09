Deportes

La Dimayor rechazó los actos violentos de hinchas de Nacional en la final de la Liga BetPlay: “No existe ninguna justificación”

Un muerto y 16 heridos fue el balance de las autoridades por las riñas en el estadio Atanasio Girardot, donde también se atacó una cabina de televisión

Guardar
Google icon
Atlético Nacional
Algunos hinchas de Atlético Nacional provocaron riñas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

La final de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026 dejó como saldo actos de violencia en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se coronó campeón. En medio del operativo y los desórdenes, algunos aficionados pelearon entre sí y atacaron a uno de los medios que transmitía el encuentro.

La Dimayor rechazó lo ocurrido y confirmó que los incidentes dejaron una persona muerta y otras 16 heridas. La entidad se pronunció a través de un comunicado publicado el martes 9 de junio, en el que cuestionó las agresiones registradas dentro y fuera del escenario deportivo. “Rechazo frente a los hechos de violencia”

PUBLICIDAD

En medio de la fiesta por el duelo de vuelta en la definición del título, la ilusión de Nacional por remontar el marcador y en Junior para defender su ventaja de 3-0 que obtuvo en la ida, todo cambió a lo largo del compromiso en el estadio Atanasio Girardot, por los reportes de peleas entre hinchas.

El pronunciamiento de la Dimayor tras los hechos en Medellín

A través de un comunicado, publicado el martes 9 de junio, la Dimayor “expresa su rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos una vez finalizado el partido disputado entre Atlético Nacional y Junior FC, correspondiente a la Final Vuelta de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026″.

PUBLICIDAD

Liga BetPlay
Esta fue la posición de la Dimayor sobre los hechos violentos en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior - crédito Dimayor

La entidad también se refirió a la muerte de Johan Alexander Leal Portela, el aficionado que falleció en inmediaciones de la estación del Metro cercana al estadio tras un ataque con arma blanca durante una riña.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven hincha de 22 años, quien perdió la vida en hechos ocurridos fuera del recinto deportivo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento”, señaló la Dimayor.

Peleas entre hinchas de Nacional, luego de terminada la Final entre Atlético Nacional vs. Junior FC - crédito Barras Bravas/Facebook

Sanciones en evaluación y acciones de las autoridades

Tras lo ocurrido, se espera que la Dimayor adopte medidas disciplinarias contra el club Verdolaga por los hechos registrados durante la final, mientras la alcaldía de Medellín avanza con la identificación de los responsables de las riñas y del ataque a una cabina de televisión.

Entre las sanciones que podrían aplicarse figura el cierre parcial del estadio Atanasio Girardot para el segundo semestre de 2026, además de una posible multa económica, como ya ocurrió en años anteriores por episodios similares.

Ataque a cabina de televisión

Durante la transmisión de Win Sports, canal con derechos exclusivos del fútbol colombiano, un aficionado atacó la cabina de televisión, rompió un vidrio e hirió al comentarista y extécnico Juan José Peláez. La lesión, según lo reportado, no fue de gravedad.

“Manifestamos nuestra solidaridad con el periodista de Win Sports, Juan José Peláez, quien también fue víctima de hechos violentos durante el encuentro luego de que un elemento impactara y rompiera uno de los vidrios de la cabina de transmisión”, indicó la Dimayor.

Este es el momento en que quedó en audio el momento en que se registró el lamentable suceso en la tribuna occidental del máximo escenario de los antioqueños, durante el duelo entre Atlético Nacional y Junior - crédito @chrisrivera97/X

La entidad sostuvo que “no existe ninguna justificación para la violencia dentro o fuera de los escenarios deportivos” y llamó a los hinchas a vivir el fútbol en paz, “con responsabilidad y respeto por la vida y la integridad”.

Temas Relacionados

Liga BetPlayAtlético NacionalNacional vs JuniorRiñas final Nacional JuniorDimayorColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 4 de las finales de la NBA

Los Spurs frenaron la racha de 13 triunfos seguidos de los Knicks con una victoria de visitante en el Madison Square Garden y ahora buscan igualar la serie; los neoyorquinos deben responder con Towns y Bridges, que desaparecieron en el tercer juego

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 4 de las finales de la NBA

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en Asunción asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Dos ídolos podrían salir y Alfredo Arias tendría continuidad por dos años: así se mueve el mercado de pases del Junior

Uno de los capitanes de Junior de Barranquilla, con contrato hasta diciembre de 2026, reveló a Infobae que no tiene segura su continuidad en el equipo campeón del fútbol colombiano

Dos ídolos podrían salir y Alfredo Arias tendría continuidad por dos años: así se mueve el mercado de pases del Junior

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gustavo Puerta, Santiago Arias y Willer Ditta son algunos de los jugadores que no eran titulares antes de la convocatoria, pero que ante Costa Rica y Jordania se abrieron un cupo en el once inicial

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la fecha del inicio del segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026

Para el segundo semestre del fútbol colombiano volverán a jugarse 19 fechas y regresará el formato de cuadrangulares, en donde los finalistas provendrán de una fase de grupos

Esta es la fecha del inicio del segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes encabezan el cartel del Festival Cordillera 2026 en Bogotá: este es el cartel completo

Yina Calderón reaccionó al anuncio de matrimonio de Norma Nivia y Mateo Varela: “Les hice la vida imposible”

Ryan Castro paralizó el barrio Obrero de Cali: más de 10.000 seguidores se reunieron para ver al artista

Deportes

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 4 de las finales de la NBA

Dos ídolos podrían salir y Alfredo Arias tendría continuidad por dos años: así se mueve el mercado de pases del Junior

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la fecha del inicio del segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026