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Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

El duelo inaugural se juega tras una ceremonia de 90 minutos en el estadio Azteca de Ciudad de México, con música en vivo y el estreno del show oficial del torneo en tres países sede

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Será el primer Mundial de 48 selecciones y que se jugará en tres países-crédito Luis Cortes/REUTERS-Foto de archivo
Será el primer Mundial de 48 selecciones y que se jugará en tres países-crédito Luis Cortes/REUTERS-Foto de archivo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca motores con la ceremonia inaugural de 1 hora y 30 minutos el estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica.

El torneo reúne a 48 selecciones repartidas en 12 grupos y se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

El evento tendrá su comienzo en el estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica -crédito @fifaworldcup/Instagram
El evento tendrá su comienzo en el estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica -crédito @fifaworldcup/Instagram

La inauguración del Mundial de la FIFA se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Dsports y de su aplicación de Dgo, como también en Gol Caracol y Fútbol RCN, además de sus respectivos canales de YouTube.

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Así será la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

-crédito @fifaworldcup/Instagram
El show estelar en México estará liderado por Andrea Bocelli-crédito @fifaworldcup/Instagram

La FIFA abrirá la Copa Mundial de 2026 con tres actos inaugurales en tres países distintos de Norteamérica, y los espectáculos comenzarán 90 minutos antes de los primeros partidos del torneo.

La antesala comenzará incluso antes del primer partido. El 10 de junio se celebrarán los FIFA Countdown Concerts, tres espectáculos conectados entre Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles con 15 artistas internacionales.

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Ese acto tendrá como eje la canción promocional del torneo, Dai Dai, de Shakira y Burna Boy. Para esa primera apertura en el Estadio Azteca están anunciados Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. A continuación, esta es la delegación que estará en el país Azteca cantando:

  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Maná
  • Tyla
-crédito @fifaworldcup/Instagram
El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura en México, Canadá y Estados Unidos, en un formato inédito confirmado por la FIFA-crédito @fifaworldcup/Instagram

La segunda ceremonia se llevará a cabo en Canadá, antes del partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina en el BMO Field de Toronto.

La ceremonia canadiense estará inspirada en el multiculturalismo y la diversidad del país, con un mosaico artístico que reinterpretará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como símbolo de unidad.

El presidente de la orgabnización, Gianni Infantino afirmó en el comunicado oficial: “La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá”.

Infantino añadió en el mismo comunicado: “A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá, pero que, al mismo tiempo, está conectada a una historia más grande que se desarrolla en México y Estados Unidos. El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción”.

Para ese espectáculo en Toronto están previstos los siguientes artistas:

  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara
  • Elyanna
  • Jessie Reyez
  • Michael Bublé
  • Nora Fatehi
  • Sanjoy Vegedream
  • William Prince.
-crédito @fifaworldcup/Instagram
Los Ángeles cerrará el ciclo de aperturas del Mundial 2026 en el SoFi Stadium con una propuesta de música pop, tecnología y cultura del entretenimiento-crédito @fifaworldcup/Instagram

Por su parte, la ceremonia inaugural en Estados Unidos se llevará a cabo Los Ángeles, recordando que fue producida en colaboración creativa con Balich Wonder Studio. Según la organización, el espectáculo buscará representar la identidad de la ciudad y de Estados Unidos a través del trofeo de la Mundial como elemento central de la puesta en escena.

La ceremonia de Estados Unidos estará inspirada en Los Ángeles como capital del entretenimiento y combinará música, cultura pop y tecnología. La presencia de LISA marcará un hito porque será una de las principales representantes del K-pop en una apertura de la Copa del Mundo.

Tyla será una de las artistas con participación en más de una sede, ya que también formará parte del espectáculo inaugural en México. Ese cruce entre ceremonias forma parte de la idea de unidad que la FIFA asocia con el torneo.

La entidad añadió que la producción incluirá efectos visuales a gran escala, narración inmersiva y actuaciones en vivo. Según la FIFA, el objetivo será convertir la apertura en una celebración de la cultura y el espíritu del país anfitrión y en una escena de unidad continental y global.

A continuación, esta será la lista de encargados en territorio norteamericano:

  • Katy Perry
  • Future
  • Anitta
  • Lisa
  • Rema
  • Tyla

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